Отель voco Al Mouj Muscat предлагает новое место жительства в прибрежном районе города.

В конце 2025 года в столице Омана, Маскати, появится новое место жительства - отель voco Al Mouj Muscat, который пополнит растущий список отелей города. Он расположен в прибрежном районе Аль-Мудж и будет иметь 251 номер для гостей. Проект реализуется благодаря партнерству между IHG Hotels & Resorts и Golden Group Holding. Строительство уже началось, и гостиница предназначена как для краткосрочных деловых поездок, так и для отдыха путешественников.

Район Аль-Мудж расположен в нескольких минутах езды от главного аэропорта Маската. Это место, где жилые дома, побережье и зеленые зоны гармонично сосуществуют. Гости, останавливающиеся здесь, избегают длинных поездок и получают больше времени для ознакомления с городом. Дороги и общественный транспорт легко доступны, поэтому передвижение не требует больших усилий. Здесь царит более спокойная атмосфера, а постоянный шум и суета центральной части города кажутся совсем другим миром.

"Партнерство с IHG для внедрения бренда voco в Омане – это важная веха на нашем пути к улучшению предложения гостеприимства в Маскате. Сочетание непринужденного шарма voco и глобального качества идеально дополняет динамичный дух Аль-Мудж. Мы с нетерпением ждем открытия гостиницы, которая олицетворяет совершенство, отражает оманское гостеприимство и привлекает путешественников со всего мира". -- Шейх Салем Аль-Газаль, глава правления Golden Group Holding

В нескольких минутах ходьбы от отеля Al Mouj Walk находится тихая дорожка вдоль берега. Здесь есть места для отдыха, дорожка, достаточно широкая для велосипедов, и отличный вид на воду. Рядом находится The Walk Park с затененными деревьями и открытыми лужайками, где люди часто отдыхают, устраивают пикники или выгуливают собак. Это место, где можно слегка замедлить темп, легче дышать и сделать перерыв, не удаляясь от отеля.

Также неподалеку Al Mouj Marina, куда люди приходят посмотреть на пришвартованные яхты и насладиться видом. Рядом с мариной простирается Al Mouj Beach – общественный пляж, где можно поплавать или неторопливо прогуляться по берегу. Оба места популярны среди местных жителей и туристов и обеспечивают легкий доступ к побережью Маската без необходимости далеко ехать.

Вечерний вид на набережную Мутрах, Маскат. Источник: unsplash Вечерний вид на набережную Мутрах, Маскат. Источник: unsplash

Открытие voco Al Mouj Muscat является частью заметных изменений в расположении новых отелей в городе. Новые места для обитания появляются в разных уголках Маската, предлагая путешественникам возможность избежать переполненных улиц и более загруженных гостиничных зон. Для посетителей это означает лучшие варианты в более спокойных районах, все еще имеющих удобное сочетание с ключевыми частями столицы.