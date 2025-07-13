Париж и Airbnb: 12 лучших квартир для бронирования во французской столице

Отели французской столицы могут быть одними из лучших в мире, но пребывание в них может серьезно ударить по вашему кошельку, особенно если вы хотите жить в самом сердце города, рядом с достопримечательностями. Именно здесь на помощь приходит Airbnb в Париже. Сегодня популярный сервис насчитывает более шести миллионов объявлений по всему миру, так что найти лучший вариант может быть несколько трудоемким. Чтобы избежать этого, ознакомьтесь с нашей подборкой жилья в Париже через Airbnb. От роскошных апартаментов в центре города с видом на Эйфелеву башню до дуплексов с террасами на крыше – все для идеального отдыха благодаря удачно подобранному жилью. Почувствуйте вкус жизни в розовом – "la vie en rose", как говорят французы!

1. Апартаменты с видом на Эйфелевую башню

Эйфелева башня во всей своей красоте. Источник: Image Nuno Lopes/Pixabay Эйфелева башня во всей своей красоте. Источник: Image Nuno Lopes/Pixabay

Среди самых популярных и лучших Airbnb в Париже, Франция, эти великолепные апартаменты расположены в десяти минутах ходьбы от площади Трокадеро. Кроме идеального расположения квартира прекрасно меблирована и оформлена внутри. Она имеет два этажа, соединенные изогнутой лестницей в стиле ар-деко, а мебель стильная и необычная. Апартаменты рассчитаны на четырех гостей и имеют две спальни. Наибольшего внимания заслуживает просторная терраса. Представьте себе: вечерний Париж, самое вкусное вино, мерцание Эйфелевой башни и фантастическая река Сена... Лучшего романтического отдыха не пожелаешь! Единственная проблема – эти апартаменты Airbnb в Париже нужно бронировать очень заранее, ведь из-за чрезвычайной популярности этого варианта жилья очередь может быть длинной.

2. Двухэтажные апартаменты в Ванвесе

Эти стильные минималистические апартаменты – лучший выбор Airbnb в Париже для тех, кто ищет немного больше покоя и приватности. Однако дуплекс в коммуне Ванвес граничит с центром столицы, так что вы сможете исследовать самые интересные классические достопримечательности, не тратя много времени на дорогу. Квартира имеет одну спальню и рассчитана на двух человек. Кровать king-size расположена напротив больших окон, из которых открывается вид на прекрасную церковь Ванв. Гости имеют доступ к уютному внутреннему дворику с садовой мебелью, где особенно приятно пить кофе на открытом воздухе. Выставочный центр Порт де Версай находится в десяти минутах ходьбы от дуплекса. Монпарнас или Версаль можно добраться за 5 минут на поезде.

3. Роскошный дом у Королевского дворца

Этот Airbnb в Париже, Франция, единственный в своем роде в столице, занесен в список исторических памятников. Здание было возведено кардиналом Ришелье в 1639 году, поэтому это отличный выбор для тех, кто хочет как можно ближе прикоснуться к богатому французскому наследию. В апартаментах есть шесть спален, две из которых — главные люксы, а также пять ванных комнат. Они могут удобно разместить до 12 гостей. Особого внимания заслуживает удивительная гостиная со стеклянной крышей, из которой открываются захватывающие виды на Королевский дворец и Лувр. В доме есть просторная столовая с мраморным столом и полностью оборудованная кухня. Один из самых крутых Airbnb в Париже меблирован высококачественной золотой мебелью и оснащен всеми необходимыми устройствами, такими как кофеварка, посудомоечная машина, фен и т.д.

4. Апартаменты в Иль-де-Франсе

Никто не может отрицать статус французской столицы как одного из самых стильных и изысканных мест в мире. Так что, приезжая сюда, хочется почувствовать этот шик во всем — от достопримечательностей до места, где вы остановитесь во время отпуска. Один из самых лучших Airbnb в Париже расположен в модном регионе Иль-де-Франс. Обои с яркими узорами, плюшевая обивка диванов и кресел, десятки смелых дизайнерских вещей делают эти апартаменты уникальным местом. Расположенная в здании XIX века в самом сердце исторического региона, квартира позволяет удобно добраться до известнейших французских достопримечательностей и интересных мест.

Лувр;

Парижская опера;

Ле Бурже;

Выставочный парк Вильпент;

Елисейские поля и т.д. Особо стоит прогуляться вдоль канала Сен-Мартен. Здесь есть множество художественных галерей, ювелирных бутиков и винтажных магазинов, где можно найти настоящие сокровища. Апартаменты с тремя спальнями рассчитаны на восемь гостей. В квартире есть стильная столовая во французском стиле и хорошо оборудованная кухня.

5. Студия для романтического уикенда возле Лувра

Самый известный музей Франции. Источник: Image Leonhard Niederwimmer/Pixabay Самый известный музей Франции. Источник: Image Leonhard Niederwimmer/Pixabay

В Париже сервис Airbnb предлагает множество вариантов размещения. Если вы хотите узнать столицу как "Город света", рекомендуем выбрать эту квартиру. Буквально наполненная светом, эта просторная студия находится в самом сердце Первого округа. Елисейские поля, Лувр, площадь Согласия и другие достопримечательности находятся в нескольких минутах ходьбы. Через дорогу – станция метро Тюильри, названная в честь одноименного сада. Студия с огромными окнами и одной спальней может разместить двух гостей. Квартира оформлена мебелью в стилях ампир, ар-нуво, Людовика XV и Людовика XVI. Это место для проживания в Париже через Airbnb идеально подходит для пары, планирующей романтический отпуск и впервые исследующей французскую столицу. Приятный бонус – бесплатное шампанское для гостей.

6. Апартаменты в стиле поп-арта в сердце столицы

Париж и Airbnb — лучшее сочетание для тех, кто хочет почувствовать атмосферу города любви, познакомиться с французами и попробовать пожить хотя бы несколько дней в их стиле. Приветливые хозяева Филип и Алия предлагают размещение в своем современном и комфортном доме. Супруги радостно общаются с гостями и всегда приглашают их на бокал вина, поэтому вы будете чувствовать себя как дома. Квартира имеет удачное расположение, ведь находится во Втором округе, в самом сердце столицы. Одна из самых изысканных и оживленных улиц, Монторгей, всего в нескольких минутах ходьбы от вашего временного дома. Здесь вы найдете множество кафе и ресторанов, оперный театр и линии метро. Алия и Филипп предлагают забронировать гостевую комнату, большую и недавно отремонтированную, с отдельной ванной комнатой. Апартаменты, рассчитанные на двух человек, включают мини-холодильник, кофеварку и небольшое рабочее место. Кухни нет, но рядом есть разнообразные рестораны на любой вкус и бюджет.

7. Дом в стиле "обнаженный камень"

Этот необычный вариант размещения в Париже, предложенный Airbnb, расположен под улицами Ле Маре. Этот средневековый центр демонстрирует кирпич, балки и "обнаженный камень" в гармонии с современными объектами, такими как мебель и декор. Парижские дизайнеры и мастера сумели вдохнуть новую жизнь в это пространство, сочетая оригинальные материалы с новыми, экологически чистыми и высококачественными, подчеркивая благородство и функциональность. Дом содержит четыре спальни и рассчитан на восемь человек. Также есть полностью оборудованная кухня, столовая с большим деревянным столом и две ванные комнаты. Площадь Трокадеро и Эйфелева башня находятся в десяти минутах езды от апартаментов. Рядом есть парковка, поэтому вы можете арендовать автомобиль для удобного передвижения.

8. Студия в Ле Маре

Исторический квартал столицы – это район узких мощеных улочек, старинной атмосферы, тихих садов и живописных двориков, где можно уединиться. Поэтому одна из рекомендаций Airbnb в Париже – выбрать апартаменты в Ле Маре. Популярный вариант размещения в этом районе – просторная и светлая студия. Она рассчитана на четырех гостей и обеспечивает все необходимые удобства, в частности:

стиральную машину;

телевизор;

утюг;

микроволновку и холодильник;

кофеварку и т.д. Сама квартира расположена на третьем этаже исторического здания XVII столетия. Благодаря удачному расположению вам не придется тратить деньги на такси или ждать автобус. Большинство самых популярных локаций можно быстро добраться пешком, но сама студия расположена в довольно тихом месте.

9. Лофт на канале Сен-Мартен

Это старое промышленное здание было превращено в один из лучших вариантов Airbnb в Париже. Этот просторный лофт, оформленный в минималистическом стиле, имеет высокие потолки, а благодаря мансардным окнам помещение всегда наполнено светом. Еще одно преимущество квартиры – ее расположение на канале Сен-Мартен, известном многочисленными галереями, кафе, интересными магазинами и разными творческими центрами. Лофт находится всего в 15 минутах ходьбы от знаменитого района Ле Маре. Если вы планируете посетить самые популярные туристические места, неподалеку находятся остановки транспорта. В частности, вы можете воспользоваться метро, которое следует в Лувр, Нотр-Дам, Эйфелеву башню или другие традиционные места для посещения в столице. Апартаменты Airbnb в Париже имеют четыре спальни и могут разместить до девяти гостей. Гости имеют доступ к широкому перечню удобств, от утюгов и фенов до камина и кофеварки.

10. Дом на площади Бастилии

Airbnb в Париже, Франция, предлагает размещение не только в старых домах. Вы можете также найти апартаменты, оформленные в современном стиле. Именно это демонстрирует большой дом, расположенный у площади Бастилии, с площадью Вогезов поблизости и районом Ле Маре в пешей доступности. Это идеальный выбор для большой компании или семейного отдыха. Трехэтажные апартаменты имеют четыре спальни, поэтому могут легко разместить до восьми человек. Стены оформлены в ярких цветах, а также используются другие техники, отражающие современный французский стиль в его экстравагантных проявлениях. Гости имеют доступ к частному внутреннему дворику и трем замечательным террасам.

11. Сельская квартира с ноткой роскоши

Этот уникальный Airbnb в Париже находится в четвертом округе. Квартира имеет деревенские элементы, такие как деревянные балки и побеленные каменные стены. Однако то, что действительно делает этот дом достойным аренды, это удивительная частная терраса на крыше площадью 20 квадратных метров. Она предлагает фантастический вид на остров Сен-Луи. Еще одно преимущество квартиры – ее удобное расположение. Отсюда можно добраться до Нотр-Дама всего за шесть минут пешком, проходя через Ле Маре с его многочисленными магазинами и рынками, а также останавливаясь в районе Сен-Жермен-де-Пре, наполненном искусством. Гости будут располагать тремя этажами, первый из которых — кондоминиум XVIII века, а два других — новое пространство, спроектированное французским архитектором.

12. Апартаменты с видом на Эйфелевую башню

Airbnb в Париже, Франция является одним из самых популярных вариантов. И не удивительно, ведь квартира расположена в седьмом округе, в нескольких минутах от парка Марсовое поле. Однако главная особенность этого здания — наличие смотровой площадки на шестом этаже, откуда лучше видна Эйфелева башня. Поэтому гости имеют вид на самую известную достопримечательность столицы из первого ряда. Сама квартира не менее приятна, чем ее расположение. Она рассчитана на шести человек, имеет кондиционер, большую кухню и отдельную прачечную.