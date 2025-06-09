Отели на Корфу, Греция: топ-12 мест для невероятного роскошного отпуска.

Окруженный многочисленными пляжами с мягким песком и покрытыми соснами горами, Корфу является популярным местом для отпуска, которое также предлагает более мягкий климат, чем многие другие греческие острова. Это направление привлекает любителей активного отдыха, которые обожают исследовать новые и необычные ландшафты в приятной тени оливковых рощ (в том числе 220-километровый Corfu Challenge ) вместо протоптанных троп. На острове вы найдете очаровательные маленькие деревни с узкими улочками, древние монастыри и многие другие достопримечательности атолла. В частности, здесь есть большое количество музеев, венецианских крепостей и, конечно, старый город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, это направление известно своими пляжами с отличием Голубого флага, а сам остров Ионии расположен всего в получасе паромного путешествия от отдаленного албанского побережья. Лучшие гостиницы Корфу приветствуют своих гостей, предлагая сервис высокого уровня и необходимые удобства для отпуска мечты. Остается только выбрать лучший вариант, ведь у острова есть большое количество предложений – от роскошных курортов с захватывающими пейзажами до уютных маленьких бутиков, идеальных для романтического отдыха.

Domes Miramare

Среди лучших гостиниц Корфу – легендарный Domes Miramare, созданный исключительно для взрослых. Бывшая летняя резиденция богатого судовладельца Аристотеля Онассиса спрятана среди старых оливковых рощ и возвышается над собственным частным пляжем. После масштабной реконструкции гостиница получила новую жизнь, сохранив много оригинальных черт 1960-х годов, таких как элегантный мраморный пол и блестящие хрустальные люстры. В результате реновации и трансформации имение также пополнилось новыми удобствами, в частности:

гигантский пейзажный бассейн;

люксы с раздвижными крышами, через которые можно наблюдать за мириадами звезд;

рестораны под руководством шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен, и многое другое.

Кроме того, гости имеют доступ к светлому современному спа-центру, где можно наслаждаться процедурами с использованием продуктов от Elemis и Codage. В отеле также есть скоростной катер, предлагающий экскурсии вдоль живописного побережья.

Варианты размещения включают в себя 113 различных номеров и большой выбор роскошных вилл с отдельной кухней и прямым доступом к пляжу курорта, окруженного высокими зелеными пальмами.

Grecotel Eva Palace

Панорамные виды Греции. Источник: https://www.evapalace.com/ Панорамные виды Греции. Источник: https://www.evapalace.com/

Сочетание высококлассных удобств и старосветского деревенского шарма гармонично переплетаются в этом прекрасном отеле на Корфу. Расположен вдоль полуострова Коммено, комплекс в венецианском стиле окружен серебристыми оливковыми рощами и высокими соснами. Кроме того, один из самых лучших пляжей региона расположен в непосредственной близости.

Grecotel Eva Palace располагает тремя ресторанами, украшенными статуями экзотических животных, блестящими люстрами и пальмами в горшках. В ресторанах предлагается все возможное: от суши и стейков до креативной и переосмысленной средиземноморской кухни. Другие удобства, доступные для гостей, включают:

пляжный бар;

центр водных видов спорта;

спа-центр на крыше, который предлагает полный спектр услуг, включая смесь традиционных трав, известных как "любовные зелья".

Вы можете забронировать стандартный номер, люкс или даже бунгало, сосредоточенные вокруг центрального бассейна, окруженного пальмами. Некоторые люксы лучше всего подходят для романтического отдыха, ведь они оснащены кроватями с балдахином, плетеной мебелью и белой стеной, которые визуально увеличивают и без того просторные номера. Для тех, кто стремится к максимальной приватности, секретные виллы с видом на море, частными бассейнами и окруженные тропической растительностью у пляжа – отличный выбор.

Domes of Corfu

Этот роскошный курорт на Корфу относится к Autograph Collection, с видом на шелковые пески пляжа Глифада, отмеченного Голубым флагом, и девственные голубые воды. Domes of Corfu идеально подходит как для семейного, так и романтического отдыха, предлагая разнообразные варианты досуга на любой вкус.

Роскошное главное здание с большим бассейном и террасой отражает местный корфийский стиль. Внутри гости найдут люксы и номера со стенами, отделанными таделактом, стильными столами из оливкового дерева, высокими сводчатыми потолками и плетеной мебелью, украшающей патио и террасы с видом на море.

После прогулок обязательно посетите рестораны à la carte, также отличающиеся особым стилем. Например, Frourio предлагает местную кухню с итальянскими влияниями, в то время как Topos на пляже предлагает морепродукты и крафтовые коктейли. Если вы ищете нечто более обыденное и менее формальное, посетите искусственно воссозданную Испанскую площадь на Корфу, где сосредоточено большое количество уличных торговцев и местных киосков с едой. Здесь можно найти все – от легких закусок до вкусных бургеров, которые понравятся даже гурманам.

Grecotel Corfu Imperial

В список топ-12 отелей Корфу входит Grecotel Corfu Imperial, расположенный на уединенном полуострове, покрытом лесами, с видом на ряд песчаных бухт. Этот курорт, принадлежащий греческой сети Grecotel, сочетает современный стиль и винтажный дизайн с барочной мебелью и мраморными акцентами. Основные удобства включают в себя:

доступ к трем частным пляжам;

несколько больших бассейнов;

спа-центр Elixir предлагает широкий спектр обновительных процедур.

На территории комплекса есть пять ресторанов, включая роскошный Aristos. Последний подает поистине фантастические блюда, такие как равиоли с лобстером и фуа-гра или икра осетра с соусом из цветной капусты.

Вы можете забронировать номер или бунгало, разбросанное среди живописных садов, окруженных пальмами и величественными кипарисами. Многие из этих домов включают частные бассейны, а стены украшены фресками, нарисованными вручную. Также есть огромные виллы Palazzo со сводчатыми потолками и потрясающими видами на море.

The Merchant's House

Спрятанный в покрытом соснами ущелье под горой Пантократор, этот уютный бутик-отель расположен в призрачном селе Старая Пейрития, где проживает всего пять человек. The Merchant's House имеет всего шесть номеров, но массивные каменные стены здания XIV века далеки от средневековья, ведь гости найдут самые комфортабельные матрасы Coco-Mat, а большие меблированные балконы предлагают удивительные виды на албанское побережье. В пешей доступности от этого прекрасного отеля на Корфу есть две таверны, где можно насладиться традиционными греческими блюдами.

Kerkyra Blue Hotel & Spa

Пляжный курорт, полностью отремонтированный к 2023 году, является частью новой Elegant Collection семейной сети Louis Hotels. Kerkyra Blue Hotel & Spa расположен неподалеку от старого города и эклектичных таверн Аликез Потаму. Это прекрасный комплекс, который все равно подходит для спокойного отдыха с детьми и для романтического бегства в Грецию, ведь есть отдельные зоны только для взрослых.

Варианты размещения включают в себя 240 номеров и люксов с фантастическими видами на море. Апартаменты оформлены в пастельных тонах с изящными линиями и мебелью из дерева, изготовленной под заказ. Однако главной изюминкой комплекса есть огромный бассейн в форме волны, окруженный массивными шезлонгами и бамбуковыми частными кабанами. Также есть высококлассный спа-центр Bijou Aegeo с сауной, парной и романтичными комнатами; Кроме того, можно заказать массаж в кабинке на пляже.

Особое внимание следует обратить на изысканные рестораны на территории, предлагающие как традиционные местные блюда, так и японскую фьюжн-кухню. По желанию можно выбрать пакет "все включено" и каждый вечер посещать различные рестораны à la carte.

Angsana Corfu

Расположенный на вершине холма с видом на мерцающие воды Беницесского залива, этот роскошный отель на Корфу отличается современными произведениями искусства и окружен крупнейшим пейзажным бассейном на острове. Это первый греческий проект азиатской группы B&B. Предлагая гармоничное сочетание греческого гостеприимства и азиатского стиля, этот уютный рай, расположенный в 20 минутах от города Корча, имеет 159 просторных номеров с кроватями king-size, роскошными мраморными ванными комнатами и частными террасами с давящими видами на Ионическое море и побережье.

Рестораны курорта имеют тему фьюжона, а для завтрака предлагается шведский стол со средиземноморскими и азиатскими блюдами. Однако главной достопримечательностью комплекса является спа-центр, самый большой на греческом острове, с внутренним бассейном, несколькими хамамами и горячими саунами, а также 11 процедурными кабинетами, где можно пройти оздоровительный курс в восточном стиле.

Ikos Dassia

Частные бассейны для роскошного отдыха. Источник: https://ikosresorts.com/ Частные бассейны для роскошного отдыха. Источник: https://ikosresorts.com/

Ищете лучший отель с системой "все включено" на Корфу, обратите внимание на Ikos Dassia. Это эксклюзивный комплекс с видом на мерцающие мелководья залива Дассия и мягкие пески побережья, который предлагает новый и особый опыт, избегая ресторанов с низкокачественным алкоголем и липкими резиновыми браслетами. Ikos Dassia предлагает современные высококлассные удобства, в частности:

ряд лагунных бассейнов, разбросанных по территории;

два спа-центра, где можно заказать процедуры Anne Semonin ;

; теннисные корты;

семь ресторанов, включая тех, что отмечены звездой Мишлен.

Гости также могут выбирать из различных вариантов досуга на любой вкус – от дайвинга и виндсерфинга до каноэ и исследования острова на велосипеде.

Отель включает более 400 номеров открытой планировки, расположенных в двух зданиях. Большинство апартаментов имеют меблированные балконы с видом на море, а минибары наполнены винами, крепкими напитками и премиум-шампанским. Если вы планируете провести медовый месяц в Греции или просто роскошный романтический отпуск, мы рекомендуем бронировать более просторные пляжные бунгало или люксы, которые также имеют частные бассейны.

Nido, Mar-Bella Collection

Этот отличный отель на Корфу предназначен только для взрослых и спроектирован так, чтобы напоминать корфийскую деревню с низкими зданиями, пастельно-розовыми цветами и невероятными видами на бескрайнюю воду. Nido, часть Mar-Bella Collection, расположен всего в 10 минутах езды от Ахиллеона, мифического дворца, где когда-то жила австро-венгерская императрица Сиси.

Курорт располагает 70 чрезвычайными номерами, отделанными мебелью в стиле Людовика XV, с просторными террасами, включающими горячие ванны или частные бассейны. В распоряжении гостей шикарный спа-центр Cinq Mondes с турецкой баней, саунами и различными процедурными кабинетами. Лабиринт дорожек ведет к мерцающему пейзажному бассейну с комфортными шезлонгами, где можно поплавать и насладиться прекрасным греческим пейзажем. Обязательно посетите изысканный ресторан Apaggio, который дает классические корфийские рецепты с новым оттенком.

The Olivar Suites

Меньше – значит больше в этой модной пляжной локации на юго-восточном побережье острова. Этот роскошный отель на Корфу расположен среди вековых оливковых рощ, разбросанных вдоль узкой галечной бухты, недалеко от оживленного курортного города Мораитика. Еще один плюс – расстояние до города можно преодолеть всего за 15 минут, проехав по живописным дорогам, окруженным вечнозелеными олеандрами.

Отель сочетает комфорт с минималистичным стилем, чтобы предоставить гостям спокойное пристанище для отдыха вдали от толп туристов, ищущих пляжный отпуск. Комплекс имеет более ста просторных люксов, окруженных волшебными частными садами.

The Olivar Suites имеет отличный ресторан Flya, управляемый шеф-поваром Сиросом Агиусом. Гурманский ресторан предлагает разнообразные местные блюда, а также популярные закуски мезе. Перед ужином мы рекомендуем посетить спа-центр Aegeo, который предлагает полный спектр процедур, включая тех, которые вдохновлены техниками, использованными во время аутентичных Олимпийских игр.

Rodostamo Hotel & Spa

Одним из главных преимуществ этого роскошного курорта на Корфу является расслабленный и дружественный сервис самого высокого уровня. Rodostamo Hotel & Spa расположен на ухоженной территории площадью 28 акров вдоль эксклюзивного полуострова Коммено, где состоятельные местные жители содержат собственные роскошные виллы.

Вы можете выбрать проживание в одном из 50 номеров и люксов открытой планировки с массивными деревянными кроватями и фантастическими видами на сад или море. Для особого опыта воспользуйтесь канатной дорогой со стеклянной кабиной, чтобы добраться до вершины холма, где расположены 16 уникальных бунгало и вилл с частными бассейнами или горячими ваннами. Конечно, отсюда открываются лучшие виды на залив Коммено.

В ресторане à la carte RR, возглавляемом шеф-поваром Бруно Брагой, вы можете отведать местную кухню, но переосмысленную через современную призму шеф-повара. Также стоит посетить спа-центр и заказать фирменные процедуры, такие как Rodostamo, использующий ароматную розовую воду. Если вы захотите покинуть этот рай, отправляйтесь исследовать мощеные улицы Корфу или песчаный пляж Дассия, до которого можно добраться в считанные минуты частным автобусом.

Bioporos Organic Farm

Не просто одна из лучших гостиниц Корфу, а идиллическое экологически чистое убежище, спрятанное среди густых оливковых рощ. Двухэтажные виллы с фасадами цвета малинового сорбета предлагают уютные и просторные номера, оформленные в деревенском стиле. Апартаменты оснащены крепкими деревянными кроватями, атласным напольным полом и ванными комнатами со старомодным лавандовым мылом. Еще одно преимущество этого дома – балконы с прекрасными видами на море вдали и посеребренные оливковые рощи.

Особенностью Bioporos Organic Farm является единственный на острове органический ресторан. Независимо от того, закажете ли вы завтрак на террасе, включающий крафтовые джемы, сливочный йогурт и свежие яйца, или выберете повседневный ужин с пастой или микенским тушеным стифадо, еда здесь действительно пятизвездочная.