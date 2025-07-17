Обновление Кабмина: в чем суть перестановок

Так до конца и не понял, в чем будет заключаться обновление нового Кабмина Свириденко. Кроме того, что Шмигаль пошел на понижение, а Свириденко - на повышение. Все "новые" министры – члены Кабмина Шмыгаля. "Свежей крови" – пусть хоть из фракции СН или из ОП – ноль целых, ноль десятых.

Судите сами:

Юлия Свириденко – премьер-министр (в правительстве Шмыгаля – первая вице-премьер-министр – министер экономики)

Михаил Федоров – первый вице-премьер – министр цифровой трансформации (вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации)

Алексей Кулеба – вице-премьер – министр развития инфраструктуры и территорий (вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий)

Тарас Качка – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (заместитель министра экономики – торговый представитель Украины)

Андрей Сибига – министр иностранных дел (сохранил должность)

Сергей Марченко – министр финансов (сохранил должность)

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и аграрной политики (первый заместитель министра экономики)

Денис Шмигаль – министр обороны (премьер-министр)

Игорь Клименко – министр внутренних дел (сохранил должность)

Герман Галущенко – министр юстиции (министр энергетики)