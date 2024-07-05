Об экономическом бронировании на примере дронов: какое количество людей задействовано в обороне вне службы в ВСУ

Расширяю дискуссию об экономическом бронировании. На примере дронов (любых) разберемся, какое количество людей задействовано в обороне государства вне службы в Силах обороны.

Кто делает дроны? (также - РЭБ/РЭР и т.д.)

Далі текст мовою оригіналу

1. Науковці, що забезпечують необхідні розрахунки та теоретичну базу.

2. Інженери. Тут ясно. Ні, інженером не можна стати, керуючись власним бажанням. Люди роками навчаються, практикують.

3. Митні брокери, логісти та водії. Тому що деякі (чи багато) комплектуючих потрібно доставляти з-за кордону, рухати в межах України.

4. Спеціалісти, які збирають їх своїми руками.

5. Спеціалісти та інженери, які друкують частини цих дронів на 3д-принтерах

6. Бухгалтери та юристи. Потрібно платити зарплати та сплачувати рахунки підрядникам, отримувати сертифікати та ліцензії.

7. Ви здивуєтесь, але ІНВЕСТОРИ. Хтось має забезпечити оборотні кошти, ризикувати власними фінансами.

8. Звичайно, що ІТ-спеціалісти різних напрямків.

А крім того.

1. Ці люди хочуть їсти — а їжу має хтось виробити. Спекти хліб в промислових масштабах неможливо без технолога. Обладнання хлібних заводів потрібно ремонтувати. Так з кожним виробництвом.

2. У них є автомобілі, які час від часу потрібно обслуговувати. Це питання до інших інженерів та механіків.

3. Потрібен доступ до інтернету, працюючі онлайн-сервіси (банківські зокрема).

У виробництві одного дрону прямо чи опосередковано задіяні сотні людей. Чи менше цих людей, тим важче виробити дрон.

Всіх цих людей неможливо забронювати виключно за постановами КМУ про критичні спеціальності. Бо це дуже складно та довго з точки зору визначення цих професій.

Саме приватний сектор найактивніше задіяний у виробництві дронів. Це сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Приватному сектору потрібен інструмент для простого та прозорого бронювання своїх співробітників.

Так само, як військовим потрібна демобілізація і ротація.

Дрони та демобілізація і ротація.

Дрони — це до всіх. Окрім дронів військовим потрібні: їжа, одяг, тепловізори, РЕБ/РЕР, автомобілі, банківські послуги, інтернет, логістика, ліки.

Хтось має це все виробляти та забезпечувати.