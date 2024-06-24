Оккупанты начали летнюю кампанию на Донбассе. Чего ждать Украине?

Очевидно, что основные силы оккупант сосредоточил именно на Донецком направлении. Да, официально в сводках такого направления нет, я так называю оптом все направления, так или иначе замкнутые на захвате Донецкой области. Покровское, Краматорское, Лиманское и теперь плюс Торецкое направление. Мы видим опустевшие базы на западной границе России и Крыма. Видим вывод остатков потрепанных подразделений агрессора из-под Волчанска.

Далее текст на языке оригинала

Нема резервів для розпилення сил. Все, що можна, кидають на Покровськ, на Часів Яр і тепер на Торецьк. Щоб до можливих переговорів отримати два реальні результати. Перший за фактом окупувати максимальну територію Донецької області. Бажано всю. Друге – посилити переговорні позиції максимально за рахунок фактів свого просування територією України. Ціна для них, як завжди, значення не має.

Вийде досягти такого результату – далі два варіанти. Або не знижуючи швидкості заходити до Дніпропетровської області. Або, що найімовірніше, всі резерви та сили кинути на Запорізький напрямок. Ключова мета – Запоріжжя. Отже, знову ключові питання всієї великої війни вирішуються саме на Донбасі. У Донецькій області. Чи зможемо тут "сточити" максимальну кількість військ противника без досягнення ним результату? Значить, фактично зламаємо хребет окупанту. Його резерви з особового складу, техніки та боєкомплекту не нескінченні.

Чи не зуміємо і втратимо Донецьку область? Отримаємо настання тієї ж інтенсивності на Запорізькому напрямку. Як варіант – до Дніпропетровської області. Харківський напрямок та можливі рейди у Сумській області – другорядні для відтягування резервів ЗСУ. Картинка проста, сюрпризи на цій шахівниці практично виключені.

Наші дії також очевидні за основним і другорядним сценарієм. Основний – тримати оборону на Часовому Яру, Торецькому та Покровському напрямку. Максимально "мінусуючи" супротивника. Другий – раптові удари та рейди на другорядних напрямках. Які змусять противника розпорошувати сили та перекидати резерви. Так, у цю гру можна грати вдвох...