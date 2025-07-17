Обновление Кабмина: в чем суть перестановок
Так до конца и не понял, в чем будет заключаться обновление нового Кабмина Свириденко. Кроме того, что Шмигаль пошел на понижение, а Свириденко - на повышение. Все "новые" министры – члены Кабмина Шмыгаля. "Свежей крови" – пусть хоть из фракции СН или из ОП – ноль целых, ноль десятых.
Судите сами:
Юлия Свириденко – премьер-министр (в правительстве Шмыгаля – первая вице-премьер-министр – министер экономики)
Михаил Федоров – первый вице-премьер – министр цифровой трансформации (вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации)
Алексей Кулеба – вице-премьер – министр развития инфраструктуры и территорий (вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий)
Тарас Качка – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (заместитель министра экономики – торговый представитель Украины)
Андрей Сибига – министр иностранных дел (сохранил должность)
Сергей Марченко – министр финансов (сохранил должность)
Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и аграрной политики (первый заместитель министра экономики)
Денис Шмигаль – министр обороны (премьер-министр)
Игорь Клименко – министр внутренних дел (сохранил должность)
Герман Галущенко – министр юстиции (министр энергетики)