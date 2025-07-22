Отдых для пар: 18 мест для романтического путешествия

Романтические путешествия в самые красивые и интересные уголки мира позволяют открыть друг друга с новой стороны, насладиться общением с любимым человеком и погрузиться в атмосферу счастья и спокойствия. Нет единого представления о том, какими должны быть романтические отпуска, ведь каждый может иметь собственное видение идеального отдыха для пары. Для кого-то романтические путешествия ассоциируются с тропическими пляжами, другие предпочитают роскошные апартаменты в премиум-курорте, а кто-то мечтает об увлекательных приключениях и новых впечатлениях, которые можно разделить с любимым человеком, или о романтичном новогоднем отдыхе на горнолыжном курорте. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете и какие впечатления ищете, вы сможете найти отличные варианты. Гораздо сложнее выбрать самые достойные из них.

Если вы планируете медовый месяц или просто хотите на время уединиться с любимым человеком и насладиться качественным общим временем, ознакомьтесь с этим путеводителем по лучшим местам для романтических путешествий для пар по всему миру. Возможно, вы откроете место, которое станет особым упоминанием в вашей истории любви.

1. Шотландия

Отправляйтесь в романтический тур по шотландским замкам. Источник: Pixabay Отправляйтесь в романтический тур по шотландским замкам. Источник: Pixabay

Великолепные пейзажи Шотландии – это идиллическое место для отдыха пар. Вы можете отправиться в автопутешествие по маршруту самых романтичных мест Шотландии или остановиться в городе, таком как Эдинбург. Прогуляйтесь по зеленым пастбищам с овцами, прикоснитесь к легендам о короле Артуре и поднимитесь на холм Артурив Трон, чтобы насладиться прекрасным видом на Эдинбург. Вдвоем интересно исследовать необычную архитектуру Старого города и посетить музей, который отвечает вашим интересам, например Музей писателей. Затем осмотрите достопримечательности Королевской мили и остановитесь для дегустации в вискикурне. Местные отели помогут спланировать как романтический уик-энд, так и самые лучшие отпуска для пар в мире. Например, отель Gleneagles предлагает роскошные люксы, круглосуточно работающий ресторан, бар на крыше и поместье площадью 850 акров.

2. Британские Виргинские острова

Расслабляющий отпуск для пар на райских пляжах – мечта многих влюбленных, и Виргинские острова идеально для этого подходят. Это отличные места с развитой туристической инфраструктурой и красивой песчаной береговой линией. Популярные пляжи, как Кейн Гарден Бэй, многолюдны, но пары могут найти больше уединения в таких местах, как Смагглерс Бич. Плавайте, занимайтесь снорклингом в Спринг Бэй и устройте романтическую фотосессию. На островах много шикарных мест для идеального отдыха для пар с широким спектром активностей. Например, курорт Scrub Island Resort, Spa & Marina на собственном частном острове предлагает изысканные номера и уединенные виллы, частные пляжи, рестораны и пристань.

3. Палм-Спрингс, Калифорния

Для пар, которые любят активный отдых на природе, Палм-Спрингс – отличное направление для лучшего романтического отпуска. С пешими прогулками, красивыми полями для гольфа, поездками на гондолах и популярными фестивалями здесь можно создать множество воспоминаний. Сядьте на канатную дорогу Палм-Спрингс к вершине каньона Чино, чтобы насладиться прекрасными видами, а затем прогуляйтесь по окрестностям. После динамичных путешествий вдвоем стоит расслабиться в местных спа-центрах с процедурами, вдохновленными пустыней. Например, спа-центр Andreas предлагает пакет для двоих, который включает в себя массаж для пара, номер с камином, джакузи с минеральной водой и шампанское в номере.

4. Остров Отби, Вашингтон

Жемчужина романтических отпусков для пар, о которой путешественники иногда забывают или даже не догадываются, расположена на северо-западе Тихого океана. На этом острове вы найдете потрясающие пейзажи, которые можно увидеть без особого труда. Это место подойдет парам, путешествующим в поисках красивых пейзажей и не желающих отказываться от удобного размещения. Здесь есть много необычных отелей, таких как Inn at Langley, который стоит у края скалы над проливом Саратога. Прогуляйтесь по магазинам, пообедайте в одном из милых ресторанов поблизости, а затем отправляйтесь на прогулку вдоль побережья: вы можете увидеть красоту прибрежных скал и понаблюдать за величественными серыми китами, если приедете в сезон.

5. Монтана

Наслаждайтесь отдыхом среди прекрасных пейзажей Монтаны. Источник: Pixabay Наслаждайтесь отдыхом среди прекрасных пейзажей Монтаны. Источник: Pixabay

Многие прекрасные места для тихого романтического отдыха расположены в очаровательных горных городках Монтаны. Остановитесь на ранчо в долине между вершинами Скалистых гор или вблизи национальных парков для романтических отпусков вдвоем в нетронутой природе. Здесь множество активностей на свежем воздухе в любое время года: верховая езда, катание на лыжах и горных велосипедах, пешие прогулки по историческим тропам, рыбалка или каякинг на живописных озерах. После активного отдыха пары могут посетить интересные магазины, поужинать в уютных ресторанах, расслабиться в спа, посидеть на террасе под величественными пихтами или насладиться одиночеством у камина в роскошном шале.

6. Ла-Пас, Мексика

Прекрасный вариант для свадебного путешествия или лучших романтических отдыхов расположен на море Кортеса. Ла-Пас предлагает множество первоклассных отелей, невероятные закаты и разнообразные приключения. Эти места не зря называют "аквариумом мира": вы можете отправиться в плавание, заняться серфингом, снорклингом, дайвингом и даже поплавать с китовой акулой. Посетите Баландру, самый красивый пляж Мексики, осмотрите архитектуру и скульптуры на набережной Малекон, покатайтесь на каяках через мангровые заросли в заливе или совершите лодочную прогулку на остров Эспирита Санто. Завершите идеальный романтический отдых изысканной местной кухней в ярких ресторанах с открытыми террасами и панорамными видами на гавань и море.

7. Шассиньоль, Франция

Это место оценят путешественники, желающие насладиться уединением вдвоем или ищущие лучшие отпуска для пар в сельской местности. Село Шассиньоль расположено в крупнейшем национальном парке Ливадруа Форе. Здесь нет толп туристов и немного местных жителей. Это очень тихое и спокойное место, окруженное живописными лугами, может стать "особым секретом" для пар на отдыхе. Прогуляйтесь по красочным улицам и местным фермам, чтобы увидеть исторический музей, церковь 12 века и замок Виллемор. Остановитесь в Auberge de Chassignolles, единственном хостеле в этом районе, который имеет всего 9 номеров, но ресторан с продуктами местного производства и отличный винный погреб с французскими и иностранными винами и органическим пивом.

8. Сент-Джеймс, Барбадос

Романтический отдых на платиновом побережье, как еще называют Сент-Джеймс, идеально соответствует ожиданиям беззаботного тропического отдыха с широкими песчаными пляжами, скалами и потрясающими закатами. Здесь расположены одни из самых романтичных отелей Карибского бассейна. К примеру, The House предлагает изысканные люксы с видом на океан и завтраки с шампанским. Местные курорты предлагают комфортные отпуска по системе "все включено" и крутые отдых для пар. Проведите время с любимым человеком на пляже Брендон для купания и загара, а также осмотрите подводный мир во время снорклинга в заливе Карлайл. Обязательно посетите экскурсию в вискикурню Mount Gay и отведайте фирменные ромы.

9. Виллемстад, Кюрасао

Любуйтесь красочной архитектурой столицы Кюрасао. Источник: Pixabay Любуйтесь красочной архитектурой столицы Кюрасао. Источник: Pixabay

Любители достопримечательностей проведут интересный и романтичный отдых в Виллемстаде. Этот город – столица Кюрасао, известен своей колониальной архитектурой и музеями. Спланируйте маршрут его достопримечательностей с любимым человеком. Прогуляйтесь по уникальному качающемуся мосту Королевы Эммы, вдоль побережья, устланного голландскими зданиями 18–19 веков и роскошными старыми особняками с многочисленными магазинами, ресторанами, кафе и музеями, а также отправляйтесь на тур уличным искусством. Для романтического отдыха посетите рынок Марше Бью, где можно поесть на свежем воздухе и купите сувениры в Serena's Art Factory, где можно приобрести фигурку карибской королевы чичи или даже создать ее самостоятельно в мастерской.

10. Чилое, Чили

Этот остров малоизвестен, поэтому идеально подходит для влюбленных, желающих спрятаться от шумных толп. Он не похож на остальную страну и предлагает своим гостям лучшие романтические отпуска в мире. Этот регион является одним из самых отдаленных и усеян древними церквями, традиционными рыбацкими селами и городками с красочными коттеджами, нетронутыми островами дикой природы. Остановитесь на одном из роскошных курортов, таких как Tierra Chiloe, которые предлагают различные активности, такие как каякинг между островами архипелага, верховая езда, пешие прогулки и уборка моллюсков на пляже. Проведите время, исследуя местные островные традиции и сочетая увлекательные приключения с лучшими отдыхами для пар.

11. Санторини, Греция

Этот живописный остров с бирюзовыми водами, прекрасными пляжами и побеленными домами на скалах считается самым романтичным в Греции. Каждый год его выбирают миллионы пар для романтических путешествий. Прогуляйтесь по самому большому городу Санторини – Фирой, наблюдайте за закатом в Ийе или у маяка Акротири на юго-западном краю острова, исследуйте необычные пляжи с черным песком. Санторини – популярное направление для туристов со всего мира, поэтому в сезон здесь многолюдно. Найдите отдельные места для пар в роскошных отелях, которые предлагают первоклассные удобства и разнообразные приложения для гостей. Например, отель Grace Hotel Santorini предлагает изысканные белые номера с мраморной отделкой и небольшим частным бассейном.

12. Мауи, Гавайи

Один из топ-10 романтических отдыха для пар, которые ищут активный отпуск с уникальными активностями, расположен на Гавайях. Проведите время на сказочных пляжах и наблюдайте за закатом на пляже с коктейлем, смотрите на китов и посетите мастер-класс по танцу хула, займитесь снорклингом, чтобы увидеть гавайских зеленых морских черепах и красочные кораллы в заливе Хонолуа. Одно из самых романтичных путешествий для пар – это ферма лаванды Алии Кула высоко на склонах горы Халеакала на северной оконечности острова. Добавьте необычные активности, такие как посещение известной вискикурни, производящей органическую водку Ocean Organic Vodka. Или исследуйте весь остров, включая его самые сокровенные уголки, во время вертолетного тура.

13. Квебек, Канада

Исторический европейский город привлекает тех, кто ищет лучшие романтические отдыхи, своими узкими мощеными улочками, по которым можно проехаться на конных экипажах или пройти пешком, по французской колониальной архитектуре, художественным центрам и историческим достопримечательностям. Посетите Цитадель и Королевскую площадь, полюбуйтесь старыми постройками и загляните в интересные магазины в живописном районе Пти Шамплен. Старый город является домом для интересных музеев и изысканных ресторанов. Очаровательный город со старомодной атмосферой предлагает много спокойных мест для пикников и великолепный закат на фоне водопада Монтморенси. Местные отели предлагают идеальный отдых для пар, например, Auberge Saint-Antoine, где гости могут рассчитывать на шампанское, спа, камин и множество достопримечательностей поблизости.

14. Пхукет, Таиланд

Откройте райские уголки Таиланда. Источник: Pixabay Откройте райские уголки Таиланда. Источник: Pixabay

Центр пляжной жизни в Таиланде увлекает сердца путешественников своей яркой ночной жизнью, вкусной едой и потрясающим побережьем с бирюзовыми водами океана. Для самых романтичных отпусков для пар забронируйте номер в пляжных курортах, таких как Trisara, расположенном в уютной бухте посреди заповедной природы. Просторные виллы или резиденции среди пышных тропических лесов и ошеломляющих видов на океан обеспечат вам насыщенный отдых. Ужинайте на берегу в одном из пляжных ресторанов, отправляйтесь в лодочную прогулку вдоль огромных скал, наслаждайтесь парными спа-процедурами, исследуйте пещеры и фантастические лагуны залива Пханг-Нга и займитесь дайвингом.

15. Марракеш, Марокко

Улицы Красного города наполнены праздничной атмосферой, яркими цветами, лабиринтами исторических королевских памятников и старинными садами – все для романтичных отпусков в мире. Исследуйте средневековую Медину: посетите ее рынки, чтобы осмотреть разнообразие тканей, ювелирных изделий и керамики, и посмотрите на буйство развлечений на площади Джемаа аль-Фна, наполненной поэтами, жонглерами и продавцами еды. Исследуйте менее шумный район Касба – прогуляйтесь мимо роскошных дворцов и величественных мавзолеев среди ухоженных садов. Забронируйте номер в одном из эксклюзивных отелей, таких как El Fenn возле площади Джемаа аль-Фна. Гости на отдыхе для пар оценят солнечные террасы, висячие сады, бассейн, спа, хаммам и поле для гольфа на крыше.

16. Норвегия

Эта страна полна удивительных мест для незабываемых свиданий и лучших поездок для пар. Приезжайте сюда с любимым человеком за северным сиянием и невероятной природной красотой мерцающих фьордов. Спланируйте городской уикенд вдвоем с прекрасными ресторанами, волшебными смотровыми площадками и прекрасными музеями. Попробуйте уникальные активности, такие как сафари на лосей, соплайны, и посетите маяк Сения для панорамы на 360 градусов с видом на горы и фьорд. Если вы запланировали романтический отдых вдвоем зимой, катайтесь на лыжах и снегоступах в национальном парке Ондердален и исследуйте его пешие тропы в теплые месяцы.

17. Танзания

Дикая природа этой африканской страны предлагает самые романтические отдых для активных и даже авантюрных любителей отдыха на природе. Включите сафари через равнины национального парка Серенгети, чтобы увидеть слонов, буйволов, носорогов и других диких животных в их среде. Затем отправляйтесь в национальный парк Килиманджаро, чтобы увидеть самую высокую гору Африканского континента, и, возможно, даже поднимитесь на ее вершину. Посетите местные племена, чтобы исследовать культуру Танзании, исторические районы, такие как Стоун Таун, и наслаждайтесь видами на океан на пляже Нунгви. В этом путешествии вы можете получить уникальный опыт проживания, остановившись в необычных палаточных курортах среди саванны.

18. Тоскана, Италия

Исследуйте красочные деревни и города Италии. Источник: Pixabay Исследуйте красочные деревни и города Италии. Источник: Pixabay

В этом месте любовь витает в воздухе: прекрасная природа, вкусная еда и вино, достопримечательности и изысканные курорты завораживают с первых моментов. Для романтических путешествий для пар забронируйте номер в отличном отеле с правильной атмосферой, например, в Castello di Ristonchi, средневековом замке, который стоит в тосканских холмах более тысячи лет. Для лучших романтических отдыха для пар вы можете даже посидеть в башне на вершине и полюбоваться сказочным видом на живописные деревни, усеянные виноградниками и оливковыми рощами. Затем посетите выдающиеся музеи Пизы, Флоренции и Сиены, расслабьтесь в термальных бассейнах, осмотрите старинные достопримечательности и поужинайте в изысканных ресторанах вдоль побережья.