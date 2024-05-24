Ограничение на дальнобойное оружие. Когда НАТО снимет ограничения?

Несколько раз просили прокомментировать американский запрет использовать их оружие по территории недоимперии. Отвечаю.

С военной точки зрения это не просто дуристика, а чистое издевательство. Потому что зная об этих ограничениях, враг спокойно концентрирует войска на своей территории вне досягаемости нашей артиллерии, подгоняет бронетехнику, проводит обучение, готовит ударный кулак. А потом, максимально подготовленный, пересекает нашу границу...

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Причому, про це кажуть самі НАТІвські військові, але на неофіційному рівні. З інженерної точки зору заборона – безглузда. Бо війна – процес непередбачуваний. І американські снаряди час від часу ненавмисно перелітають україно-російський кордон.

А коли врешті решт з’являться майже міфічні F-16, то випадків потрапляння на територію РФ ракет США класу "повітря-поверхня" стане доволі багато. Так що, Білий Дим таки боїться Путіна і не хоче цієї.., як її.., а – ескалації?

Звісно, що ні. Вже самі боягузливі зрозуміли, що Росія веде війну проти України з максимальним напруженням всіх своїх сил. Вона просто не здатна щось суттєве додати і ще більше проескалювати.

Спроба використання ТЯЗ або вторгнення до якоїсь країни НАТО викличе нищівну відповідь, навіть, за використання конвенційної зброї. Та ще й Китай, на якому тримається економіка недоімперії, від Росії відвернеться за порушення домовленостей.

А тоді чому?

Справа у тому, у США готується до президентських виборів. Обидва кандидати мають близькі результати соцопитувань, і має значення кожен відсоток. Білий Дім не побоюється якоїсь масштабної дії від Кремля у відповідь на дозвіл бити американською зброєю по умовним Новоросійську та Сочі.

Ні, він очікує, що Путін по непереборній чекістській звичці спробує утнути резонансну гидотну помсту чужими руками. Наприклад, дасть грошей якимось проксі Ірану, і ті вчинять напад на американське посольство або воєнну базу. Будуть жертви серед громадян США. І буде нищівна критика від республіканців і Дональда Трампа за нерозсудливі дії. І це вплине на передвиборчі розклади.

Саме цього Білий Дім хоче уникнути настільки, що навіть притримує своїх союзників – пам’ятаєте, як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон начебто надав Україні цей самий дозвіл, але потім його було м’яко скасовано. Навряд це обійшлося без впливу США, які не хочуть, щоб союзники їх випереджали, а вони виявлялися найбільш обережними і нерішучими.

Тобто, на моє переконання, що у затримці з постачанням нам зброї, що у забороні використовувати НАТІвську зброю по воєнних об'єктах ворога винна політика – потенційний вплив цих подій на перебіг виборів у США.

Відповідно, можна передбачити, коли заборону буде знято. Це відбудеться або після мирної швейцарської конференції – як винагорода України за певну поступливість. Або вже після завершення виборів у США, коли спаде електоральний ажіотаж. Ну, або на фронті трапиться щось для нас дуже неприємне, на зразок великого ворожого прориву, але підстав для цього не проглядається.