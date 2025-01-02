Одна из последних хороших новостей в 2024 году, если вы пропустили.

Одна из последних хороших новостей 2024 года: тектоническое смещение в украинской армии Одна из последних хороших новостей 2024 года: тектоническое смещение в украинской армии

С начала полномасштабной войны ВСУ пополнились тысячами людей, которые имели немалый управленческий опыт и весомые достижения в гражданской жизни, но не заканчивали военную кафедру. Люди, руководившие огромными гражданскими системами, пришли в звании солдат.

Если в 2014-15 годах нам пришлось месяцами убеждать политиков, что люди из частного сектора могут достичь немало на государственной службе, потому что имеют опыт организационных трансформаций и являются носителями управленческой культуры на 25 лет более прогрессивной (и жизнь доказала нашу правоту), то в 2022-м 24 года острая потребность в состоятельных людях поставила такой же вызов перед Силами сохранности и обороны.

Я знаю солдат, которые по факту командовали полковниками (но делали это очень вежливо, в рамках устава) Честно говоря, я не верил, что этот прорыв произойдет: это тектонический сдвиг, ломающий все мироздание. прежде всего в головах), мы можем продвигаться к победе. Список того, что нужно отменить и пересмотреть, еще очень. велик. Или обновление, или смерть. Как говорил Эдвард Деминг, которого называют отцом японского экономического чуда после Второй мировой: "Никто не обязан меняться, потому что выживание не обязательно".