Очередное потепление отношений США-Россия. Что это значит

Трамп отмахнулся от обвинений России в помощи Ирану. И на этом фоне отчасти снял санкции на российскую нефть. С большой долей вероятности мы можем говорить, что имеем очередное потепление отношений с Россией, которую в очередной раз в Белом доме рассматривают как союзницу перед переговорами с Китаем.

1. Для понимания всех процессов следует начать с главных мотивов. А в США они остаются прежними: получить контроль над логистикой и ценообразованием на мировую нефть плюс максимально зарабатывать на ЕС. Все это крайне важно Трампу для получения козырей для переговоров с Китаем и последующей установкой правил игры мировой торговли, выгодных для США.

2. Сейчас складывается ситуация, когда проблема не только цены на нефть, но и наличие этой самой нефти. Затягивание войны может повлечь за собой существенный дефицит нефти в мире. И самые существенные проблемы из-за этого дефицита могут возникнуть в Китае и ЕС.

3. США довольно активно демонстрируют, что начали подготовку к наземной операции вместе с союзниками (прежде всего Турцией и Азербайджаном). Однако, пока в Вашингтоне, похоже, все еще продолжают верить в изменение (разворот) режима, который позволит получить контроль над нефтегазовым комплексом без наземной операции.

4. На этом фоне, потепление отношений Россия – США – это не совсем об Иране. Это об игре Вашингтона в Европе и Китае. А мы, к сожалению, не являемся частью этой игры. Расчет простой – Китай вынужден будет идти на уступки американцам, а ЕС будет вынужден частично возвращаться к духу Анкориджа. Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы, но исходная точка именно такова.

5. У меня создается впечатление, что у нас мало кто задумывается над тем, что Иран изменяет (процесс запущен и продолжается) мировые правила игры. И нам нужно думать, как выживать у этих новых вводных.