''Обломки'' наших дронов – наиболее точное оружие этой войны

Почти каждый мой собеседник, так или иначе причастный к войне, говорит об очень динамичном развитии военных технологий.

То, что еще вчера считалось действенным, сегодня устаревает. Особенно это касается технологий, связанных с дронами.

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І можемо констатувати, що останній тиждень війни був позначений новим етапом – дрони СБУ рознесли кілька ключових для росіян складів зберігання зброї. Причому склади ці були розташовані у глибині території ворога.

Проаналізувавши ці удари можемо з впевненістю стверджувати, що вони матимуть величезні наслідки для ходу війни. Виділю ключові висновки нашого аналізу:

Відомство Малюка вже привчило нас до ударів в глибину РФ. "Дронові санкції" проти НПЗ і великих нафтобаз, мали великий негативний вплив на економіку ворога. Однак удари по стратегічним складам зберігання ракет – це нова якість "демілітарізації" росіян. Для Кремля наступає нова реальність, адже удари по ключовим складам зброї – це новий поворот у війні, що змінює весь її хід;

Системність ударів. Майже одразу після потужної "бавовни" на стратегічному складі у Торопці, дрони завітали на 23-ій арсенал головного артилерійського управління міноборони РФ біля Октябрського у тій же Тверській області. Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Після вчорашніх прильотів дронів, на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж, які тривають досі;

Росіяни на даному етапі війни не можуть кваліфіковано протидіяти таким масштабним ударам наших дронів. Підкреслю, що мова йде про склади зберігання найважливіших для Кремля засобів ведення війни – ракет і КАБів. І після потужної детонації в Торопці, можна було очікувати, що ворог спробує максимально захистити інші свої стратегічні склади. І ворог справді пробував. Не зміг;

СБУ технологічно випереджає росіян у застосуванні дронів. У битві "наші дрони – ППО ворога", переможець на даний момент очевидний;

Знищення Службою складів зберігання ракет, КАБів і артилерійських боєприпасів матиме величезний вплив на хід війни. Той спосіб введення війни, який вибрали росіяни, ставить їх в повну залежність від цих видів зброї. Склади з російськими і північнокорейськими снарядами і ракетами – це фактично найважливіші для росіян об’єкти у тилу. І втрата ворогом стратегічних складів – важливий успіх України.

Характерно, що удари наших дронів вже стали для жителів РФ звичними. Місцеві губернатори і чиновники міноборони РФ навіть придумали смішний "новояз" для позначення прильотів.

Якщо "украинский дрон был сбит, после чего случился хлопок и задымление на промышленом объекте", то в принципі нічого страшного – горить черговий НПЗ чи нафтобаза.

А от якщо "после сбития украинского дрона, его обломки вызвали пожар, началась детонация", то тут вже справа серйозна – вибухають склади, буде термінова евакуація. А щоб "хлопкі і евакуації" тривали надалі, СБУ та іншим Силам Оборони треба продовжувати модернізацію дронів.

Бо зараз "уламки" наших дронів – найбільш точна зброя цієї війни.