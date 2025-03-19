Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал список требований "венгерского народа в Брюссель". Напомним, что 28 февраля венгерский премьер заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии. 3 марта Венгрия заблокировала проект Евросоюза по гарантиям безопасности и помощи Украине. 6 марта на экстренном саммите 27 лидеров ЕС Венгрия стала единственной страной, отказавшейся одобрить совместное заявление об усилении вооружения Украины, а 8 марта Орбан решил проводить опрос среди местного населения по вступлению Украины в ЕС. То есть все такие шаги могли в свое время предпринять Германия, Франция или Бельгия по вступлению Венгрии в ЕС, но не сделали. Потому что было понимание принципа европейской солидарности. Но это не об Орбане. Потому польский глава МИД Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум о Венгрии.

В списке требований Орбана говорится о создании Европы наций. Орбан пытается ослабить ЕС. Ведь ЕС существует благодаря единству, а не изоляции отдельных стран. Предложение концепции Европы наций подрывает единство Европы и создает возможности для внутренних конфликтов, которые могут активно использовать противники демократического мира, в частности Россия. Орбан также выступил за равенство перед законом для всех государств-членов. При этом он говорит о равенстве, но сам нарушает европейские законы и принципы демократии. Венгрия постоянно получает финансовую поддержку от ЕС, но систематически нарушает принципы верховенства права, ограничивает свободу СМИ и контролирует судебную систему. Требование равенства в такой венгерской реальности является практической манипуляцией официального Будапешта для отвлечения внимания от ухода от ответственности за собственные нарушения.

Кроме того, Орбан выступил за восстановление полномочий, якобы незаконно отобранных у наций. Практически речь идёт о подрыве европейских институций. Согласно праву ЕС, никакие полномочия не были "отобраны", а добровольно делегированы странами ЕС для эффективного принятия решений. Орбан хочет ослабить европейские институции, чтобы Кремль мог влиять на отдельные страны из-за коррумпированных политиков и блокировать совместные решения. В продолжение собственных тезисов Орбан выступил за государственный суверенитет и право вето для нацтональных правительств. При этом Будапешт постоянно использует право вето как инструмент шантажа и саботажа европейского единства. Он блокирует помощь Украине, ужесточение санкций против России и важные решения по безопасности Европы. На самом деле это похоже не на борьбу за суверенитет Венгрии, а на выполнение задач Москвы для ослабления всего ЕС.

Уже традиционно Орбан призвал исключить агентов Сороса из Европейской Комиссии и убрать коррумпированных лоббистов из Европарламента. Таким образом, он отвлекает внимание обвиняя других и умалчивая собственную коррупцию и связи с российскими деньгами и капиталами. Правительство нынешнего премьер-министра Венгрии неоднократно обвинялось в хищении европейских фондов. Антизападные конспирологические теории имеют целью только прикрытие собственных теневых финансовых сделок и связи с российским олигархами.

Орбан призвал ликвидировать долг Евросоюза, чтобы не закладывать будущее внуков. Вроде бы справедливое требование, между тем, Орбан сам пользуется деньгами ЕС, но хочет заблокировать помощь другим странам. Правительство Орбана получило миллиарды евро из фондов ЕС, но, когда встал вопрос о поддержке Украины и восстановлении экономики после кризиса, оно начало блокировать такие решения. Орбан также популистски требует: не мешайте нашей нацгвардии защищать границы. Не приглашайте мигрантов и высылайте прибывших нелегально. Он спекулирует на теме миграции, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз, в частности, российской агрессии. Между тем лично лоббирует перед Брюсселем выдачу разрешений на проживание в Венгрии значительного количества российских и белорусских граждан, которые вроде бы высоко профессиональные работники. Однако в отношении украинцев у него несколько иной подход. Премьер Венгрии активно выступает против мигрантов, но не замечает тысяч российских агентов и бизнесменов, свободно передвигающихся по Европе, получив европейские разрешения в Будапеште. Такая политика направлена ​​не на безопасность, а на подрыв единства ЕС. Орбан из себя хочет сделать великого борца с коррупцией. Он призывает, чтобы коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены. Это поддерживают все члены Евросоюза. Однако именно правительство Орбана подозревается в хищении средств ЕС, а бизнес его окружения обогащается за счёт европейских программ. Антикоррупционные меры ЕС как раз и направлены на борьбу с такими, как Орбан. Кроме того, он призывает запретить неестественное перевоспитание детей, используя культурные темы для политического давления и отвлечения от других проблем. Это ощущается и в призыве защитить христианское наследие Европы. Орбан использует религию в качестве инструмента пропаганды, но поддерживает московский режим, уничтожающий церкви в Украине. Россия разрушила сотни храмов в Украине, но Орбан не выразил ни одного осуждения политики Путина.

И, наконец, Орбан требует мира в Европе, причем на условиях Кремля. Финансовую и военную поддержку Украине он блокирует вроде бы в интересах мира, а на самом деле, чтобы Украина быстрее проиграла войну России. Венгерский премьер призывает к переговорам с Россией, игнорируя факты, что та ведёт захватническую войну. Его призывы к миру – замаскированное требование капитуляции Украины и ослабление ЕС перед РФ. И наконец, Орбан выступает за ЕС, но без Украины. Очевидно, что это новое указание Кремля заблокировать не только вступление Украины в НАТО, но и ЕС. Орбан бросился выполнять поручения московских кураторов. При том, что Украина уже доказала свою приверженность европейским ценностям и реформам, именно Кремль больше всего заинтересован в её изоляции. Орбан используется как инструмент исполнения кремлёвских прихотей. Причем, таким образом, он отсекает от Европы этнических венгров Закарпатья. Всё время говорит о неполноте их прав в Украине, лишая главного права – быть европейскими гражданами. Он блокирует поддержку Украины, которая бы помогла защитить не только украинцев, но и венгерскую общину.

При этом Венгрия планировала наложить вето на продление санкций России, ссылаясь, в том числе на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, последний пригрозил Российской Федерации новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине. Как сообщает Politico, госсекретарь США Рубио позвонил главе МИД Венгрии Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что помогло убедить Будапешт отступить от своего решения. Напомним, что в конце декабря прошлого года глава венгерского правительства пригрозил наложить вето на санкции России.

А вот сейчас глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал противостоять предложениям Брюсселя по поддержке Украины. Он подчеркнул, что Брюссель вроде бы сейчас полностью изолирован от мировой политики из-за того, что либеральные "европейские политики постоянно пытаются помешать успеху мирных переговоров". Он отметил, что на заседании Совета ЕС для Украины готовится минимальный пакет финансовой поддержки в 20 млрд евро и поэтому не даст втянуть в это и не позволит финансировать передачу оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков. Сийярто заявил, что поддерживает мирные переговоры, чтобы противостоять воинствующим предложениям. Напомним, что министры иностранных дел стран-членов ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предлагает предоставить военную помощь Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро в текущем году. Чтобы предотвратить потенциальное вето со стороны отдельных правительств, участие в программе будет добровольным.

Надо понимать, что Орбан испытывает угрозу потери власти, поэтому сворачивает свободу слова и политическую конкуренцию в Венгрии. Правящая партия "Фидес" постепенно теряет поддержку из-за экономических трудностей, коррупции и международной изоляции. Вместо того чтобы решать проблемы, Орбан давит на независимые медиа, контролирует судебную систему и использует силовые структуры для преследования оппонентов. Выборы в Венгрии всё меньше соответствуют демократическим стандартам, а любая критика его политики объявляется сговором Запада или вмешательством в венгерские дела. Между тем в Венгрии вводится контроль над ценами. Начали действовать ограничения на розничные цены 30 групп продуктов, чтобы сдержать инфляцию, которая остаётся самой высокой в ​​Европе.