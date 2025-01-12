О роли личности в истории: почему не нужно преувеличивать влияние Трампа

Раньше многие думали и высказывались о роли и значении личности в истории. Приводили примеры разных выдающихся завоевателей наподобие Наполеона-Гитлера или революционных вождей типа Ленина-Сталина.

Кстати, советским пропагандистам всегда было сложно объяснять, что в случае западных деятелей действует историческая необходимость, а вот коммунистические лидеры всего достигали своими силами, благодаря собственным выдающимся качествам.

Сейчас мне все чаще кажется, что нужно рассматривать не столько влияние личности политических лидеров, потому что их масштаб как-то не убеждает, сколько медийный образ создаваемого искусственно персонажа.

Президент Дональд Трамп идеально иллюстрирует этот тезис. Сейчас из него лепят какого-нибудь сверхмощного геостратега, способного перекроить мир согласно личным желаниям. А об исторических, экономических, социальных закономерностях уже и не упоминают.

Да, предыдущий мировой порядок сейчас разрушается на глазах. Но мир все равно остается слишком инертным, без глобальной катастрофы типа мировой войны (не дай Бог!) его вверх дном не опрокинуть. Даже главе самого мощного государства.

Поэтому не надо вестись на величественного и ужасного Дональда Трампа, который все и всех строит — он тоже двигается по рельсам. Только у него очень много стрелок, то есть возможности куда-то вернуть.