Отели на Майорке: 10 идеальных вариантов размещения на сказочном острове

Майорка – самый большой и красивый остров Балеарского архипелага, привлекающий путешественников со всего мира на протяжении всего года. Пляжи, горные хребты и скалистые бухты, романтические рыбацкие деревни и невероятные виды с оливковыми рощами и миндальными деревьями: это популярное туристическое направление предлагает все для прекрасного, незабываемого отпуска. Майорка привлекает любителей парусного спорта и гурманов, наслаждающихся традиционной испанской кухней в сочетании с лучшими винами. Кроме того, некоторые части острова известны своей яркой ночной жизнью, а столица поздравляет соискателей истории, культуры и спокойного пляжного отдыха. Ознакомьтесь с нашим списком лучших отелей Майорки, чтобы спланировать ваш следующий средиземноморский отпуск на юго-восточном побережье Испании.

Palma Riad

Роскошные зоны отдыха только для взрослых. Источник: https://palmariad.com/ Роскошные зоны отдыха только для взрослых. Источник: https://palmariad.com/

Культурный и экономичный центр Майорки, расположенный в живописном заливе, предлагает разнообразные варианты размещения, особенно когда речь идет о бутик-отеле. Однако мало кто из них имеет такую экзотическую и особую атмосферу, как Palma Riad. Одна из лучших гостиниц Майорки предназначена только для взрослых и занимает отреставрированный городской дом XVIII века. Palma Riad расположен рядом с очаровательной улицей Каррер-де-Сант-Хауме, недалеко от центра столицы.

Каждый из 11 люксов отличается уникальным стилем, разработанным дизайнером из Барселоны Пабло Перейрой. Например, люкс в стиле ориенталистской фантазии включает в себя романтические люстры, лакированные сундуки и телевизор, хитро спрятанный за зеркалом. Особое внимание следует обратить на ванные комнаты в стиле хаммам, украшенные темной плиткой и открытыми каминами.

Бархатные коридоры с приглушенным освещением ведут через гостиницу в бар и ресторан на первом этаже. Гости могут заказать крафтовые коктейли и насладиться такими вкусными блюдами, как парижский антрекот, салат со свежей бурратой, жареный персик и фламбированные инжиры. Гости также могут провести время в просторном атриуме, чтобы перевести дыхание и расслабиться на удобных плетеных креслах, слушая успокаивающее журчание водопада в миниатюрном бассейне.

ZEL Hotel

Расположенный в Пальма-Нова, этот крутой отель на Майорке принадлежит Meliá Hotels International, соучредителем которого является Рафаэль Надаль. ZEL Hotel известен своей легкой атмосферой, отвечающей его расположению прямо на набережной пляжа.

Основной акцент отеля – огромное открытое пространство, где каждая зона плавно перетекает в следующую, от лба до впечатляющей трехэтажной столовой, которая открывается на раскидистый патио с панорамными видами на Средиземное море. Удобства, доступные для гостей, включают:

два бассейна;

тренажерный зал;

сауну и паровую комнату;

джакузи;

спа с ароматерапией, массажами и другими процедурами.

Вечером отель предлагает разнообразные развлечения: регулярные выступления живой музыки в течение недели и дискотеки в выходные после 19:00. Недаром Майорка – рай для любителей вечеринок. Для более спокойной атмосферы отправляйтесь за пределы ZEL Hotel, чтобы посетить изысканный ресторан Beso Beach, где можно насладиться освежающими коктейлями, такими как клубничный мохито, и щедрыми блюдами, как классическая паэлья или идеально приготовленный окунь.

Corazón Hotel

Новый Corazón Hotel расположен на западном побережье Майорки между Дейей и Сольером на крутой извилистой дороге, которая предлагает невероятные виды на мерцающую лазурь Средиземного моря. Этот отель спроектировала британская fashion-фотографиня Кейт Белл, известная своими психоделическими портретами женщин, в сотрудничестве с мексиканским художником и мастером садоводства Эдгаром Лопесом. Так внутри гости найдут уникальные работы художников, вдохновленных пребыванием и жизнью на острове.

Апартаменты украшены натуральными материалами, и здесь нет телевизоров, чтобы ничто не отвлекало от фантастических пейзажей Майорки. Гости могут выбрать проживание в одном из 15 номеров в отреставрированном историческом имении. Комплекс также включает в себя арт-пространство, ресторан, магазин и органическую ферму. В Corazón Hotel всегда есть чем заняться – от мастер-классов и пеших прогулок с гидом до арт-шоу и музыкальных джем-сессий.

Can Bordoy Grand House & Garden

Роскошные номера с лучшими удобствами. Источник: https://canbordoy.icastelli.net/ Роскошные номера с лучшими удобствами. Источник: https://canbordoy.icastelli.net/

Если вы хотите остановиться в действительно особом месте, позволяющем почувствовать всю атмосферу характерного района Пальмы, мы рекомендуем поселиться в этом топ-отеле Майорки. Однако будьте готовы к тому, что найти месторасположение непросто, ведь нет ни вывесок, ни оживленной открытой террасы с официантами, обслуживающими поток гостей. Неприметная каменная арка ведет с площади в гостиницу, которая когда-то была частным семейным домом, а затем школой, которой руководили монахини.

Can Bordoy Grand House and Garden был полностью отреставрирован и перестроен с помощью выдающихся архитекторов Пальмы Эрнандеса и Хайме Оливера из OHLAB. Основной целью проекта было сохранение богатого исторического наследия, которое сочеталось бы с современными штрихами. Есть живописный дворик, где можно отдохнуть в тени, гостиная с потолком, покрытой виноградной лозой, плавно переходящей в библиотеку и столовую. Ключевые удобства для комфорта гостей включают:

солнечная терраса на крыше с панорамными видами и бассейном со стеклянным дном;

спа-центр в подвале;

ресторан Botànic, возглавляемый шеф-поваром Андресом Бенитесом, чье меню использует преимущественно местные органические ингредиенты.

Пространство наполнено светом и легкостью, украшено как винтажной, так и современной мебелью. Изюминкой апартаментов есть большие кровати из орехового дерева, изготовленные по заказу, коктейльные бары и встроенные стереосистемы.

Sant Francesc Hotel Singular

Расположенный в самом сердце исторического квартала Старого города Пальмы на тихой и красивой площади Пласа-де-Сант-Францеск, рядом с одноименной церковью XIII века, этот отель предлагает своим гостям максимальную приватность. Дворец XIX века был преобразован в независимое заведение, включающее выставочный центр, в результате масштабной реконструкции, заказанной владельцем Андресом Сольдевилом Феррером. Номера отличаются продуманностью и вниманием к мельчайшим деталям. В частности внутри можно найти водонепроницаемую сумку для хранения купальника и маленький подарок в виде путеводителя с любимыми местами владельца гостиницы.

На территории работает ресторан Quadrat Restaurant & Garden, где столик №42, за которым обедала Мишель Обама, пользуется большим спросом. Ресторан представляет сезонные средиземноморские блюда, например, фирменный рис сокаррат с креветками, добытыми на местном острове Сольер, который стоит заказать. На завтрак гости могут насладиться традиционной энсаймадой, улитковым пирогом, изготовленным знаменитой пекарней C'an Joan de S'aigo.

Esplendido

Одна из лучших гостиниц для отдыха на Майорке - Esplendido, расположенный в Порт-де-Сольер. Историческая локация 1950-х годов с балюстрадами и зелеными ставнями расположена на северо-западном побережье в природной бухте необычайной красоты в форме подковы. Очаровательный приморский городок может похвастаться пешеходной набережной и множеством пляжных ресторанов и уютных таверн. Отель Esplendido управляют шведская пара Микаэль и Йоханна Ландстрем, также владеющие отелем Portixol в столице. Благодаря их усилиям довольно запущенное традиционное здание было превращено в сияющий храм, прославляющий скандинавский стиль.

Номера просторные и светлые, с ретро ноткой, украшенные креслами середины века и обоями с принтом папоротника. Из номеров открываются виды на сады с оливковыми деревьями, бугенвилиями и красными геранями, а также на воду. Поскольку поблизости нет движения транспорта, гости могут засыпать под успокаивающий звук нежно бьющих о берег волн. Минибар наполнен бесплатными напитками, в шкафу есть пляжная сумка и шлепанцы, а ванные комнаты оснащены большими белыми полотенцами и ароматной косметикой Korres. Каждый вечер у кровати доступна минеральная вода, а Wi-Fi быстр и надежен.

Отель – отличный выбор для семейного отдыха, поскольку он имеет много подходящих удобств для гостей всех возрастов. К ним относятся несколько бассейнов, в том числе один для взрослых, детские стулья и постельное белье, специальное меню для детей в бистро и даже процедуры в спа. Хотя в Esplendido нет детского клуба, мелководная бухта отлично подходит для сноркелинга. Вы также можете прокатиться на педальных лодках или отправиться в увлекательную поездку на лодке, исследуя бухты дальше вдоль побережья.

Hotel Glòria de Sant Jaume

Главным преимуществом самого рейтингового отеля на Майорке является его расположение. Hotel Glòria de Sant Jaume расположен в Пальме на улице Сант-Хауме, где сосредоточены богатые желтые и оранжевые особняки.

Заведение наполнено волшебными историческими деталями и аутентичными штрихами: песчаниковые арки, черно-белый пол, газеты XIX века, обрамленные под печатными обоями, а также конюшни, превращенные в спа-подвал. Вдобавок к этому вы получаете первоклассный сервис, поэтому сразу понятно, что отель не руководствовался новичком.

На самом деле Hotel Glòria de Sant Jaume – это почти семейное дело, которое возглавляют владелец Жорди Кабау и его жена Хайди Вольф, которые подобрали красные бархатные диваны, высокие кровати, испанские латунные фонари, часы, настенные лампы и другие декоративные элементы, чтобы создать ненавист. Вот почему здесь нет двух одинаковых номеров. К примеру, люкс Love Suite на первом этаже имеет мезонин с викторианской ванной, тогда как другой, на втором этаже, отличается круглым окном и кремово-красным плиточным полом.

Изюминкой отеля является ресторан El Patio de Glòria, который выглядит так, будто вышел со страниц романа, с романтическими книжными полками и стульями в малиново-розовых и серых тонах. Ресторан возглавляет шеф-повар Хавьер Гардонио, который привнес аргентинскую страсть в испанские блюда.

Finca Serena

Простота и красота в одном месте. Источник: https://www.fincaserenamallorca.com/ Простота и красота в одном месте. Источник: https://www.fincaserenamallorca.com/

Расположенный в 25 минутах езды к северо-востоку от Пальмы, Finca Serena так гармонично вписывается в окружающий ландшафт среди сельскохозяйственных угодий Монтуири, призрачных ветряков и заброшенных каменных построек, что кажется, будто он был здесь всегда. Этот хороший отель Майорки занимает имение XIII века, расположенный на 40 акрах ухоженной территории. Finca Serena была открыта в 2019 году брендом Unico Hotels, предлагая возможность спокойного отдыха, ведь тишину нарушает только пение малиновок утром.

Варианты размещения включают 25 номеров, украшенных деревянной антикварной мебелью, найденной на французских блошиных рынках, с натуральным постельным бельем и балками, окрашенными в молочно-белый цвет, а единственным декором являются ветви масел, собранные в соседней роще.

Удобства, доступные для гостей, включают:

спа, использующий продукты Natura Bissé ;

; открытый бассейн;

сеть пешеходных троп;

магазин отеля, где продаются плетеные корзины и льняная одежда.

Ресторан Jacaranda предлагает небольшое, но отличное меню от шеф-повара Бальтасара Риго, которое включает в себя три сезонных блюда, приготовленные исключительно из фермерских продуктов. Например, вы можете насладиться супом из фенхеля, ризотто из брокколи и абрикосовым мороженым.

Hotel Portixol

В 15 минутах езды от марины Пальмы старая гавань Портиксоль с традиционными майорканскими рыбацкими лодками выглядит так, словно принадлежит к прошлой эпохе. Это ощущение продолжается с момента, когда вы переступаете порог этого прекрасного отеля Майорки и поражаетесь современной открытой планировкой и палитрой мягких бирюзовых, белых и синих оттенков. Дизайн создал испанский архитектор Рафаэль Видаль. Номера с мраморным полом обставлены мебелью середины века и натуральным деревом.

Hotel Portixol привлекает не только путешественников, но и местных жителей, любящих приходить сюда вечером, чтобы выпить несколько коктейлей в баре. Кроме того, есть спа с двумя процедурными кабинетами, сауной и небольшим тренажерным залом. Французские двери ведут на террасу у бассейна, где можно расслабиться и насладиться прекрасными закусками, например жареные мини-гребешки.

Если вы хотите выйти за пределы отеля, мы рекомендуем забронировать столик в семейном ресторане Sa Roqueta, расположенном рядом. Ресторан специализируется на местных омарах и традиционном кальдерете (тушеном морепродуктовом блюде).