''Орешник'' не заставит Украину капитулировать: кремлевский сценарий обречен

В России в очередной раз поменяли главу "Роскосмоса" – за невыполнение государственных задач. Новый руководитель назначен мгновенно – это человек, традиционно для недоимперии далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками.

И сразу после назначения "нового Рогозина" последовало предупреждение о возможном пуске "Орешника". Потому что над полигоном Капустин Яр закрыли небо, являющееся признаком подготовки испытаний, которые могут состояться в ближайшее время. То есть, "предыдущего Рогозина" сняли именно за срыв сроков по запускам "Орешника", а новый пытается сразу продемонстрировать, что он все исправит.

Такое течение событий свидетельствует о том, что Путин мечтает повторить сценарий, который применили США в конце Второй Мировой: удар ЯЗ, что привело к капитуляции Японии.

Но Путин хочет ударить "Орешником", который позиционируется как кинетическое оружие, которое не является оружием массового уничтожения, но теоретически способно нанести такие же разрушения, как атомная бомба. А после этого Кремль протянет свой – капитулянтский для Украины вариант мирного договора.

При этом, вероятность, что "Орешник" сможет выполнить функцию американских атомных бомб "Толстяк" и "Малыш", я оцениваю как скудную. И это не мое личное пренебрежение современным состоянием российского ракетостроения, а понимание, что в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием.

Кинетическое оружие – это ракета, в боевой части которой вместо взрывчатки стержни из тяжелотопного материала, вольфрама, как правило. Эти стержни разгоняют до гиперзвуковой скорости, при ударе кинетическая энергия высвобождается, и это похоже на мощный взрыв. Когда в древнейшие времена в Землю врезался таким образом астероид, от взрыва вымерли все динозавры на планете.

В настоящее время Южная Корея создала ракету под названием "Хюнму", которая в боевой части имеет 8 тонн вольфрама. При ударе ее о поверхность высвобождается энергия, эквивалентная 11,4 тонны тротила, то есть условный кинетический коэффициент больше единицы. К тому же энергия высвобождается на глубине более сотни метров, а разрушения на поверхности относительно невелики, ибо эта ракета, собственно, и создана для того, что достать некоего Ина, как бы глубоко он ни зарылся.

С "Орешником" все не так. Инженеры КБ "Южное" (я там когда-то работал), исследовали место падения боевых частей "Орешника" на территории Южномаша. Вес этих частей 1.200 кг, а энергии высвободилось от 700-800 кг тротила.

То есть, кинетический коэффициент меньше единицы. Потому что скорость падения слишком мала – где-то 10 скоростей звука. А для мощного взрывного эффекта требуется 50 скоростей звука. Ну хотя бы 30.

Габариты "Орешника" таковы, что мощный разгонный блок для набора таких огромных скоростей просто некуда встроить. Вот "Старшип" напичкать вольфрамом и разогнать теоретически возможно, а изделие "Роскосмоса" – вряд ли.

Да и не запугиваешь Украину таким – на нас уже сколько КАБ весом с 2,5 тонны взрывчатки сбросили. Нас несправедливость и несуразность в тылу добить способны, они страшнее любого бреда недоимперии "на новых физических принципах".