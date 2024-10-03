Опыт гибридной войны в Израиле

Запад вместе с Израилем придумал хорошую гибридную тактику в борьбе с Ираном, союзником путинской России. Американские ПВО, расположенные на Ближнем Востоке, вместе с Израилем успешно отбивают атаку 200 иранских баллистических ракет. А потом израильтяне, без участия США, сами выбирают время и способ нанесения ответного удара по Ирану.

При этом США не переходит "красную линию" эскалации, возможного военно-политического конфликта с Россией, которая не может отрыто выступить на стороне Ирана. А не закончив войну против Украины, начинать войну на Ближнем Востоке из-за разгромленной Хезбаллы — это крайне неудобная задача не только для путинской России, но и Ирана.

Такой гибридная тактика хорошо помогла бы Украине, борющейся против российской агрессии, успешно отражать воздушные атаки России – ПВО НАТО помогает нам защищать небо Украины от российских ракет и дронов, а ВСУ уже само принимает решение об способе и времени несения ответного удара по России. Нанесение эффективного ракетно-дронового удара вглубь России или на фронте в Курсе или Донбассе.