Однодневные поездки поблизости Рима: Топ-10 туристических направлений

Рим предлагает столько интересных и уникальных вещей, что одной жизни может не хватить, чтобы исследовать все его сокровища. Однако иногда хочется сделать перерыв от шумного, хотя и "вечного" города, круглогодично переполненного туристами со всего мира. Центральное расположение итальянской столицы позволяет использовать ее в качестве отправной точки для однодневных поездок из Рима. Некоторые очаровательные городки расположены менее чем за час езды на поезде, поэтому сложнее всего – выбрать, куда поехать первым. От часовен, скрывающих художественные шедевры, до изысканных ресторанов и достопримечательностей – лучшие однодневные поездки из Рима, Италия, подарят вам множество впечатлений.

Неаполь

Яркий Неаполь. Источник: Image 12019/Pixabay Яркий Неаполь. Источник: Image 12019/Pixabay

Эта однодневная поездка из Рима (Италия) может включать посещение Помпеи. Неаполь, несправедливо обходящий туристы на пути к руинам древнего римского города, в последние годы улучшил свой имидж и привлекательность. Здесь можно найти как архитектурные шедевры (Castel dell'Ovo или часовня Сансеверо), так и оживленные улицы с атмосферными заведениями. Кроме того, город известен одним из самых знаменитых итальянских блюд — пиццей. В общем, Неаполь – это наслаждение для тела и души. Одним из преимуществ города является то, что он расположен лишь чуть более часа от вокзала Roma Termini на поезде.

Если вы не знаете, с чего начать эту однодневную поездку из Рима, советуем прогуляться по очаровательным улицам Декумани и Спакканаполи. После этого обязательно закажите традиционную идеальную пиццу Маргарита в одной из пиццерий Via dei Tribunali. Чтобы насладиться прекрасным видом на Везувий с другой стороны залива, отправляйтесь к центральной площади Плебисцито и живописной набережной.

Другие достопримечательности, которые следует увидеть во время однодневной поездки из Рима, Италия, включают:

Монастырь Чиостро Санта Кьяра с кафельной отделкой;

Археологический музей Неаполя, где хранятся мозаики и древние артефакты, найденные при раскопках в Помпеях;

Улица Сан Грегорио Армено с причудливыми статуэтками и сценами Рождества в историческом центре;

Катакомбы Сан Дженнаро, где можно узнать об уникальной и увлекательной истории города.

Традиционные блюда в Неаполе можно отведать в популярной и атмосферной траттории Da Nennella, расположенной в историческом районе Спаньоли. Еще один ресторан, специализирующийся на неаполитанской сфольятелле, – Attanasio, расположенный вблизи вокзала. Другие традиционные рестораны включают:

Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo, где подают жареную пиццу;

Pasticceria Poppella, известная такими десертами как ромовая баба и сфольятелла.

Кроме пиццы, город славится лучшим кофе в стране. Поэтому стоит посетить Caffè Gambrinus – историческое литературное кафе в центре Неаполя, излюбленное место встреч интеллигенции. Если хотите выпить что-нибудь покрепче кофе, обратите внимание на винный бар-ресторан L'Ebbrezza di Noe в модном районе Кьяя, или закажите напиток в баре под открытым небом Barril.

В Неаполе есть много вариантов размещения – от гостиниц до апартаментов, которые можно арендовать на Airbnb. Путешественники даже могут пожить в настоящем замке, забронировав номер в Palazzo Caracciolo, расположенном рядом с центральным вокзалом. Изюминкой этого элегантного отеля с богатой историей есть уникальный двор XV века.

Орвьето

Если вы планируете однодневную поездку за пределы Рима, Италия, отправляйтесь в регион Умбрия к северу от столицы. Орвьето – прекрасный городок, расположенный на вершине живописного холма. Оно является домом для многочисленных исторических и культурных достопримечательностей, а также отличных ресторанов и кафе. Особое внимание следует уделить пейзажам, типичным для сельской местности, отличающихся от пейзажей Вечного города.

Начать экскурсию следует с Дуомо ди Орвьето. Этот великий католический собор XIV века привлекает внимание своим удивительным фасадом, одним из самых замечательных в Италии. Часовня Сан Брицио предлагает невероятно красивые фрески, по легенде, вдохновившие Микеланджело на роспись Сикстинской капеллы. Чтобы полюбоваться прекрасными видами, прогуляйтесь по кольцевой дороге Анелло делла Рупе, окружающей Орвьето.

В местных магазинах можно купить сувениры ручной работы из оливкового дерева. После этого остановитесь на традиционном обеде, заказав свежеприготовленную пасту и вяленое мясо. Ресторан L'Oste del Re поможет насладиться традиционными местными блюдами, такими как говядина Кьянина или идеально приготовленная дичь. В центре Орвьето, рядом с базиликой XIV века, есть небольшая, но очень приятная Enoteca al Duomo с изысканным винным письмом. Кроме замечательных напитков здесь можно заказать обед, аперитив или ужин.

Кульминацией этой однодневной поездки в Рим будет посещение колокольни Torre del Moro на закате. Обзорная площадка предлагает панорамный вид на Орвьето и живописные пейзажи вдали.

Если вы планируете остаться в городе на выходные, забронируйте номер в исторической гостинице Palazzo Piccolomini, которая когда-то принадлежала папской семье. Самый удобный способ добраться из Рима в Орвьето — поездом, дорога занимает чуть больше часа.

Лаго ди Болсена

Расположенный к северу от итальянской столицы, Лаго ди Болсен — хороший выбор для однодневной поездки вблизи Рима, Италия. Добраться сюда можно поездом Trenitalia от вокзала Termini до Монтефьясконе. Путешествие длится один час и 40 минут, а цена билета начинается от 7 евро.

Этот регион украшает красивое озеро, но это не единственное, что заслуживает внимания. Лаго ди Болсен — это гастрономический рай, ведь регион славится производством оливкового масла и отличным вином Est! Est!!! Est!!! di Montefiascone. Кроме того, в Лаго-ди-Болсене есть много древних церквей, открытых для посетителей. К примеру, церковь Сан Флавиано, где расположена гробница Иоганна Де Фука. Епископ, возвращавшийся из Рима в Германию, остановился в прибрежном городке и так сильно его полюбил, что решил остаться. По местным легендам, он слишком много пил Est! Est!!! Est!!!, воспользовавшись гостеприимством, и был проклят Богом.

Во время однодневной поездки вокруг Рима, Италия, обязательно остановитесь на обед в уютном ресторане Mamma Pappa. Это небольшой ресторан, но предлагает блюда "от фермы до стола". Кроме того, цены очень доступны, а порции огромны.

Остия Антика

Археологический парк Остия Антика, по культурной и художественной ценности сопоставимый с Помпеями, входит в число лучших однодневных поездок из Рима. Бывший портовый город, расположенный в устье реки Тибр, датируется IV веком до н. Сегодня это один из самых больших археологических заповедников со многими хорошо сохранившимися достопримечательностями. Здесь можно увидеть общественные бани, древний театр, еврейскую синагогу, христианскую базилику и десятки других религиозных построек, посвященных персидскому богу Митре.

Остия Антика позволяет путешествовать по времени и представить, как жили древние римляне. После обзора исторических построек, улиц, фресок и мозаик попробуйте классическую итальянскую кухню, такую как фрикадельки и традиционная карбонара. Ресторан Sora Margherita, расположенный за углом от входа в археологический парк, и уютный Bar Centro da Tonino e Maria с небольшим количеством мест, но очень вкусным кофе, достойные посещения.

В рамках этой однодневной поездки за пределы Рима вы вряд ли сможете исследовать все маршруты Остии Антики, поскольку территория этого места действительно огромна. Самые популярные религиозные постройки и достопримечательности, которые стоит увидеть в первую очередь, включают:

Древние термы Нептуна, где хорошо сохранилась сложная мозаика с изображением морского бога на колеснице;

Руины Капитолия, датированные 120 годом и построенные при Адриане в честь римских богов;

Храм Геркулеса (I век н.э.) с мраморной статуей обнаженного политика Картилио Попликола;

Восстановленный театр, построенный в 18-12 годах Агриппой, вновь используемый для представлений и вмещающий почти три тысячи зрителей;

Комплекс из четырех храмов, посвященных божествам Фортуни, Венеры, Церери и Спеса.

Если вы планируете однодневную поездку из Рима летом, не забудьте проверить расписание представлений в Римском театре. Здесь можно увидеть как театральные постановки, так и посетить фестиваль электронной музыки.

Добраться до Остии Антики можно, доехав в получасе от вокзала Termini до аэропорта Фьюмичино, а затем за 20 минут автобусом до станции Calza или Romagnoli.

Флоренция

Удивительная Флоренция. Источник: Image Andrea Corsi/Pixabay Удивительная Флоренция. Источник: Image Andrea Corsi/Pixabay

Во время поездки в Италию нельзя пропустить посещение Флоренции. Этот невероятный город, расположенный всего в полутора часах поездом от столицы, является одним из самых популярных вариантов для лучших однодневных поездок из Рима.

Флоренция – столица Возрождения, каждый уголок которой полон архитектурными, историческими и художественными шедеврами. Это не просто город, а настоящий музей под открытым небом, поэтому его лучше всего исследовать во время длительных прогулок. Достопримечательности, которые стоит увидеть:

Флорентийский собор;

Лоджия Ланке;

Галерея Академии, украшенная скульптурой Микеланджело Давид;

Мост Понте Веккьо.

Чтобы увидеть Флоренцию с другой стороны, прогуляйтесь по району Ольтрарно, расположенному на противоположном берегу реки Арно. Лучшие виды города открываются с площади Микеланджело, особенно если посетить это место на закате.

Флоренция, как и другие итальянские города, известна своей вкусной и простой едой. Чтобы отведать сельскую тосканскую кухню, отправляйтесь в крошечную Osteria al Tranvai, которая предлагает выбор ежедневных специалистов. Если хотите изысканный ужин, забронируйте столик в Osteria dell'Enoteca. Особого внимания заслуживает исторический деликатесный магазин Procacci, предлагающий лучшую уличную еду, такую как свежеприготовленные трюфельные дамы.

Некоторые заведения, предлагающие отличные напитки, включают:

La Ménagére, кафе, также являющееся мебельным магазином и цветочным бутиком;

Manifattura, где предлагается большой выбор крафтовых коктейлей на основе итальянского алкоголя;

Le Volpi e L'Uva, винный бар с уютной атмосферой, чаще всего посещают, чтобы пообщаться за бокалом Кьянти.

Однодневная поездка близ Рима не будет полной без удовольствия чрезвычайными видами. Преодолев 414 ступенек по пути к вершине колокольни Джотто, вы сможете увидеть купол Брунеллески во всей его красоте и окружающих пейзажах. Также рекомендуем прогуляться по садам Боболи. Если хотите купить необычные сувениры, например изделия ручной работы из кожи, посетите историческую фабрику Scuola del Cuoio. Другие достопримечательности включают Флорентийский баптистерий с его удивительным восьмиугольным куполом и невероятными мозаиками.

Если вы планируете остаться во Флоренции на несколько дней, остановитесь в отеле Palazzo Guadagni с панорамной лоджией с невероятными видами. Другой вариант – бутик Antica Torre di Via Tornabuoni 1, выходящий на реку Арно.

Сорренто

Сорренто входит в число лучших однодневных поездок за пределы Рима. Этот город расположен в заливе Неаполя, откуда видны знаменитый Везувий и остров Капри. Сорренто может похвастаться лучшими видами, поэтому фотографии здесь получаются удивительными.

Обязательно посетите церковь Сан-Франческо, чтобы увидеть арки XIV века. Кроме того, в течение лета здесь часто организуют концерты классической музыки, позволяющие познакомиться с культурой региона.

Прекрасная однодневная поездка из Рима невозможна без неторопливых прогулок по старому городу, исследование многочисленных узких улочек и блуждания по переулкам. В Сорренто есть множество магазинов, где продают товары местного производства, такие как керамика или кожаные изделия, а также сувениры, украшенные изображениями лимонов. Обязательно остановитесь в одной из волшебных тратторий, чтобы насладиться местными блюдами под открытым небом.

Одним из символов Сорренто является местное лимончелло. Этот освежающий алкогольный напиток особенно популярен в летнюю жару и на его основе готовят разнообразные коктейли. Добраться из Рима в Сорренто можно на поезде, потратив около двух часов в пути.

Браччиано

Одна из лучших однодневных поездок из Рима – это путешествие в этот замечательный средневековый город, расположенный на берегу озера. Браччиано имеет удобное расположение, находясь всего в часе от столицы на поезде. Одноименное озеро омывает и другие итальянские города, такие как Тревиньяно-Романо и Ангуиллара-Сабазия, которые также заслуживают внимания путешественников.

Главной достопримечательностью Браччиано является замок Орсини-Одескальки, датируемый XV веком. Это огромное имение возвышается над историческим центром и было выбрано местом свадьбы Кэти Холмс и Тома Круза. Кроме того, замок Орсини-Одескальки когда-то был резиденцией пап и нескольких знатных семей на протяжении веков. Другие достопримечательности Браччиано включают в себя средневековый собор Санто Стефано.

В городе есть много мест, где можно поесть:

L'Archetto – пиццерия и ресторан, расположенный рядом с замком Оdeskальки;

Ristorante Le tre Spighe, предлагающий местные блюда, приготовленные из местных ингредиентов;

Pane e Olio Osteria расположена в историческом центре.

Если вы совершаете однодневную поездку из Рима летом и хотите провести время у воды и поплавать, вам придется взять такси от Браччиано до озера или сесть на поезд и после одной остановки выйти в Ангуиларе, городке, расположенном на берегу водоема.

Ассизи

Умбрия – живописный регион Италии, недооцененный путешественниками. Многие туристы выбирают проторенные пути, например, в Пизу или Флоренцию. Если вы ищете альтернативный вариант для лучших однодневных поездок из Рима, рекомендуем посетить регион Умбрия, граничащий с Лацио.

Ассизи полон красивых мощеных улиц, семейных магазинов и кафе, а также одними из самых уникальных базилик в Италии. У одноименной церкви расположен уникальный лес Боско ди Сан Франческо ди Ассизи с более чем 800-летней историей. Это территория площадью 64 гектара с пейзажами, включающими поля и леса, лужайки и оливковые рощи. Именно здесь святой Франциск прогуливался, созерцая невероятную красоту природы.

Конечно, находясь в Ассизи, стоит купить оливковое и трюфели, которые продаются почти в каждом заведении.

Тиволи

Исторический Тиволи. Источник: Image Shirin Amin/Pixabay Исторический Тиволи. Источник: Image Shirin Amin/Pixabay

Любители истории и живописных пейзажей оценят однодневную поездку из Рима в Тиволи. Добраться туда можно менее чем через час поездом из центра столицы или автобусом. Кроме роскошно ухоженных садов, два объекта являются достопримечательностями Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Вилла д'Эсте с террасами эпохи Возрождения и удивительными фонтанами и водопадами;

Вилла Адриана, римский археологический комплекс, построенный по приказу императора Адриана.

Эти постройки очень разные, но их можно осмотреть за один день. В нескольких минутах ходьбы от обеих вилл расположен ресторан L'Angolino di Mirko, который предлагает отличную атмосферу и вкусную еду, что делает его идеальным для обеда или ужина. Также стоит посетить элегантный ресторан Sibilla, существующий с 1720 года. Этот ресторан до сих пор выбирают для важнейших событий многие известные личности и знаменитости, в том числе президенты США, принцесса Маргарет, Нил Армстронг, певица Йоко Оно и другие.

Бар Enoteca Gadì, где стоит заказать бокал вина, и паб Anselmo с отличным выбором напитков также заслуживают внимания. Если у вас есть время, посетите романтические сады Виллы Грегориана – прекрасный скрытый оазис в центре города. Кроме того, стоит увидеть Театр Мариттимо, один из символов архитектурной концепции Виллы Адриана, построенный государственным деятелем Агриппой.

Замечательный отель Villa d'Este расположен в пешей доступности от железнодорожной станции Тиволи и ключевых исторических достопримечательностей. Итак, если вы хотите остановиться в центре города, стоит забронировать номер именно здесь.

Витербо

Этот город расположен всего в ста километрах от столицы, но его редко выбирают для однодневной поездки из Рима, Италия. Более того, немногие за пределами страны знают о нем. Однако Витербо – идеальный выбор, чтобы уйти от туристических локаций и спрятаться в самые жаркие летние месяцы.

Главной достопримечательностью города является средневековый центр, почти полностью окруженный хорошо сохранившимися стенами. В XIII веке Витербо использовался как резиденция Папы в течение 24 лет. Другие локации, которые следует посетить, включают:

Церковь Санта-Мария Нуова;

Собор Сан Лоренцо;

Сан Пеллегрино с лабиринтом узких булыжных улиц и красивыми маленькими площадями.

Каждый год в городе организуют фестиваль Macchina di Santa Rosa, который проходит ежегодно в ночь на 3 сентября. Мероприятие проводится в честь святой защитницы Витербо. Вечером сто человек несут гигантскую освещенную статую, которую производят каждые несколько лет. В настоящее время темные центральные улицы полностью закрываются для движения. Этот по-настоящему уникальный фестиваль, во время которого посетители наблюдают за символическим приближением святого, был добавлен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.

Чтобы совершить эту удачную однодневную поездку из Рима, нужно сесть на поезд, отправляющийся с вокзала Roma Aurelia. Путешествие продлится менее двух часов.