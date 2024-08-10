Операция в Курске как способ принудить РФ к переговорам

"Раша сегодня" и РБК-расея радостно сообщают – в Белом доме обещают позвонить в Киев и узнать о целях украинской специальной военной операции в Курском субъекте РФ.

Заголовок в "Раше сегодня" 7 августа выглядит так – "Белый дом потребует от Украины объяснений по поводу атаки на Курскую область" и сопровождается ссылкой на брифинг Джона Кирби. Заголовок в РБК-расея от 8 августа выглядит так – "Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую область" и ссылка на брифинг Карин Жан-Пьер. Редакция РБК, в отличие от "Раша сегодня", старается подбирать выражения так как имеет филиал РБК-Украина. Украинская филия РБК – осуждает агрессию РФ, а базовая РБК одобряет агрессию РФ. Владелец "всея РБК" олигарх-нефтяник Григорий Берёзкин добился в сентябре 2023 г. снятия с себя санкций ЕС и хочет стать переговорщиком таким как Абрамович. Это одна из причин, по которой РБК-расею перестали банить в Украине.

Оба пресс-секретаря Белого дома пример политкорректности Демпартии США. Джон Кирби – белый мужчина в робе менеджера – строгий костюм и галстук. В воскресенье 4 августа он пришёл в рупор трампизма – на Fox News и дал пятиминутное интервью о Ближнем Востоке. В конце интервью пообещал новые санкции РФ, если она не вернёт всех арестованных граждан США. Для примера назвал преподавателя Марка Фогеля, арестованного в 2021 г. за провоз 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла. Доза явно для личного потребления, что разрешено в ряде штатов.

Москва радостно сообщила 7 августа через РБК-расею, что кроме Фогеля у неё есть ещё для обмена и Ксения Карелина, живущая с 2022 г. в Лос-Анжелесе и имеющая два гражданства – РФ и США. Пользуясь этим он приехала в Свердловскую область и там якобы собирала деньги для Зборойних сил України. За что арестована, а её дело передано судье Андрею Минаеву, приговорившему журналиста из США Эвана Гершковича к 16 годам колонии. Кремль готов продолжать тему обмена арестованными.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – противоположность Джону Кирби. Негритянка, регулярно перекрашивающая пышные курчавые волосы, одетая в пёстрые одежды. Её внешний вид и манеры – это иллюстрация к словам Ленина о кухарке, которая может или не может управлять государством. Её брифинги иногда оставляют ощущение, что Карин силится вспомнить, выключила ли она утюг, и распад РФ её беспокоит меньше, чем сгоревший утюг. Политологи явно не правы, утверждая, что все в Белом доме только и делают, что думают, как сохранить РФ в её текущих границах.

В общем, чопорный Джон и озабоченная утюгом Карин пообещали кремлёвцам, что кто-нибудь из Белого дома обязательно позвонит в Киев и узнает о целях его специальной военной операции в Курском субъекте. Если не забудут. Эти обещания Кирби и Жан-Пьер наводят на мысль о продолжении спецоперации, начатой "Нью-Йорк таймс" со статьи о тайном звонке белоусова к Ллойду Остину с вопросом о секретной операции Украины в РФ. Если кремлёвцы что-то не понимают, то пусть звонят в Белый дом и спрашивают у Остина или у директора ЦРУ Уильяма Бёрнса.

Официальных заявлений Банковой о целях СВО в Курском субъекте пока нет, что и правильно, – пусть в Кремле попробуют сами догадаться. Аналитики высказали разные мнения – от реконструкции похода Сагайдачного на Москву до отвлечения сил противника с Покровска на Курск или занятия Курской АЭС с целью обмена её на Запорожскую АЭС.

РБК-расея написала об очевидной вещи – газоизмерительной станции в Судже на единственной действующей прямой трубе из РФ в Венгрию и на Балканы через Украину, но не стала развивать эту тему и упоминать о том, что 31 декабря истечёт срок контракта о транзите газа. Если Газпром в целях соблюдения техники безопасности перекроет газ на этой трубе – то без него и электричества останется Приднестровская республика и перед президентскими выборами в Молдове в октябре. Эффект для Молдовы будет мощным, так как промосковские партии потеряют газ как основу своей агитации. У самого Газпрома в направлении ЕС останется всего лишь одна труба, идущая из Беларуси через Волынь в Словакию, и две трубы в Турцию. Для Газпрома – это станет новым и широким шагом к банкротству. Это вполне очевидные возможные газовые последствия СВО в Курском субъекте.

Во избежание их Кремль пока запрещает Газпрому перекрывать трубу даже в Судже, и тем более в Курске. На трубу пока не упал и ни один КАБ от космических войск РФ. Если упадёт, то перекрывать придётся, иначе в ней будет гореть вечный огонь памяти по всем убитым и замученным рашистами, пока у Газпрома не закончится газ.

Но есть и другие не менее очевидные последствия СВО в Курском субъекте, которые можно назвать также её целями. Цели это или последствия, пусть кремлёвцы позвонят в Белый дом и уточнят.

По словам трижды уволенного и воскресшего начштаба герасимова в Курский субъект зашла одна тысяча украинских военных. То есть, полк по традиционным меркам. Тест – если зайдут два, три или больше полков и не только в Курский, но также в Псковский и Ленинградский субъекты, и не украинских, а по стандартам НАТО, то как далеко они продвинутся за двое суток. Для освобождения Чукотки может хватить и полка чукчей с братской Аляски и без стандартов НАТО, а освобождение Камчатки, связанной с ней перешейком как Крым с Украиной, будет в этом случае делом самих камчадалов.

"Путин" в такой ситуации может окончательно уволить герасимова через повешенье, но это ситуацию не изменит. Поэтому у кремлёвцев есть два варианта – срочно объявлять мобилизацию и разместить 500-600 тыс. новых солдат в Ленинградском и смежном субъектах, чтобы не было как в Судже, или сесть за стол переговоров на втором саммите мира, от чего РФ пока отказывается, несмотря на публичные приглашения. На саммит им придётся прибыть с чем-то конкретным, а не с фразой о "реалиях на земле". Тем более, что к саммиту ситуация на земле может кардинально измениться в пользу предвыборной кампании Камалы Харрис и Джо Байдена.

О ядерной войне кремлёвцам лучше забыть, так как любой, даже маленький атомный взрыв, сразу развяжет руки не только команде Байдена. СССР до второй мировой войны принципиально не подписывал женевские соглашения о пленных и другом, так как они "буржуазные", чем избавил немцев от необходимости их соблюдать. После войны все попытки СССР обвинить Германию в нарушении законов и обычаев войны разбивались о факт неподписания. Аналогично применение РФ даже одного снаряда с ядерной начинкой ставит её вне закона и отдаёт "на поталу и разграбление", как выражались в древности. В контексте бразильско-китайской инициативы о переговорах и перед саммитом БРИКС в Казани ядерный взрыв однозначно неуместен, ибо или взрыв, или саммит.

С большой мобилизацией, несмотря на регулярные крики в студии соловьёва, что РФ сейчас воюет с 50-тью государствами, не всё однозначно. Возьмём только два аспекта.

Первый – 500-600 тыс. человеков с ружьями, сидящих в Ленинградском субъекте и в окрестностях в ожидании войны, очень похожи на гарнизон Петрограда и флот в 1917 г., запертый там же. Для матросов, чтобы не курили и не обсуждали политику, тогда впервые ввели физзарядку на кораблях, но это не помешало им ввязаться в практическую политику.

Второй – эксперты в РФ не первый год утверждают, что армия в империи всегда была вне политики. Сущая неправда. Привезенная зимой 1730 г. из Курляндии и незнающая российского языка императрица Анна Иоанновна 28 января подписала "Кондиции" с аристократами, ограничивающие её власть, а 25 февраля порвала их, опираясь на два полка гвардейцев. Российский язык за месяц она не выучила, но общий язык с военными нашла быстро. Елизавета и Екатерина II тоже стали самодержицами в результате военных переворотов. Был ещё переворот декабристов, в котором Черниговский полк пошёл на Москву и принял сражение.

Народники тоже имели свои организации в армии и флоте. Восстание в 1905 г. сапёров в Киеве дало старт Первой революции, а затем было восстание моряков на "Потёмкине". Восстание Волынского полка и других в феврале 1917 г. в Петрограде. Кронштадтское восстание в 1921 г.

В 1940 г. Сталин приказал срочно убить в Мексике Троцкого, спокойно прожившего 13 лет в эмиграции. Сталин опасался, что в идущей мировой войне британцы или немцы используют легендарного главкома против него. По этой же причине Сталин убил Якира, Блюхера, Тухачевского и других маршалов, лично знавших Троцкого, и провёл большую чистку в армии. Можно ещё вспомнить маршала Жукова и других военных, в том числе Брежнева, участвовавших в аресте и расстреле Берии. Восстание Валерия Саблина в 1975 г. на противолодочном корабле "Сторожевой" на Балтике.

Демарш пригожина на Москву, после которого ФСБ начало "чистки" в армии и никак не закончит их. В нынешних арестах и увольнениях генералов и высших офицеров в РФ есть лишь малая доля коррупционной составляющей как причины. Шойгу слишком долго был военным министров, чтобы не вызвать подозрений, а крик пригожина "Где снаряды!" не смог свести к нулю его поддержку среди генералитета. Похоже, лишь обострил в его среде неприязнь к пригожину и к "путину" как его покровителю. Когда "чекисты" поняли, что спецоперация по профилактике восстания в армии зашла в тупик, им пришлось удалить из неё обоих.

В общем, начиная с картины "Утро стрелецкой казни" армия всегда была вне политики – уверяют профессор Соловей и другие эксперты.

Помимо таких проблем с мобилизацией начало приобретать самостоятельное значение замедление Ютуба в РФ, так как совсем отключить его "чекистам" не удаётся. Вдобавок в кремле нет консенсуса – отключать или не отключать. Отключение – это де-факто бегство с информационного поля боя и признание Кремлём своего стратегического поражения, что сильно снижает вес тактических бонусов от отключения.

Не ясен и вопрос, если отключиться, то можно ли будет потом включиться? Ведь Марк Цукерберг тоже может отключить Ютуб и начать ссылаться на риск быть арестованным для специалистов, которые поедут в РФ налаживать сервера. В результате Госдума выставила против него Александра Хинштейна. Вероятно из соображений, что два еврея точно смогут совершить научный прорыв и найти третье положение рубильника между включено и выключено. Так появилось замедление Ютуба в РФ, в котором Хинштейн и Цукерберг обвиняют друг друга, а Нобелевский комитет ещё не оценил по достоинству это фундаментальное открытие.

Отключение Ютуба и поисковика Гугл в РФ может оказаться по своим последствиям не менее интересным, чем СВО в Курском субъекте, цель которой не реконструкция похода Сагайдачного на Москву и не учреждение Курской народной республики. Цель простая – продемонстрировать РФ кое-что из прекрасного будущего и принудить её к переговорам на почве реальности, а не имперских вожделений.