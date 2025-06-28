Отели в Лиссабоне: топ-10 лучших мест для проживания

Оживленные старинные улочки, яркая ночная жизнь, эклектичные рестораны и живописные пляжи – все это и многое другое вы найдете в Лиссабоне. Столица Португалии за последние десять лет пережила настоящий туристический бум, ведь путешественники стремятся открывать места, сочетающие культуру, развлечения и красоту, выходя за пределы классических европейских направлений.

Прекрасный прибрежный город, построенный на семи холмах, может похвастаться множеством достопримечательностей и достопримечательностей на любой вкус, причем каждый район отличается уникальным стилем и шармом. В частности, средневековая Альфама предлагает удивительные виды на красочные здания и замок Сан-Жорже, в то время как модные Шиаду и Байрру-Алту наполнены ресторанами под открытым небом и ночной жизнью.

От классических вариантов с богатой историей до ультрасовременных сетевых гостиниц и новых бутиковых заведений, которые только начинают свой путь в сфере гостеприимства – в лучших гостиницах Лиссабона найдется что-нибудь для каждого.

Memmo Alfama

Самый старый район Лиссабона. Источник: Фото из Rudy and Peter Skitterians/Pixabay Самый старый район Лиссабона. Источник: Фото из Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Этот отель в Лиссабоне расположен в старейшей части города, занимая уникальное здание XIX века, ранее бывшее обувной фабрикой. Memmo Alfama предлагает только 42 номера, но все они стильные и просторные, а также возможность забронировать двойные люксы для группового отдыха.

Интерьер сосредоточен на текстурах: от деревянных кроватей до каменных стен и мягких пледов – все выглядит уютно и эстетически привлекательно. Основные удобства включают в себя террасу и бассейн, украшенные глубокими красными плитками, винный бар и фантастические виды на извилистые улочки города и его характерные красочные здания.

Отель расположен в пешей доступности от замка Сан-Жорже, окруженный многочисленными ресторанами, а также в 15 минутах езды от международного аэропорта. Бесплатные пешеходные экскурсии по Альфаме доступны для гостей Memmo Alfama по предварительному бронированию.

Бронирование : https://www.memmoalfama.com/

: https://www.memmoalfama.com/ Адрес : Travessa das Merceeiras 27, 1100-348 Lisboa, Portugal

: Travessa das Merceeiras 27, 1100-348 Lisboa, Portugal Телефон : +351 210 495 660

Lumiares

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Когда-то заброшенный дворец XVII века, теперь это роскошная гостиница в Лиссабоне. Lumiares расположен в богемном районе Байрру-Алту, где сосредоточено большое количество баров, ресторанов и ночных клубов, где жизнь кипит без перерыва в сон.

Дизайн интерьера отображает цвета и узоры, характерные для эклектического Лиссабона, и создан в сотрудничестве с местными мастерами и художниками. От элегантного лобби с рецепцией до уютных процедурных кабинетов спа – каждая деталь продумана и выполнена с высоким качеством.

Варианты размещения варьируются от дуплексных мезонинов и самостоятельных студий с полностью оборудованными кухнями до роскошных пентхаусов с частными балконами, предлагающими панорамные виды города. Каждое пространство создано так, чтобы гости чувствовали себя как дома, но в то же время погружались в характерную португальскую элегантность.

Бронирование : https://www.thelumiares.com/

: https://www.thelumiares.com/ Адрес : Rua do Diario de Notícias 142, 1200-146 Lisboa, Portugal

: Rua do Diario de Notícias 142, 1200-146 Lisboa, Portugal Телефон : +351 211 157 055

Hotel 1908

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Hotel 1908 входит в число лучших отелей Лиссабона. Это настоящая жемчужина, расположенная в фантастическом величественном здании XX века в укромном уголке города, который любят как гости, так и местные. Еще одно преимущество – отель расположен прямо напротив одного из самых популярных ресторанов, Cervejaria Ramiro, известного своей идеально приготовленной морской едой.

Величие Hotel 1908 чувствуется издалека, как только вы увидите это известное здание. К тому же цена проживания достаточно бюджетна. Отель открыли только в 2019 году, когда заброшенное здание превратили в прекрасный комплекс для отдыха и релакса. Особое внимание уделяется деталям: произведения искусства португальских художников, черные полотенца для лица, теплые зеленые и пурпурные цвета в интерьере, вежливый и улыбающийся персонал, помнящий имена гостей.

Номера здесь также уникальны в соответствии с общим стилем:

"Square Rooms" предлагают виды на оживленную площадь Ларгу-ду-Интенденте;

"Attic Rooms" с эксклюзивным лобби;

The King of Dome – главный просторный люкс с доступом к символическому купольному залу для особого опыта.

Завтрак включен в стоимость номера и подается в атмосферном ресторане Infame. На территории также есть бар, а поблизости в районе Интенденте вы найдете множество заведений с живой музыкой, ресторанами и кафе.

Бронирование : https://www.1908lisboahotel.com/

: https://www.1908lisboahotel.com/ Адрес : Largo do Intendente Pina Manique 6, 1100-285 Lisboa, Portugal

: Largo do Intendente Pina Manique 6, 1100-285 Lisboa, Portugal Телефон : +351 211 209 900

Sublime Lisboa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Sublime Lisboa – название этого отеля на португальском отображает все, что могут ожидать гости. Комплекс, управляемый известным мировым брендом Sublime Comporta, был открыт в начале лета 2022 года. Основная концепция заключалась в создании особняка XX века, похожего на "дом вдали от дома", своеобразной версии отдыха на побережье Алентежа.

В Sublime Lisboa чувствуется любовь и продуманность в каждой детали. Небольшие штрихи, такие как приветственная бутылка вишневого ликера гинжинья и традиционные Pastel de Natas в номере, дизайнерские книги и журналы по всей гостинице, дружелюбный персонал на рецепции и слегка скрипучий деревянный лестничный марш сохраняют очарование.

Однако одна из лучших гостиниц Лиссабона предлагает не только атмосферу, но и роскошь, которая проявляется в шикарных удобных кроватях, просторных ванных комнатах и высоких потолках, чтобы дать вам почувствовать, что значит жить в настоящем дворце. Если хотите добавить что-то особенное, отправляйтесь на романтический ужин в итальянский ресторан Davvero, сопровождаемый бокалом Moscato от Sublime.

Бронирование : https://www.sublimelisboa.pt/

: https://www.sublimelisboa.pt/ Адрес : Rua Marquês de Subserra 10, 1070-174 Lisboa, Portugal

: Rua Marquês de Subserra 10, 1070-174 Lisboa, Portugal Телефон : +351 211 598 717

The Ivens

Вдохновляющие уютные и стильные номера. Источник: https://www.theivenshotel.com/ Вдохновляющие уютные и стильные номера. Источник: https://www.theivenshotel.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

The Ivens, вдохновленный португальскими исследователями XIX века Ивенсом и Капелло, совершившими важное путешествие в Африку, – это уютный оазис в шумной столице. Как только вы переступите порог этого прекрасного отеля в Лиссабоне, вас встретят бархатные кресла, золотые декоративные элементы, тропические растения и попугаи.

Вы можете остановиться в одном из 87 роскошных номеров с яркими акцентами в виде красочных цветов и обоев, которые намекают на богатую флору и фауну. The Ivens есть собственный ресторан Rocco, одно из любимых заведений как для местных, так и для путешественников, наполненный художниками, креативными личностями и другими богемными персонами.

Бронирование : https://www.theivenshotel.com/

: https://www.theivenshotel.com/ Адрес : Rua Capelo 5, 1200-224 Lisboa, Portugal

: Rua Capelo 5, 1200-224 Lisboa, Portugal Телефон : +351 210 460 700

Hotel Valverde

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Восстановленная винтажная мебель середины XX века, изысканные ткани, сочетание старых и современных произведений искусства – все это создает особую атмосферу в Hotel Valverde. Интерьер тих и сдержан, а бассейн и терраса почти всегда освещены солнцем. Элегантные номера отеля украшены антикварной мебелью и картинами, а роскошные бархатные кресла у ванн намекают на королевский отдых в Лиссабоне с полным погружением в его культуру и историю.

Бронирование : https://www.valverdehotel.com/

: https://www.valverdehotel.com/ Адрес : Avenida da Liberdade 164, 1250-146 Lisboa, Portugal

: Avenida da Liberdade 164, 1250-146 Lisboa, Portugal Телефон : +351 210 940 300

AlmaLusa Baixa/Chiado

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

AlmaLusa, или "португальская душа", – это отель, расположенный в самом сердце города, но в уютном тихом уголке муниципальной площади Байрру-Алту, напротив ратуши. Большая часть здания датируется XVIII веком, в частности, на первом этаже когда-то располагались конюшни. Чтобы сохранить колорит, было решено отразить деревенскую тематику с обнаженными каменными стенами, открытыми балочными потолками и обилием натурального декора, такого как вышитые подушки в марокканском стиле, состаренное дерево и коричневая матовая кожа.

Каждый из номеров различен по форме и размеру, украшен элегантными деталями и мебелью, такими как марокканский зеркальный сундук, изысканный книжный стеллаж, огромная кровать, уютное кресло и т.д. Лучшая часть апартаментов – волшебные окна с ставнями, выходящими на площадь, поэтому рекомендуем бронировать номер с такими видами.

Обязательно посетите гастрономический ресторан Delfina, чтобы посидеть за столами под открытым небом, наслаждаясь солнцем и теплой атмосферой. На территории также есть кафе, где подают вкусное мороженое в этом прекрасном отеле Лиссабона.

Бронирование : https://www.almalusahotels.com/

: https://www.almalusahotels.com/ Адрес : Praça do Município 21, 1100-365 Lisboa, Portugal

: Praça do Município 21, 1100-365 Lisboa, Portugal Телефон : +351 212 460 070

Palácio Ramalhete

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Для роскошного отдыха отправляйтесь в один из лучших отелей Лиссабона. Palácio Ramalhete, расположенный напротив Национального музея искусств, – это переоборудованный дворец с безупречно оформленным двориком, полным приятных находок, таких как расписанная вручную португальская плитка или старая кухня, превращенная в апартаменты.

Вы можете остановиться не только в стандартном номере, но и в шикарном люксе с бассейном и приватным меблированным балконом, где можно наслаждаться красотой извилистых улочек и спокойствием.

Бронирование : https://www.palacioramalhete.com/

: https://www.palacioramalhete.com/ Адрес : Rua das Janelas Verdes 92, 1200-692 Lisboa, Portugal

: Rua das Janelas Verdes 92, 1200-692 Lisboa, Portugal Телефон : +351 217 529 610

The Vintage Lisbon

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Жители Лиссабона известны своей любовью ко всему прекрасному, и чтобы почувствовать это вполне, стоит остановиться в The Vintage Lisbon, наполненном уникальными произведениями искусства. Бутик-отель имеет 56 номеров и три люкса, каждый из которых предлагает винтажную барную тележку, чтобы гости могли приготовить собственный коктейль в любое время. Большинство апартаментов предлагают виды на португальскую столицу.

В Лиссабоне много атмосферных баров на крыше, но V Rooftop Bar заслуживает особого внимания, ведь он легко может конкурировать с другими заведениями благодаря навесному вертикальному саду и расслабленной атмосфере в стиле Лос-Анджелеса.

Бронирование : https://www.thevintagelisbon.com/

: https://www.thevintagelisbon.com/ Адрес : Rua Rodrigo da Fonseca 2, 1250-191 Lisboa, Portugal

: Rua Rodrigo da Fonseca 2, 1250-191 Lisboa, Portugal Телефон : +351 210 405 400

Pestana Palace

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Pestana Palace – это место для отдыха в Лиссабоне, которое нельзя пропустить, если вы хотите быть в центре событий, ведь оно расположено рядом с многочисленными барами, ресторанами и магазинами, популярным резвым рынком LX и Village Underground. Также обязательно посетите Музей искусства, архитектуры и технологий MAAT и найдите самые вкусные pasteis de nata в соседнем городе Белень.

Отель имеет прекрасный открытый бассейн на территории, любимое место для летнего отдыха, когда температура достигает 35 градусов. Независимо от того, какой номер вы выберете, вас будут ждать неизменно красивые виды на сад или город.

Бронирование : https://www.pestanacollection.com/en/hotel/pestana-palace

: https://www.pestanacollection.com/en/hotel/pestana-palace Адрес : Rua Jau 54, 1300-314 Lisboa, Portugal

: Rua Jau 54, 1300-314 Lisboa, Portugal Телефон : +351 213 615 600

Corinthia Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Самая большая пятизвездочная гостиница Лиссабона удобно расположена вблизи популярного памятника столицы, музея Гульбенкяна, с его впечатляющей коллекцией искусства, выходящей на прекрасный акведук XVIII века.

Роскошные просторные интерьеры Corinthia Hotel сочетают золото, дерево, мрамор и шикарные люстры для освещения номеров. Варианты размещения включают более 500 номеров и люксов, оформленных в золотых и коричневых оттенках. Небольшие ванные комнаты выполнены из мрамора и содержат продукцию ESPA. Отель также прекрасно подходит для семей, ведь можно забронировать люксы с двумя спальнями, укомплектованные туалетными принадлежностями, халатами и тапочками даже для самых маленьких гостей. От рецепции до уборки Corinthia Hotel предлагает первоклассный сервис на каждом уровне.

Бронирование : https://www.corinthia.com/en/hotels/lisbon

: https://www.corinthia.com/en/hotels/lisbon Адрес : Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, 1099-031 Лисбоа, Португалия

: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, 1099-031 Лисбоа, Португалия Телефон : +351 217 236 300

Santiago de Alfama

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Расположенный на живописной булыжной улице, где женился Христофор Колумб, этот прекрасный отель в Лиссабоне, Португалия, находится в старом районе, полном романтики и шарма. Santiago de Alfama может похвастаться красивыми видами на столицу и реку, и выглядит подлинно португальским с типичным плиточным полом и оригинальными сохранившимися стенами, тщательно отреставрированными. Семейный бутик-отель имеет всего четырнадцать номеров и пять люксов. Все люксы оформлены с вниманием к деталям в бело-голубой гамме.

Бронирование : https://www.santiagodealfama.com/

: https://www.santiagodealfama.com/ Адрес : Rua de Santiago 10-14, 1100-494 Lisboa, Portugal

: Rua de Santiago 10-14, 1100-494 Lisboa, Portugal Телефон : +351 213 941 616

LX Boutique Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Когда район красных фонарей, а теперь перспективный квартал, Кайш-ду-Содре, наполненный модными клубами и барами, лучше всего подходит для тех, кто хочет быть в эпицентре шумной атмосферы португальской столицы. LX Boutique Hotel занимает бело-голубое здание XVIII века и имеет пять тематических этажей, отражающих разные аспекты Лиссабона: например, на этаже, названном в честь поэта Фернанду Пессоа, можно увидеть кипы книг на полках, а стены другого покрыты гитарами.

Вы можете остановиться в одном из 61 функциональных просторных номеров с душевыми, док-станциями для iPod, вешалками для одежды, но без шкафов. Если хотите перекусить, отправляйтесь в ресторан Confraria, который предлагает широкий выбор сашими, суши, нигири и темаки.

Бронирование : https://www.lxboutiquehotel.com/

: https://www.lxboutiquehotel.com/ Адрес : Rua do Alecrim 12, 1200-017 Lisboa, Portugal

: Rua do Alecrim 12, 1200-017 Lisboa, Portugal Телефон : +351 213 474 394

Palácio Príncipe Real

Роскошь и лоск в отелях Лиссабона. Источник: https://www.palacioprincipereal.com/ Роскошь и лоск в отелях Лиссабона. Источник: https://www.palacioprincipereal.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Расположенный в центре Принсипе Реал, Palácio Príncipe Real предлагает подогреваемый бассейн, большой сад, оздоровительные процедурные кабинеты и другие удобства для идеального отдыха в португальской столице. Одна из лучших гостиниц Лиссабона уделяет особое внимание сохранению исторического и культурного наследия дворца – от сине-белой плитки до красочной мавританской лепнины в одном из люксов. Все это дополнено английскими практичными штрихами, такими как современные фены Dyson и ванны Drummonds, ведь владельцы – британцы Майлз и Гейл Кэри. В спальнях есть бесплатные минибары, кофемашины Nespresso и даже свечи с розовым перцем местного производства. Начинайте день с завтрака в номере или в прекрасных садах, наслаждаясь идеально приготовленным яйцом на хрустящем тосте, а затем проводите время у огромного открытого бассейна, созерцая безоблачное небо Лиссабона.

Бронирование : https://www.palacioprincipereal.com/

: https://www.palacioprincipereal.com/ Адрес : Rua da Imprensa Nacional 23, 1250-124 Lisboa, Portugal

: Rua da Imprensa Nacional 23, 1250-124 Lisboa, Portugal Телефон : +351 218 061 400

Bairro Alto Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Среди самого оживленного района города с ресторанами под открытым небом и проезжающими мимо старыми трамваями вы сразу заметите это культовое желтое здание, где расположен Bairro Alto Hotel. Несмотря на такое расположение, вы сможете хорошо выспаться и отдохнуть, ведь отель имеет отличную звукоизоляцию. На территории отеля есть ресторан, конференц-залы, спа-услуги и оздоровительный центр, а также трансфер до аэропорта.

Bairro Alto Hotel предлагает разнообразные номера для размещения, каждый из которых уникален. Если возможно, попросите номер 401. Хотя эти апартаменты не самые большие, они предлагают лучшие виды, включая "Лиссабонский дом фэн-шуй".

Бронирование : https://www.bairroaltohotel.com/

: https://www.bairroaltohotel.com/ Адрес : Praça Luís de Camões 2, 1200-243 Lisboa, Portugal

: Praça Luís de Camões 2, 1200-243 Lisboa, Portugal Телефон : +351 213 408 288

Palácio Ludovice

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Центральная гостиница Лиссабона расположена между Байрру-Алту и Принсипе Реал, предлагая одни из самых фантастических пейзажей в городе, так что если эстетическое удовольствие – ваш приоритет, рекомендуем выбрать этот отель. Palácio Ludovice – это импозантное ярко-желтое здание, олицетворяющее типичный стиль Португалии. Однако, войдя внутрь, вы найдете гармоничное соединение старого и нового. В частности, здание первоначально использовалось как частная резиденция известного архитектора XVIII века, позже как центр с магазинами и частными апартаментами, а также бар с более чем 200 сортами портвейна.

Фрески, лепные потолки и плитка были тщательно отреставрированы, чтобы стать частью уникальных апартаментов с удобными кроватями, мебелью и оригинальной расписанной вручную плиткой.

Прежняя жизнь винного ресторана чествуется в роскошном ресторане с тщательно подобранным меню, отображающим каждый регион Португалии. Бесплатные дегустации под руководством сомелье доступны для гостей. Даже в спа-центре Caudalie Boutique можно побаловать себя скрабом из каберне или процедурами для лица с использованием продуктов на основе винограда.

Бронирование : https://www.palacioludovice.com/

: https://www.palacioludovice.com/ Адрес : Rua de São Pedro de Alcântara 73, 1250-237 Lisboa, Portugal

: Rua de São Pedro de Alcântara 73, 1250-237 Lisboa, Portugal Телефон : +351 211 165 400

Santa Clara 1728

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Среди топ-18 отелей Лиссабона Santa Clara 1728 года занимает ведущее место. Расположенное на вершине одного из семи холмов, это заведение в старом квартале действительно заставляет вас чувствовать себя как дома, даже если вы находитесь в другой стране. Светлые номера оформлены в минималистическом стиле архитектором Мануэлем Айремом Матеушем и имеют открытую ванну, вырезанную из известняка, очень удобные кровати, которые подарят лучший сон путешественникам, истощенным после дня исследований города.

Бронирование : https://www.santaclara1728.com/

: https://www.santaclara1728.com/ Адрес : Campo de Santa Clara 128, 1100-473 Lisboa, Portugal

: Campo de Santa Clara 128, 1100-473 Lisboa, Portugal Телефон : +351 211 165 500

Pousada de Lisboa

Отдых с комфортом в отелях Лиссабона. Источник: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa Отдых с комфортом в отелях Лиссабона. Источник: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Отель Pousada de Lisboa является идеальным местом для знакомства с центром города. Он предлагает элегантные номера с видами на улицу Ауреа и площадь Террейру-де-Паса. Апартаменты включают частную ванную комнату, минибар, телевизор, кондиционер. На территории отеля есть ресторан à la carte, где можно насладиться традиционной португальской кухней, а бар предлагает вкусные освежающие коктейли. Среди удобств:

Фитнесс-центр;

Оздоровительный центр;

Сауна;

Крытый бассейн;

Прокат велосипедов и автомобилей.

Кроме того, Pousada de Lisboa расположена в непосредственной близости к главным туристическим достопримечательностям и рядом с рекой Тежу, а апартаменты, ближайшие к площади, предлагают эпические виды на город.

Бронирование : https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa

: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa Адрес : Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa, Portugal

: Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa, Portugal Телефон : +351 210 407 650

Лиссабон в 2025 году предлагает незабываемый отдых с оживленными старинными улочками, яркой ночной жизнью и живописными пляжами. Топ-10 отелей, от Memmo Alfama в средневековом районе до Corinthia Hotel возле музея Гульбенкяна, сочетают роскошь, португальский шарм и современные удобства. Удобные номера Sublime Lisboa или панорамные виды The Ivens обеспечат идеальный отдых для пар, семей или одиноких путешественников.