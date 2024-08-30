Отношения Украины и Республики Польши носят стратегический характер не только потому, что в мае 1992 года был подписан широкомасштабный политический договор о дружбе и сотрудничестве и Польша стала первой страной, с которой был заключен такой важный двусторонний документ, а потому что они реально приобрели такой характер больше, чем за последние три десятилетия, особенно во время широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Официальная Варшава оказывает Киеву искреннюю и всестороннюю помощь оружием, финансами и логистической поддержкой. В Польшу переехало около миллиона украинцев, которые хотели уберечь себя и своих детей от постоянных российских варварских ракетных и артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры. Там их приютили. Большинство из них работает в Польше, приумножая национальное богатство страны, так как значительное количество поляков уехало на заработки в более развитые страны, такие как Германия, Ирландия, Норвегия.

Между тем отношения Украины и Польши рискуют стать жертвой информационной войны, развязанной Москвой, инсценированной умелыми манипуляциями на болезненные для обоих государств темы исторического прошлого. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь с рабочим визитом в Польше, провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Радославом Сикорским в Ольштыне, а также совместно принял участие в конференции "Campus Polska Przyszlosci 2024".

Во время конференции политики из бывшей партии власти "Право и справедливость" возмутились словами главы МИД Украины относительно ответа на вопросы эксгумаций погибших во время событий на Волыни 1943-1945 годов. Они были недовольны упоминанием операции "Висла" во время панельной дискуссии. Причиной возмущения стал ответ Дмитрия Кулебы, когда из аудитории спросили, какими оба министра видят способы снизить напряжение в исторических вопросах, продолжающих отравлять отношения Украины и Польши. Радослав Сикорский отметил, что можно "либо беспокоиться о том, что соседи нанесли друг другу в прошлом, либо же подумать, как предотвращать подобное в будущем и бороться с общим врагом".

Он добавил, что, по его мнению, они с Дмитрием Кулебой своей работой инвестируют в будущее польско-украинских отношений. Дмитрий Кулеба в своем ответе отметил, что польско-украинское прошлое было непростым, а Россия не упускает возможности раздувать такие исторические вопросы для достижения своих целей. После того как его спросили, когда Украина снимет запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943-45 годов, Кулеба в ответ спросил, знает ли слушательница об операции "Висла" 1947 года по принудительному переселению украинцев в другую часть Польши, многие из которых так оказались в частности в Ольштыне. Он сказал о территориях, которые охватывала операция, как украинские земли. Очевидно, что подразумевалось территории, где проживали издавна украинцы.

Однако это сразу явилось предметом острых нападок части присутствующих. "Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольщи "украинскими территориями", это беспрецедентно", - возмутилась бывшая премьер от партии "Право и справедливость" (ПиС) Беата Шидло. Она добавила, что это выглядит пренебрежением после всей помощи, которую оказала Польша. Хотя не понятно, а что если бы Польша не оказывала помощи Украине, тогда такие высказывания были бы логичными? При этом мэр пограничного города Хелм Якуб Банашек, также представитель "ПиС", заявил, что испытывает большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет". Он также отметил, что совершенно не корректно сравнивать события на Волыни и операцию "Висла", хоть и заверил, что осуждает эту акцию.

Раздались и другие вспыльчивые выступления радикального характера. Затем последовала медиа атака на министра иностранных дел Украины. Российская пропаганда на территории Польши буквально через час перешла к полноценному информационному нападению с использованием ментальных кодов, исторических стереотипов и предубеждений. Триггером стал упомянутый вопрос участника конференции, который был избран не случайно. Игра на болезненных исторических темах - возможность для определённых польских политиков, партий обрести популярность и повысить свой рейтинг. К тому же такие темы набирают бешеное количество лайков в социальных сетях и активируют исторические травмы.

Польский политикум и общество незаметно для себя вовлекаются в различные внутренние споры, в которых вопросы раздела Речи Посполитой или Волынской резни становятся маркерами принадлежности к той или иной политической партии или группе. К внутренним противоречиям по отношению к Брюсселю, религии, мигрантам прилагается отношение к Украине. Популистские силы в Польше, таким образом, формируют ещё одну точку напряжения с евроатлантическими союзниками, в частности, относительно политического будущего Украины и её военной поддержки.

Активное упоминание исторических травм может привести на путь венгерского премьера В. Орбана, периодически подвергающего сомнению результаты Трианонского мирного договора 1919 г. по итогам Первой мировой войны, при котором Венгрия потеряла 40% территории и выход к морям. Неоднозначная реакция части польского политического сообщества свидетельствует о том, что общественная жизнь в стране уязвима для российской пропаганды. В польское политическое и информационное пространство проникают российские нарративы, генерирующие специфическое отношение не только к Украине, но и к ЕС и НАТО. Данная ситуация свидетельствует о том, что Польша и европейские страны не понимают всего масштаба и степени давления роспропаганды, которая в прямом смысле создает искусственную дипломатическую и культурную войну. Европа до сих пор не выработала технологий сопротивления российской ментальной агрессии.

Само польское политическое сообщество генерирует масштабный политический и управленческий кризис. Такие же кризисы российская пропаганда обычно рассматривает как значительный успех, сопровождая их масштабной дестабилизацией, в частности, в сфере безопасности. В интересах Польши остановить антиукраинскую истерию. Особенно это важно в канун 85-й годовщины начала Второй мировой войны. Тогда нацистская Германия напала на Польшу, инсценировав пограничный конфликт, а СССР через две с половиной недели присоединился к этой агрессии, став соучастником развязывания Второй мировой войны, напав на Польшу с другой стороны.

Агрессию всегда легче остановить решительным вмешательством в начале, пока агрессор ещё не укрепился и не приспособился. С гитлеризмом было покончено благодаря принципу Союзников – только безоговорочная капитуляция Германии. Для уничтожения путинизма пока нет другого рецепта. Современная РФ притворяется наследницей победителей Второй мировой войны и называет всех своих врагов "фашистами". Но на самом деле путинская РФ – наследница сталинского СССР, развязавшего войну против Польши, а после окончания Второй мировой войны фактически её оккупировала до 1990 года. Не настораживает ли Варшаву тот факт, что именно путинская пропаганда шире всего включилась в медийную хайку и раскрутку событий на конференции в Ольштыне?