Отели в Тоскане и Умбрии: топ-13 мест в самых живописных регионах Италии.

Тоскана и Умбрия – две жемчужины среди живописных итальянских пейзажей, всегда залитые солнцем. Эти регионы популярны среди путешественников благодаря богатству исторических и культурных памятников и гастрономической сцене. Умбрия, спрятанная в сердце Италии, очаровывает своими древними городами, дворцами и фантастическими горными видами. Тоскана, с ее многочисленными виноградниками и оливковыми рощами, поражает элегантностью и архитектурным изяществом Флоренции и Сиены.

Начиная с 1990-х годов, эти уникальные итальянские регионы приобретают новые краски, предлагая туристам широкий выбор мест для проживания среди покрытых кипарисами холмов, сельских сел и очаровательных городков, сохраняющих особую неприкосновенную атмосферу. В следующей подборке представлены лучшие отели Тосканы и Умбрии, которые удивят вас уровнем сервиса и подарят незабываемые впечатления от путешествия по Италии.

La Pescaia Resort

Несколько лет назад Маремма, очень красивая, но дикая часть южного побережья региона, пополнилась новыми членами итальянского сообщества. Две сестры приехали сюда из Милана, чтобы продать ферму, принадлежавшую их отцу. Они вместе с мужчинами решили остаться в Маремме, чтобы переосмыслить это место. Результат – одна из лучших гостиниц Тосканы и Умбрии, а также отличная школа верховой езды.

La Pescaia Resort располагает только 14 уютными номерами, большинство из которых расположены в вилле XIX века. Также есть несколько отдельных домиков, идеальных для небольших семей. Льняные шторы, кровати с балдахинами, многочисленные антикварные предметы и всегда свежие цветы создают элегантный ретро-фон.

La Pescaia Resort – это место, где вы можете почувствовать себя настоящим тосканским аристократом. Кроме того, в ресторане отеля для приготовления блюд используются только местные органические продукты, которые выбирали бы современные маркизы Мареммы, обсуждая урожай оливок и наблюдая, как дети весело играют под старым кедром на лужайке.

Vocabolo Muscatelli

Часть сети Design Hotels, этот аристократический отель предлагает непревзойденную роскошь. Vocabolo Muscatelli расположен в отреставрированном монастыре в Умбрии, зеленом регионе Италии. Занимая площадь 2,5 гектара с огородом и ухоженными газонами, отель создает идеальную среду для релакса, где каждый найдет самый лучший вариант отдыха. Комплекс привлекает как итальянцев, так и гостей из приезжающих соседних городов, чтобы отведать фирменные коктейли в баре, насладиться воскресным обедом в ресторане или принять участие в мероприятиях, организованных владельцами.

В этом прекрасном отеле Умбрия насчитывается 12 номеров. Апартаменты совмещают каменные стены древнего монастыря с современным искусством и дизайном. Каждая кровать, изготовленная по заказу Эмануэле Лиспи, поражает минималистическим силуэтом и смелыми цветами.

Вечером ресторан превращается в яркую и живую сцену для кулинарного искусства, где шеф-повар представляет вкусы Ближнего Востока и Азии, открывая новые гастрономические перспективы в этом традиционном уголке Италии. Наслаждайтесь креативными коктейлями или вином в лаундже, который больше похож на гостиную, чем на бар. После этого отправляйтесь в кулинарное путешествие в ресторане, где вы почувствуете вкусовые впечатления от умбрийской говядины с копченым утиным мясом и раменой до хлебного пудинга с рикоттой, фисташками и ванильным кремом с ароматом розовой воды.

La Bandita Townhouse

Фантастические виды Италии. Источник: https://la-bandita.com/townhouse/ Фантастические виды Италии. Источник: https://la-bandita.com/townhouse/

В последнее время все больше путешественников ищут уединение в красивом горном городке региона, а не в замке или сельской вилле в полной изоляции. Именно таким стал отель Тосканы и Умбрии, открытый в 2013 году. Модные интерьеры стильного гнездышка на 12 номеров были спроектированы лондонской студией Ab Rogers Design. Таунхаус занимает бывший монастырь, позволивший La Bandita Townhouse быстро стать частью жизни небольшого итальянского городка с живописными видами на закаты над долиной Валь-д'Орча.

Номера, просторные и светлые, отражают тосканский сельский шик с огромными зеркалами и открытыми каменными стенами, которые гармонично сочетаются с крутым городским модернизмом. Неудивительно, что многие актеры выбирали этот отель для отдыха во время съемок сериала "Наследники", проходивших неподалеку.

На первом этаже La Bandita Townhouse расположен волшебный ресторан под руководством шотландского шеф-повара Дэвида Мангана. Он привлекает как местных жителей, так и гостей. Если вы хотите уединения среди сельских пейзажей, другой отель сети La Bandita Countryhouse расположен в нескольких минутах, и может похвастаться одним из самых красивых бассейнов не только в Италии, но и во всем мире.

Castello di Vicarello

В 1970-х годах, прогуливаясь по местным холмам, Аурора и Карло Бакески Берти случайно нашли это уникальное место вблизи Гроссето. Супруги решили начать масштабную реставрацию замка и близлежащих территорий, превратив их в прекрасные виноградники и органические сельскохозяйственные угодья. Лучший отель Тосканы и Умбрии открылся чуть более десяти лет назад, олицетворяя суть современной роскоши, предлагая высококлассный сервис и удобства, а также исключительную кухню.

Это отличный выбор для тех, кто нуждается в расслабляющем отдыхе среди живописных садов, пышных роз и пейзажей моря в туманной дали. Вы можете остановиться в одном из семи люксов, каждый из которых полон особого характера и уникальных деталей. Например, один из номеров имеет балинезийские кровати с затейливой резьбой, а другой — медные ванны XVIII века. Несколько люксов включают в себя небольшие кухни, которые лучше всего подходят для семей с маленькими детьми. Самый большой люкс – Villa Chiesina с частной террасой, где так приятно сидеть вечером с бокалом вина или другими напитками, наслаждаясь видами долины Омброне.

Бывшие конюшни замка были переоборудованы в удивительную кухню, где можно увидеть все этапы приготовления пищи или записаться на кулинарный мастер-класс с Ауророй, чтобы приготовить собственное блюдо. Все блюда базируются на продуктах, выращенных в садах поместья площадью 25 гектаров или закупленных у местных фермеров.

В Castello di Vicarello вы найдете множество возможностей для интересного досуга. Комплекс особенно понравится любителям длительных прогулок, ведь здесь шесть гектаров виноградников и ряды оливковых деревьев. Другие удобства, доступные гостям, включают в себя небольшой спа-центр в скандинавском стиле с открытой гидромассажной ванной, а также два бассейна с эффектом бесконечности.

Borgo Santo Pietro

Утки плавают вдоль аллеи, окаймленной кипарисами, в Borgo Santo Pietro в Палаццетто. Есть извилистая лужайка с полем для крокета, теннисными кортами и озером, которое выглядит как картина Моне, с лилиями и настоящей художественной студией, работающей при гостинице. За главным зданием находится газон, где живет семья альпак. Сады полны свежих фруктов, а огород поставляет отель Borgo Santo Pietro и ресторан La Bottega del Buon Caffè со звездой Мишлен во Флоренции.

Вместе с женой Клаус Тутруп превратил это итальянское убежище в одну из самых популярных гостиниц Тосканы после приобретения аутентичной виллы XVIII века с собственной пекарней и фермой. Последним дополнением стало открытие великолепного спа-центра, предлагающего виды на поля, усеянные дикими цветами.

Внутри вы найдете восемь уютных номеров и люксов с фресками на стенах, ванной на ножках и антикварной мебелью. Гости могут забронировать современные люксы во дворе, украшенном душистой лавандой. Ежегодно гости наслаждаются завтраком в огромной комнате в стиле фермерского дома или, если разрешается погода, на террасе с зелеными холмами на фоне.

На газоне под навесом из виноградных арок регулярно организуются игры в бочче, а раз в неделю в этом месте проводятся романтические кинопоказы, освещенные сказочными огнями.

Toscana Castelfalfi Resort

Расположенный менее чем за час езды от Флоренции и Пизы, одна из лучших гостиниц Тосканы занимает 1100 гектаров земли среди живописной девственной природы, включая оливковые рощи, виноградники, гольф-поле, спа-центр и отель. Недавно Toscana Resort Castelfalfi был приобретен индонезийским предпринимателем, значительно улучшившим комплекс. В частности это касается обновленных номеров. У некоторых номеров есть интерьеры, оформленные в стиле "старого табака", в то время как другие — современные новостройки с соответствующим дизайном. Среди недавно добавленных удобств:

стена для скалолазания;

новый детский клуб;

приключенческий тематический парк с зип-лайнами, тиром для стрельбы из лука.

И взрослые, и дети найдут чем заняться: от уроков кулинарии до соколиной охоты с ястребом Гаррисом и рыбалки на озере. В пешей доступности от имения расположен волшебный спокойный сад, а также церковь и средневековый замок, превращенный в ресторан La Rocca с фантастическими видами с террасы, особенно на закате. Другие заведения включают Country Club House и La Via del Sale, которые предлагают изысканные блюда, такие как вкусная паста с осьминогом, или традиционную тратторию Il Rosmarino.

Borgo Pignano

Это сельское имение, расположенное среди 750 акров органических сельскохозяйственных угодий с виноградниками и оливковыми рощами, заслуженно входит в топ-13 лучших отелей Тосканы и Умбрии. Borgo Pignano предлагает 14 комфортабельных номеров, многие из которых имеют оригинальные фрески и даже рояли, а также небольшие коттеджи. Кроме того, гости могут забронировать фермерский дом на 20 человек, что идеально подходит для длительного пребывания, даже если вы хотите провести все лето в Италии. Предлагаются следующие развлечения:

новый спа-центр с аутентичными процедурами;

бассейн, вырезанный из известняка;

бальный зал;

библиотека;

галерея и уроки рисования.

Все продукты, которые гости видят в виде блюд или свежей выпечки в пекарне, происходят из местных земель от овощей и фруктов до мяса и меда, полученного от пчел свободного выгула. Даже мыло лаванды и высококачественное оливковое масло изготавливаются на месте и могут быть приобретены в качестве сувениров. Когда проголодаетесь, отправляйтесь в ресторан Al Fresco, специализацией которого является свежая пицца, приготовленная в дровяной печи. Другой ресторан, Villa Pignano, предлагает удивительные дегустационные меню с необычными комбинациями, например равиоли с шоколадом и голубым сыром или ягнятина с миндалем и лавандой. Выбор тосканских вин тоже впечатляет, но перед ужином обязательно посетите Франциско с его баром на террасе. Этот выдающийся миксолог почти так же знаменит, как и само поместье, и готовит одни из самых вкусных коктейлей Negroni.

Rosewood Castiglion del Bosco

Среди топ-10 лучших отелей Тосканы и Умбрии особого внимания заслуживает Rosewood Castiglion del Bosco. Его история началась в 2003 году, когда представитель модного бренда Массимо Феррагамо приобрел огромное имение в Монтальчино, включая оливковые рощи, леса, богатые трюфелями, и даже одну из старейших виноделий региона. Территория также достаточно велика, чтобы легко вместить 18-луночное поле для гольфа.

Варианты размещения включают 42 комфортабельных номера, оформленных в элегантном стиле с французским оттенком. Апартаменты содержат уникальные антикварные предметы, большие и удобные кровати с балдахинами; некоторые номера имеют частные террасы. Гости также могут выбрать один из 11 фермерских домов, искусно превращенных в виллы с частными бассейнами.

Rosewood Castiglion del Bosco предлагает широкий выбор активностей на любой вкус, от увлекательной охоты на трюфели в окрестных лесах до наблюдения за звездами и уроков приготовления пасты. Обязательно посетите элегантный спа-центр для релакса, а затем посетите ресторан Osteria La Canonica, расположенный в доме бывшего священника.

Monteverdi

Отпуск в 2003 году изменил жизнь адвоката из Цинциннати, который с первого взгляда влюбился в заброшенное село Кастильончелло дель Триноро, датированное XII веком. Тогда Майкл Чиоффи решил купить это место, расположенное на вершине холма с фантастическими видами, и превратить его из заброшенного средневекового памятника в один из лучших отелей Тосканы и Умбрии.

Monteverdi включает в себя главный отель, а также три виллы, доступные для бронирования. Благодаря дизайнеру Илларии Миани удалось воплотить эстетику, сочетающую современность и деревенский стиль. Десять спален включают в себя старинные восстановленные балки, известковые стены и аутентичную тосканскую плитку. Окна открывают прекрасные виды на крыши эпохи Возрождения и долины, окаймленные кипарисами, а просторные ванные комнаты оснащены огромными душевыми в индустриальном стиле и раковинами, вырезанными из цельных кусков местного мрамора.

Для комфорта гостей предусмотрены следующие ключевые удобства:

бассейн с эффектом бесконечности;

винный бар Enoteca at Monteverdi, который предлагает еженедельные дегустации и простые обеды каждый день;

живописный лавандовый сад;

ресторан Oreade, предлагающий сезонное меню.

Это место полно культуры, ведь здесь регулярно проводятся интересные мероприятия, такие как лекции по искусству и осенняя выставка работ, созданных в рамках программ, возглавляемых Сара МакКрори.

Castello di Casole

Это не просто самый высоко оцененный отель в Тоскане, а настоящий величественный замок, построенный более тысячелетия назад. Однако расцвет Castello di Casole как популярного места для пребывания среди путешественников начался в 1960-х годах. В 2018 году гостиница засияла новыми красками после масштабной реставрации замка и прилегающей территории площадью 1700 гектаров, заказанной новым владельцем Belmond.

Номера имеют чувствительный тосканский стиль, а 18 из 39 спален, расположенных в главном здании, меблированы традиционными деревянными кроватями с изысканной резьбой, а ванные комнаты украшены дорогим каррарским мрамором. Остальные апартаменты – это современные люксы Limonaia и Oliveto, оформленные итальянским дизайнером Алессандро Мендином.

Гордостью комплекса является потрясающий спа-центр под сводчатым потолком, где можно заказать глубокую очистку лица или массаж горячими камнями. На территории также отличный ресторан под руководством шеф-повара Даниэле Сера, с большим выбором местных вин и особыми видами на закат.

Castel Monastero

Этот отличный отель Тосканы расположен вблизи Сиены среди спокойных сельских пейзажей. В XI веке Castel Monastero был монастырем, окруженным каштановыми рощами и виноградниками; затем замком, а впоследствии сельской резиденцией аристократической семьи Киджи. Сейчас это прекрасное место для проживания, позволяющее ощутить теплую атмосферу Италии. Многие номера и люксы до сих пор хранят подлинные детали, такие как терракотовые полы, деревянные балки и фрески с изображением окружающей местности.

Меню ресторана Contrada было разработано с участием Гордона Рамзи, хотя звездный шеф-повар посещает это место всего несколько раз в год, остальное время руководит Нелло Кассезе. Помимо изысканной пищи гости могут наслаждаться программами похудения, антивозрастными и детоксикационными программами, разработанными профессором Джорджо Калабрезе. Также на территории Castel Monastero есть специальный бассейн с морской водой и огромный спа-центр.

Hotel Castello di Reschio

Органический подход к дизайну. Источник: https://www.reschio.com/ Органический подход к дизайну. Источник: https://www.reschio.com/

Среди живописных холмов северной Умбрии разбросаны 50 фермерских домов старше 500 лет. К сожалению, не все они доступны для аренды, но у некоторых все же можно остановиться. В частности, Hotel Castello di Reschio предлагает пятиспальный Palazzo, а также традиционную виллу São Paulo XVII века.

Апартаменты гармонично сочетают современные оттенки со строгим светским стилем: травертиновый мрамор, восстановленная терракотовая плитка, окна в стиле лофт, стильные кухни, украшенные бетоном. Владелец этой замечательной гостиницы в Умбрии — граф Бенедикт Болза, который сам создает дизайн мебели, изготовленной по заказу местными столярами и кузнецами. Здесь можно увидеть работы скульптора Ника Фиддиана Грина, а также посетить недавно открытую выставку его бронзовых произведений.

На территории есть бассейны с эффектом бесконечности, экскурсии в винные погреба с дегустациями. При желании можно записаться на кулинарные мастер-классы под руководством шеф-повара Розарио Руссо в ресторане отеля.

Torre di Moravola

Torre di Moravola – один из лучших отелей для отдыха в Тоскане и Умбрии. Сюда ведет крутая гравийная дорога, вьющаяся через лесистые холмы региона. В конце пути вы найдете сторожевую башню X века, инновационно отреставрированную архитектором Кристофером Чонгом и дизайнером Синсайдом Маккензи. Гости могут остановиться в минималистических люксах с прохладными серыми плиточными полами, мраморными и травертиновыми стенами, которые удачно сочетаются с монохромными коврами и глубокими ваннами для погружения.

На территории есть несколько мест для отдыха, от широких солнечных террас до бассейна, который предлагает виды на густые дубовые леса и оливковые рощи.