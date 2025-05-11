Очередной мирный разводняк Путина

Кремлевский фюрерок ночью предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. А Д. Трамп поздравил это как весомый шаг к миру – наверное, перед сном не разобрался с заявлением.

Готовность Украины пойти на такие переговоры будет подана пропагандистами недоимперии, как то, что они нагнули весь мир. Потому что Украина и Европа при поддержке США предлагали сначала безусловное прекращение огня, а затем переговоры. И под этот очередной "стамбульский разводняк" Украине нужно будет отменить запрет на подобные прямые контакты с агрессором, которые, безусловно, в Москве тоже будут преподносить как свою принципиальную победу.

Но что мы получаем от переговоров? Кремль в очередной раз потребует признать Крым российским, а также отдать ему четыре украинских области. Может, еще и Николаевскую с Одесской будут требовать, чтобы переговоры точно провалились, а Украину можно было обвинить в неуступчивости.

После того, как Путину удалось беспрепятственно провести шабаш победобессия, он будет наглеть — это криминальная логика, в которую он функционирует.

Путин не пойдет на реальные мирные переговоры, пока у него есть деньги на продолжение войны и его войска продолжают ползучее наступление. В Украине и Европе это понимают. В Китае понимают и поддерживают. Когда в себя придут США, неизвестно никому.

PS Сегодня ночью россия может попытаться ударить по Украине "Орешником", якобы там подготовили ракету к испытаниям. Сбивать нам его нечем. Оснований считать, что он способен действовать как кинетическое оружие – тоже нет. Состоится ли запуск, будет зависеть от закулисных переговоров по России с США и от возможности этого экземпляра "Орешника" вообще улететь. Не думаю, что целью будет выбран плотно заселенный объект, но...