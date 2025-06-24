Отели возле Диснейленда с бесплатным трансфером: топ-16 атмосферных мест

Посещение Диснейленда – это особый момент, который может украсить любой отпуск, особенно если вы путешествуете с детьми или просто хотите добавить немного магии и сказочных впечатлений в свою взрослую жизнь. Многие курорты, принадлежащие к всемирно известной сети, предлагают многочисленные удобства и привилегии, такие как ранний вход за полчаса до открытия или близость к тематическим паркам, завтраки с любимыми мультяшными персонажами и т.д. Однако есть множество отелей возле Диснейленда с бесплатным трансфером и не менее роскошными условиями проживания, но по более доступным ценам. Таким образом, вам не придется беспокоиться о вождении, парковке или пробках. Вместо этого вы сможете максимально насладиться временем в парке, полном развлечений и веселья, а также сэкономить на проживании.

Следующая подборка включает отличные отели вблизи Диснейленда, от роскошных курортов с эксклюзивными удобствами до более бюджетных вариантов. Вам нужно выбрать лучший вариант для вашей семьи и отправиться в незабываемое приключение.

Hyatt Regency Grand Cypress Resort

Фейерверки видны из окна. Источник: Image f739/Pixabay Фейерверки видны из окна. Источник: Image f739/Pixabay

Среди лучших отелей в районе Диснейленда с бесплатным трансфером — Hyatt Regency Grand Cypress. Этот комплекс, принадлежащий американской сети, расположен в Орландо, Флорида, и предлагает роскошный отпуск для семей и пар, ценящих легкий доступ к любимому тематическому парку. Кроме бесплатного транспорта в Диснейленд, гости могут наслаждаться многими другими удобствами высочайшего уровня, когда не проводят время на аттракционах.

Курорт предлагает различные варианты размещения, в том числе более 800 люксов с балконами, из которых каждый вечер можно наблюдать за фантастическими фейерверками в Magic Kingdom и Epcot. Расположенный на площади 1500 акров, отель имеет частное озеро с красивым песчаным пляжем, где предлагаются разнообразные водные виды спорта. Другие удобства включают в себя:

Большой бассейн с водопадами

Водная горка и искусственные пещеры

Четыре поля для гольфа

Разнообразные рестораны и т.п.

Еще одно преимущество Hyatt Regency Grand Cypress – программа Camp Hyatt. Если взрослые хотят отдохнуть наедине, они могут пригласить детей в клуб с многочисленными активностями и развлечениями, такими как организованные походы, мастер-классы, рукоделие и т.д.

Disney's Animal Kingdom Lodge

Один из лучших отелей возле Диснейленда — Disney's Animal Kingdom Lodge, расположен всего в десяти минутах езды от большинства аттракционов. Благодаря трансферу вы можете быстро, удобно и, что самое главное, бесплатно добраться до тематического парка. Кроме того, пребывание в этом отеле создает ощущение, что вы не в Орландо, а в сердце Африки. Комплекс окружен четырьмя саваннами, где обитают африканские животные. Чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами, рекомендуем бронировать эксклюзивные номера с балконами, откуда можно наблюдать за животными, такими как удивительные жирафы или страусы, из первого ряда.

Все люксы оформлены в уникальном аутентичном стиле, например, с москитными сетками, похожими на используемые в палаточных лагерях в Африке, или деревянными изголовьями с вычурными резьбами. Курорт имеет большой бассейн с нулевым входом и водной горкой, а также отмеченные наградами рестораны. Гости также могут отправиться на настоящее сафари и посетить фестиваль "Король Лев". После насыщенного дня активности обязательно закажите африканскую кухню в одном из ресторанов на территории.

Wyndham Lake Buena Vista Disney Springs Resort

Wyndham Lake Buena Vista Disney Springs Resort не зря включен в список топ-15 отелей возле Диснейленда, предлагающих бесплатный трансфер и ранний вход. Комплекс не только удачно расположен в Орландо, но и имеет огромную зону бассейнов с водопадом и детской площадкой с нулевым входом, где можно отлично провести время в жаркие дни, которыми славится Флорида. На территории также есть баскетбольные площадки и рестораны.

Отель предлагает разнообразные номера в стиле озерного побережья, но самыми популярными являются люксы с видом на Диснейленд и ежевечерние фейерверки.

Staybridge Suites Orlando Royale Parc Suites

Еще один курорт вблизи популярного тематического парка – Staybridge Suites Orlando Royale Parc Suites, расположенный в Киссимме, Флорида. Отель возле Walt Disney World предлагает бесплатный трансфер, который можно забронировать по вашему желанию, а расписание шаттлов доступно на стойке регистрации. Завтрак в формате шведского стола включен в цену бронирования.

Другие удобства, доступные для гостей, включают открытый бассейн в стиле атриума, гидромассажную ванну, детскую площадку и игровую комнату, которые так любят дети. Пока дети развлекаются, взрослые могут посетить бар на открытом воздухе, где подают тропические коктейли и закуски в лаундже на набережной. На обед и ужин отправляйтесь в Cajun Quarter или Perky's Pizza.

Просторные номера и люксы вмещают до шести человек и оснащены мини-кухнями, что особенно удобно для семей с маленькими детьми. Отель также разрешает размещение с домашними животными.

Disney's Grand Floridian Resort

Если вы хотите остановиться в роскошном отеле возле Диснейленда, рекомендуем обратить внимание на Disney's Grand Floridian Resort. Этот отмеченный наградами курорт расположен всего в пяти минутах езды на лодке от тематического парка, причем трансфер бесплатный. Он предлагает большие, светлые апартаменты с балконами и мини-кухнями. Кроме того, номера выглядят на Magic Kingdom и его знаменитые фейерверки, освещающие небо тысячами огней.

Шикарный курорт имеет большую детскую зону с бассейном, два бассейна, игровую комнату в стиле аркады и зоны для пикников и барбекю на открытом воздухе. Не забудьте купить фирменные сувениры в одном из магазинов.

Hilton Garden Inn Lake Buena Vista

Среди лучших мест размещения в городе Диснейленд Hilton Garden Inn Lake Buena Vista. Этот комплекс расположен всего в одной миле от тематических парков и предлагает бесплатный трансфер. Гостям доступны различные варианты размещения. Стандартные номера оснащены холодильником, микроволновкой, кофеваркой, телевизором и доступом к Wi-Fi. Для компаний или больших семей можно забронировать просторные люксы с отдельными гостиными с раскладными диванами. Некоторые апартаменты предлагают вид на тематический парк Epcot и фейерверки.

Hilton Garden Inn Lake Buena Vista располагает фитнес-центром, баром и рестораном Great American Grill, где предлагается свежеприготовленные завтраки и ужины, а также открытый бассейн.

Best Western Orlando Gateway

Ища бюджетный вариант размещения, не упустите Best Western Orlando Gateway. Отель возле Диснейленда с бесплатным трансфером к тематическому парку предлагает просторные и уютные номера, оснащенные кофеваркой, телевизором, мини-холодильником и микроволновкой, а по запросу можно забронировать люкс. В числе удобств гостей:

Игровая комната

Фитнес-центр

Спортивная площадка

Открытый бассейн с сезонным баром-кабаной, где предлагается закуски и разнообразные напитки.

Две гидромассажные ванны

На территории отеля есть несколько ресторанов, включая Sharky & Jack's Bar & Grille.

Отель расположен не только вблизи тематических парков Диснейленда, но и в других достопримечательностях региона, таких как Центр исполнительских искусств Доктора Филлипса, который понравится любителям искусства, и амфитеатр Hard Rock. Любители дайвинга могут посетить комплекс Sky Venture, расположенный менее чем в миле от курорта.

FantasyWorld Resort

Количество детских развлечений неограничено. Источник: https://fantasyworldresort.com/ Количество детских развлечений неограничено. Источник: https://fantasyworldresort.com/

Среди лучших отелей с трансфером в Диснейленд, идеальных для семей — FantasyWorld Resort. Курорт предлагает множество развлечений как для детей, так и для взрослых, так что вы найдете чем заняться, даже если не посещаете любимый тематический парк. В частности, есть ресторан, три гидромассажных ванны, три открытых бассейна с подогревом, фитнес-центр с сауной. Детям больше всего понравится почти 800-футовая "медленная река" и водные горки, а также детская площадка.

При бронировании люкса можно рассчитывать на полностью оборудованную кухню, стиральную машину и сушилку, что может быть полезным во время путешествия с детьми. Для больших групп или семей отличным вариантом являются двухэтажные виллы в Кассиме площадью 1000 квадратных футов с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, вмещающими до шести человек. Курорт разрешает размещение с домашними животными весом до 40 фунтов.

Если, каким-то чудом, вам не хватит развлечений в Диснейленде, рекомендуем прогуляться в Old Town Kissimmee, что в шести минутах езды от курорта. Это огромный развлекательный район под открытым небом площадью 18 акров, отражающий традиции и атмосферу Флориды. Здесь вы найдете разнообразные рестораны (Shoney's Kitchen and Bar, Beef Jerky и др.), сувенирные магазины, бары и множество аттракционов, в том числе пятиэтажные американские горки, колесо обзора и карусель.

Four Seasons Resort Walt Disney World Orlando

Среди лучших отелей, расположенных рядом с Диснейленд — Four Seasons Resort Walt Disney World Orlando. Этот курорт расположен не просто поблизости, а прямо у ворот тематического парка, так что сэкономленное на дороге время можно потратить на развлечения, аттракционы и иногда на очереди (но это того стоит!). Варианты размещения включают 443 номера площадью от 500 квадратных футов с мраморными ванными комнатами и меблированным балконом, который предлагает незабываемые виды.

Four Seasons Resort Orlando имеет множество удобств мирового класса, в частности:

Водный парк площадью пять акров с извилистой медленной рекой, семейным бассейном, двумя водными горками и т.п.

Поле для гольфа, спроектированное Томом Фазио

Салон красоты

Теннисные корты

Бассейн и зона отдыха возле него

Спа-центр площадью 13 тысяч квадратных метров

На территории отеля есть шесть ресторанов, в том числе стейкхаус со звездой Мишлен. Кроме того, доступны услуги ночного ухода за детьми и бесплатный детский лагерь, чтобы родители могли в полной мере насладиться отпуском и отдохнуть наедине.

Этот курорт также имеет эксклюзивные преимущества Диснейленда, такие как завтрак с любимыми персонажами и ранний вход (за полчаса до открытия). Бесплатный шаттл курсирует каждый час ко всем четырем тематическим паркам — Disney's Animal Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios и Magic Kingdom.

Floridays Resort Orlando

Floridays Resort Orlando поможет организовать семейный отпуск вашей мечты. Этот прекрасный отель расположен рядом с Диснейлендом и предлагает бесплатные шаттлы в любимые тематические парки. Вы можете остановиться в полностью оборудованных люксах с двумя или тремя спальнями по выбору, которые обеспечивают все необходимые удобства для комфортного пребывания. Апартаменты с полностью оборудованной кухней имеют площадь более тысячи квадратных футов и вмещают от шести до восьми человек в зависимости от конфигурации.

На территории комплекса гости найдут бассейн, в том числе отдельную детскую зону с нулевым входом, а также песчаный пляж, где так приятно строить фантастические замки. Кроме того, вы можете посетить фитнес-центр и воспользоваться услугами консьержа. Также проводятся интересные и развлекательные мероприятия, такие как мастер-классы по искусству и рукоделию, киновечера и выступления живой музыки.

Floridays Resort Orlando разрешает размещение с домашними животными весом до 75 фунтов.

JW Marriott Orlando, Grande Lakes

JW Marriott Orlando – это роскошный курорт в Орландо, Флорида, который предлагает высококлассные удобства.

Открытый бассейн с подогревом

Поле для гольфа

"Медленная река", одна из лучших в регионе

Спа-комплекс с полным спектром расслабляющих процедур

Доступ к водным видам спорта, таким как гребли на каноэ или каяках на живописном озере.

Технически, шаттл к тематическому парку не является бесплатным, но этот удивительный отель возле Диснейленда предлагает ежедневную плату за курорт, включающий трансфер. Транспорт доставляет гостей в билетный центр и Epcot всего за 15 минут, а оттуда монорельс ведет прямо в Walt Disney World Orlando. Главное – забронировать услугу до 22:00 накануне.

Находясь в номере JW Marriott Orlando, вы можете рассчитывать на высококлассные удобства, такие как кофеварки, док-станции для iPod и большие смарт-телевизоры; некоторые люксы предлагают виды на озеро или бассейн.

Waldorf Astoria Orlando

Waldorf Astoria – это всемирно известный бренд, ассоциированный с роскошью, высококлассным сервисом и удобствами мирового уровня, олицетворяющий все, что вы можете ожидать от шикарного отпуска. С широким спектром исключительных впечатлений для всей семьи и топовыми ресторанами, такими как Bull & Bear, предлагающие изысканную кухню, Waldorf Astoria Orlando не является исключением. Один из самых оцененных отелей возле Диснейленда в Орландо предлагает следующие удобства:

Поле для гольфа на 18 лунок, спроектированное Рисом Джонсом

Роскошный спа-центр с соляной комнатой Гималаев

Несколько бассейнов

Детский клуб

"Медленная река"

11 заведений питания

Бесплатный трансфер во все четыре парка Диснея (шаттл курсирует ежечасно) и ранний вход.

Для большего пространства и удобств рекомендуем остановиться в люксе, включающем мини-кухню. В некоторых номерах есть балкон с видом на поле для гольфа или природный заповедник. Завтрак не включен в цену номера, но отзывы гостей свидетельствуют о том, что шведский стол стоит своей цены.

Signia by Hilton Orlando Боннет Creek

Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek предлагает не только бесплатный шаттл для Magic Kingdom Диснейленд, но и много развлечений на территории, в частности:

Поле для гольфа

Фитнес-центр

"Медленная река" площадью три акры

Спа-комплекс

Детский клуб с развлекательной программой

Курорт, расположенный на территории почти 500 акров, предлагает широкий выбор заведений питания, которые подают как изысканные, так и ежедневные блюда. Кроме того, гости Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek могут наслаждаться достоинствами сестринского отеля Waldorf Astoria Orlando. Это означает, что вас ждут дополнительные бассейны, интерактивный детский клуб и семейная игровая комната, а также многие другие развлечения и активности.

Вы можете остановиться в стандартных номерах или улучшенных люксах, включающих мраморные ванные комнаты, роскошное постельное белье и частные террасы или балконы в большинстве случаев. В частности, при бронировании Deluxe Suite гости, помимо современных удобств для комфортного пребывания, получают панорамные виды на тематический парк и фантастические фейерверки.

Шаттлы в Magic Kingdom отправляются примерно каждые полчаса, начиная с 7:30 утра и заканчивая в 22:30.

Hilton Orlando Buena Vista Palace Disney Springs Area

Среди курортов, ближайших к Диснейленду, — Hilton Orlando Buena Vista Palace Disney Springs Area, предоставляющий бесплатный трансфер в тематические парки, а отдельный пешеходный мост ведет прямо в Disney Springs из комплекса. Комплекс занимает 27 акров ухоженной территории в Лейк-Буэн-Виста, Флорида. Отель предлагает размещение в более чем 800 номерах разных размеров и конфигураций. Большинство апартаментов имеют балконы, некоторые из которых предлагают ежевечерние фейерверки Диснейленда.

Если вы ищете возможности для спорта и отдыха, посетите один из нескольких бассейнов на территории, в том числе красивый лагунный бассейн с нулевым входом. Также есть оздоровительный клуб и спа, рестораны и разветвленная система пешеходных троп, по которым приятно прогуливаться. Еженедельно вы можете заказать завтрак с любимыми персонажами Диснея.

Еще одна особенность – гости курорта получают преимущество раннего доступа к четырем тематическим паркам (за 30 минут до официального открытия).

Holiday Inn Resort Orlando Lake Buena Vista

Если вы хотите найти более бюджетный вариант размещения, рекомендуем выбрать Holiday Inn Resort Orlando Lake Buena Vista, отель сети IHG. Этот прекрасный отель возле Диснейленда с бесплатным трансфером в Диснейленд предлагает комфортные, светлые номера со всеми необходимыми удобствами для семейного отпуска. Кроме того, апартаменты включают меблированные балконы, с которых можно наблюдать за удивительными фейерверками каждый вечер.

Несмотря на доступные цены, особенно по сравнению с отелями Диснейленда, курорт предлагает такие удобства, как фитнес-центр, аркады, большой бассейн и ресторан быстрого питания, если вы хотите быстро перекусить. Конечно, доступен бесплатный почасовой трансфер ко всем четырем паркам. Главное — сделать бронирование не менее 48 часов. Кроме того, вы получаете преимущество раннего входа в любой из тематических парков (за 30 минут до открытия ежедневно).

Delta Hotels by Marriott Orlando Lake Buena Vista

Для путешественников с ограниченным бюджетом этот четырехзвездочный отель, расположенный вблизи Диснейленда, является отличным выбором. Delta Hotels by Marriott Orlando Lake Buena Vista предлагает бесплатный трансфер до тематических парков в Орландо, Флорида. Апартаменты простые, но чистые и просторные, а также обслуживание номеров пригодится после насыщенного дня на аттракционах. Отель имеет большой открытый бассейн и бар неподалеку, тренажерный зал и несколько заведений питания, таких как Community Table, DFLATs и Peet's Coffee.