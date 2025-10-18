Об итогах переговоров Зеленского и Трампа

Друзья, подведем коротко итоги переговоров Зеленского и Трампа. Тот случай, когда есть один главный общий вывод и масса деталей, которые второстепенны. Этот главный вывод для нас положительный и формируется в одно предложение. Украина и США пришли к единой позиции. Не согласовали общее видение, не "услышали друг друга", а именно пришли к общему решению и действуют абсолютно синхронно. То есть теперь заявления Киева и Вашингтона – одинаковые. Требования к Кремлю – одни и те же. Условия мирного соглашения – единая позиция даже в деталях

Что имеем по факту: Дипломаты и политическое руководство страны свои задачи выполнили. Озвучил все это лаконично и прямо Дональд Трамп. Остановиться сейчас, остановиться на действующей линии фронта. Все остальное слишком сложно. Президент США сказал это, обращаясь к Зеленскому и путину. После разговора с Зеленским. Украина на сегодня такое решение поддерживает полностью. Кремль продолжает бубнить про четыре области в их Конституции и мечтать хотя бы о полном захвате Донецкой области

То есть за столом три участника и при этом двое говорят одно и то же. Третий спорит, не соглашается, но слушать его уже никто не будут. Его будут дожимать, пока не скажет - "Я согласна". И на переговорах путина с Трампом останется зафиксировать это согласие и обсуждать можно будет только качество и количество лубрикантов для россии. Которые еще надо заслужить. В принципе, эта позиция окончательная и в дальнейших предварительных переговорах нет особого смысла. Все уже решено и сказано. Допустимое и единственное разрешенное Киевом и Вашингтоном решение Москвы – соглашаться

Напуганный "Томагавками" путин получил конкретный ультиматум. И дело совсем не в конкретных ракетах, которые действительно принципиально не могут изменить общую ситуацию. Дело в полной готовности США и Украины действовать синхронно. Теперь стареющий бункерный крысенок может в узком кругу своих бункерных подельников пройти все необходимые стадии: отрицание, гнев, "Я не такая", "Отдайте Донецкую область", печенеги, половцы, Рюрик. А потом ехать на переговоры с полным согласием и плакатом на котором написано "Мы с самого начала так и планировали". Крапка

Выводы простые и их два. Можно предварительно поздравить всех, кто приложил силы к этому решению. Путь от "у вас нет карт – уступайте, а то будет хуже" до сегодняшнего общего принуждения крыс к порядку был долгим и тяжелым. И в первую очередь его обеспечили военные и те, кто им помогал. Срыв всех наступательных планов агрессора, удары по штабам, по аэродромам и НПЗ. Та реальность, которую смогли использовать в качестве аргументов дипломаты. Второй вывод – чуда не произой дет. Ни завтра, ни через две недели на переговорах. Кремль будет вилять до последнего, тянуть время и пытаться захватить еще столько, сколько сможет. Впереди не каникулы, а тяжелейший участок дистанции. Но мы его пройдем. С четким пониманием дорожной карты.