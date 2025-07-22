О НАБУ и САП. Это не финальная точка

Случившееся вокруг НАБУ и САП, в том числе и соответствующие законодательные изменения, лишающие эти институты процессуальной независимости, - это большая ошибка и потенциальная проблема.

Прямых негативных последствий не будет, потому что наши партнеры не откажут Украине в военной и экономической поддержке во время новой волны российского нашествия. Но проблемы, и внешнеполитические и внутриполитические, проявятся впоследствии, скорее всего, в послевоенное время, а возможно и раньше.

Для Украины как государства проблема будет в том, что ликвидация независимости НАБУ и САП создаст серьезные препятствия для движения Украины в Евросоюз, и во время переговоров, и особенно на финальной стадии вступления в ЕС, если до нее дойдет дело. Возникает и внутриполитическая проблема, которая проявляется уже сейчас – существенное усиление внутриполитической поляризации в условиях эскалации войны с врагом. Может обостриться и общественное отношение к проблемам коррупции.

Как это ни парадоксально, но проблемы возникнут и для Президента Зеленского. Решения относительно полномочий НАБУ и САП, и обострение политических конфликтов вокруг темы борьбы с коррупцией могут ударить по уровню доверия к Президенту Зеленскому и по его электоральным перспективам, а во внешнеполитическом плане усложнить отношения с некоторыми нашими международными партнерами. Системного и долгосрочного негатива от удара по НАБУ и САП может быть гораздо больше, чем каких-либо ситуативных выгод для президентской команды.

На ситуацию вокруг НАБУ и САП следует смотреть не только в нынешнем политическом контексте. В действительности война против антикоррупционных институций и антикоррупционного законодательства началась с момента создания НАБУ и САП. Нынешняя атака на НАБУ и САП далеко не первая, в том числе и при участии СБУ. Были и уголовные дела против бывшего главы НАБУ, и дискредитационные атаки против антикоррупционных институций, и конфликты с другими правоохранительными органами, в том числе и с СБУ. Были и решения Конституционного суда, избивавшиеся по легитимности НАБУ, и по антикоррупционному законодательству. Значительная часть политических и административных элит, представителей старых правоохранительных органов и судебных институций были крайне негативно настроены против антикоррупционных институций и антикоррупционного законодательства, и боролись против них, в том числе и скрытым способом. И это сопротивление может быть и дальше, в частности против антикоррупционного законодательства.

НАБУ и САП удавалось выживать и продолжать свою деятельность благодаря двум факторам – позиции украинского гражданского общества и активному давлению со стороны наших западных партнеров. Причем второй фактор был гораздо мощнее. НАБУ и САП вообще могли не создать, если бы не стремление Украины получить безвизовый статус в отношениях с ЕС. В обмен на это нужно было создать антикоррупционные институты и новое антикоррупционное законодательство. НАБУ и САП создавались и начинали свою деятельность при мощной поддержке (финансовой и политической) наших международных партнеров. Для НАБУ и САП особым "ангелом-хранителем" был Минюст США, который и помогал этим антикоррупционным институтам, а иногда и защищал их. Сейчас (при Трампе), пожалуй, такой поддержки нет. Но кто знает, что будет завтра.

К работе НАБУ и САП, как и вообще к эффективности нашей антикоррупционной политики, было и есть немало претензий и даже острой критики. Но это не значит, что нужно лишить независимости антикоррупционные институты в условиях, когда потребность в борьбе с коррупцией только растет.

Нынешние события вокруг НАБУ и САП не ставят финальную точку в их истории. Как именно создание этих антикоррупционных институтов зависело от активности и влияния гражданского общества Украины и наших западных партнеров, так и восстановление их независимости будет зависеть от тех же факторов. Вопрос только в том, когда это произойдет – в ближайшей перспективе, после завершения войны и послевоенных выборов или когда критически встанет вопрос о возможности вступления Украины в ЕС.