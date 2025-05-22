Объявлено об открытии космической гостиницы на станции 'Вояджер' до 2030 года. Как выглядит туристическая остановка в космосе и чем она будет наполнена

Фантазия, которая с каждым днем становится все реальнее, уже получила конкретные сроки реализации. Компания Orbital Assembly объявила о начале строительства первой космической гостиницы на станции Voyager, которая начнется в 2026 году и завершится к 2030 году. Дополнительным проектом станет Pioneer Station – космический бизнес-парк, открытие которого запланировано на 2025 год. Таким образом, компания делает реальные шаги по продвижению и развитию космического туризма. И мы станем свидетелями этого важного события, которое откроет космос для обычных путешественников (хотя сначала, конечно, не совсем обычных).

Космическая миссия Inspiration4. Источник: https://inspiration4.com/ Космическая миссия Inspiration4. Источник: https://inspiration4.com/

Что уже реализовано

Напомню, что несколько важных шагов уже сделано или почти завершено. К примеру, в 2021 году состоялась частная миссия Inspiration4. Экипаж из четырех подготовленных гражданских лиц покинул Землю и пересек низкую околоземную орбиту. Также на 2023 год планировалась миссия DearMoon с облетом Луны, но сейчас она отложена и проводятся исследования для повышения ее успеваемости.

Какой будет первый космический отель на станции Voyager

Первое, о чем позаботилась компания, это создание гравитации. При разработке было решено, что станции будут иметь форму колеса обзора и будут состоять из отдельных капсул. Таким образом, при вращении колеса будет создаваться искусственная гравитация. Компания не скрывает, что за основу были взяты идеи из научно-фантастических фильмов, таких как "Интерстеллар", "Космическая одиссея 2001 года", а также концепции станций "Pioneer" и "Voyager".

Колесо невесомости, внутри которого будет реализован проект гостиницы. Источник: https://abovespace.com/ Колесо невесомости, внутри которого будет реализован проект гостиницы. Источник: https://abovespace.com/

Необычный вид гостиницы обусловлен условиями пребывания в космосе, но интерьер номеров будет достаточно обычным для обычного человека. Космическая гостиница сможет разместить 400 туристов с разным уровнем комфорта. Для тех, кто хочет уединения во время космического путешествия на станции Voyager, будут доступны даже отдельные виллы.

В космической гостинице будут бары, рестораны и развлечения, такие как спа, тренажерные залы и все то, к чему мы привыкли в роскошных курортах.

Кто сможет попасть в бизнес-парк Pioneer Station

Компания сообщила в пресс-релизе, что бизнес-парк сможет принять только до 28 человек. Платформа будет сосредоточена на исследовательской деятельности с элементами туризма, поэтому условия пребывания на ней будут гораздо скромнее, чем на основном космическом курорте Voyager.

Ближайшее будущее и как забронировать место в космосе

Orbital Assembly напомнила, что проект Voyager начался с концепции Von Braun Rotating Space Station, объявленной еще в 2019 году. Однако из-за некоторых неуточненных событий и пандемии COVID-19 работы над завершением проекта были отложены. Сегодняшнее объявление может вызвать определенный скептицизм, но тот факт, что космические отели станут реальностью этого столетия, и, вероятно, в его первой половине, это уже больше, чем просто заявление.

Платформа ''Прометей'', запланированная к запуску на орбиту в течение года. Источник: https://abovespace.com/ Платформа ''Прометей'', запланированная к запуску на орбиту в течение года. Источник: https://abovespace.com/

Доказательством решительности компании является возможность бронирования мест полета в бизнес-парк Pioneer, открытие которого, напомню, запланировано на 2025 год. Заинтересованные лица могут подать заявку через специальную онлайн форму, где можно ознакомиться со всеми деталями, от цен до продолжительности полета. Какая сумма потребуется 28 счастливчикам, которые откроют массовый космический туризм, пока остается загадкой, но до этого осталось год или два.

Именно Orbital Assembly объясняет свои амбиции так: "Когда люди попадут в космос, их взгляд на Землю изменится. Космические путешествия все еще находятся в зачаточном состоянии, и мы рады внести свой вклад в их развитие и улучшение жизни на Земле. Наше видение — сделать космос местом, куда люди будут стремиться попасть со знакомыми элементами, обеспеченными наличием гравитации".