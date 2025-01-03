Нужен ли Иванишвили уже грузинской бюрократии и Москве

Во Франции есть традиция – на Новый год и в день взятия Бастилии сжигать несколько сотен автомобилей в знак протеста. Начало 2025 г. не стало исключением – французы идут на рекорд и подожгли 984 автомобиля. Протестующие в Тбилиси пошли другим путём и в ночь на 1 января накрыли в центре города несколько десятков метров праздничных столов, разобрать которые не решились даже титушки Иванишвили в масках.

Восставшая Грузия под Новый год дважды уклонилась от рукопашного столкновения с промосковской бандой Иванишвили, захватившей государство. Первый раз, когда Саломе Зурабишвили заявила, что покидает рабочее место президента – дворец Орбели, а потому бессмысленно брать его в осаду и отключать там воду и свет. Второй раз – продолжением протеста за праздничными столами на улице.

Идея банкета как формы политического протеста впервые появилась во Франции в 1847 г. Тогда все недовольные авторитаризмом короля Луи-Филиппа, пришедшего к власти в результате революции 1830 г., стали организовывать банкеты на несколько сотен человек и провозглашать на них тосты за реформы. Причиной был запрет короля собираться больше пяти человек, но он не касался застолий. Французы начали банкетную кампанию летом 1847 г. и пили до февраля 1848 г., пока не надоело, и затем устроили в Париже баррикады и революцию. Луи-Филипп был участником ещё революции 1789 г. и сопротивлялся всего неделю. Он подписал 24 февраля отречение и уехал в Лондон, где уже бывал во времена Наполеона и реставрации Бурбонов.

Поскольку церковь Грузии как постсоветская структура никак не перейдёт с юлианского на григорианский календарь, то грузины могут накрывать столы на улицах с 6 на 7 января на Рождество и 19 января на крещение Исуса, и плавно перейти к инаугурации Дональда Трампа. "Мечта" не запрещает пить за здоровье Трампа, а пить за здоровье нескольких святых между 2 и 20 января запретить она просто не может, так как называет себя партий традиционалистов. Ещё можно выпить 3 января по случаю приведения к присяге нового состава Конгресса, когда в США де-юре начнётся переход власти к республиканцам.

Иванишвили тоже может начинать пить со своей охраной. Причём не просто пить, а нормально бухать по-русски. Для этого у него есть минимум три причины.

Первая, ему 11 декабря звонил Макрон и как значилось в СМИ, предлагал помощь в разрешении политического кризиса. До октября 2012 г. у Иванишвили было гражданство РФ и Франции, от которых он поочерёдно отказался, чтобы вернуть себе гражданство в Грузии и занять должность её премьер-министра. Множественное гражданство запрещено для политиков и госслужащих. В этом ему тогда помогал юный юрист Ираклий Кабахидзе, ныне личный премьер-министр у Иванишвили. Это им удалось и Иванишвили с октября 2012 г. до ноября 2013 г. был премьером Грузии, но затем решил уйти в более привычную ему "тень". Быть кукловодом в тени гораздо приятней, чем отвечать публике на неудобные вопросы. Для этого можно нанять юриста Кабахидзе.

Иванишвили отказался от гражданства Франции, но не от недвижимости в курортном Сан-Тропе и в департаменте Ивлин. Она записана на его жену Екатерину Хведелидзе и их четверых детей. От ордена Почётного легиона тоже не отказался, полученного за открытие Французской школы в Грузии и её финансирование. Согласно декларации Иванишвили в 2024 г. на него и жену во Франции было зарегистрировано напрямую несколько фирм. В скольких семейство является бенефициаром не указано. Но финансовое положение его и жены явно должно быть больше тех 159,3 млн. долларов, 17 тыс. евро и 110 тыс. лари на банковских счетах, которые он указал. С такими деньгами такую политику делать в Грузии нельзя. Всё, как и в случае с Юлией Тимошенко, читая налоговою декларацию которой Ющенко саркастически изрёк: "Нищенка!".

Когда сейчас Макрон звонил Иванишвили с предложением помощи в урегулировании кризиса, то явно ставил того перед выбором: санкции и арест имущества во Франции или назначение даты новых выборов в Грузии.

Тем же путём пошло и министерство финансов США, когда 27 декабря объявило об аресте имущества семьи Иванишвили за действия совершённые "прямо или косвенно в интересах или от имени россии". То есть, какое-то имущества у него в США есть, вопреки декларации, что вся собственность находится в Грузии, Панаме, Франции и на Виргинских и Багамских островах. "Блумберг" оценивает её в 7,55 млрд. долларов.

Конгрессмен-республиканец Джон Уилсон в интервью радио "Свобода" 30 декабря для усиления давления пообещал объяснить Трампу, что иранские "стражи революции" могли пользоваться связами клана Иванишвили в США для организации покушений на него. В качестве доказательства Уилсон указал на поездку Кабахидзе в мае в Иран на похороны разбившегося на вертолёте президента Сеида Ибрахима Раиси. Если личный премьер и юрист Иванишвили летает на такие похороны, то с его нанимателем нужно покончить раз и навсегда. Неудивительно, что Кабахидзе стал активно убеждать членов "Мечты", что полагаться на Трампа категорически нельзя. Лучше Кабахидзе слетал бы на похороны Насраллы, если хотел публично потереться об "ось зла". После новогодних терактов в США, включая подрыв электромобиля в Лас-Вегасе вблизи башни Трампа, Уилсону будет несложно привлечь внимание Трампа к банде Иванишвили.

Вторая причина у Иванишвили для забухать – это то, что ему категорические не везёт с его выдвиженцами в президенты. Саломе Зурабишвили и её предшественник Георгий Маргвелашвили, сменивший в 2012 г. Саакашвили, были выдвиженцами Иванишвили и "Мечты". Их избирали на прямых и всеобщих выборах, но со временем он и она перешли в публичную оппозицию к "Мечте".

Московские политтехнологи рекомендовали Иванишвили изменить конституцию и для надёжность выбирать президента в узком кругу в парламенте. Он это сделал и сейчас назначил президентом малообразованного Михаила Кавелашвили из расчёта, что этот точно не начнёт собственную игру. Кавелашвили при назначении назвал себя "личным президентом" Иванишвили. Выглядит как лакейство, но опасное лакейство. Кавелашвили может начать собственную игру – назначить новые выборы, как того требует восставшая Грузия, чем одним махом поднять свой имидж и обнулить Иванишвили. Сменить его на очередном междусобойчике будет непросто, а заклинания юристов, что Кавелашвили не имеет права это делать, не остановят процесс.

Так для Иванишвили может проступить третья, социологическая причина, чтобы уйти в хороший запой. Здесь уместно задаться вопросом, а нужны ли уже грузинской бюрократии Иванишвили со всей своей командой и Москвой. Для ответа стоит взглянуть на механику систем на основе электоральной демократии.

Механика несложная – гражданское общество раз в 4-5 лет переизбирает парламент, а с ним и премьер-министра, как свой наблюдательный совет за деятельностью бюрократии, которая по факту и есть государство. Если функции премьера выполняет президент, как в США или во Франции, то выборы парламента проходят в тени выборов президент. Если у президента полномочия как у английской королевы, то половина граждан сразу может и не вспомнить его фамилию. Поэтому в таких республиках президента часто выбирают сами партии в парламенте без консультаций с избирателями.

Если исключить фальсификации на выборах и оставить только влияние админресурса и манипуляции общественным мнением, то состав наблюдательного совета за государством более-менее отражает зрелость и запросы гражданского общества. Заодно его иллюзии и идиотизм, поэтому Черчилль и был невысокого мнения об электоральной демократии, но не мог предложить ничего лучше.

Если система работает стабильно, то весь социум, включая государство, медленно, но уверенно ползёт по пути прогресса, иногда зигзагами. В итоге удаётся обнулить даже абсолютную власть короля без отправки того на эшафот, как это произошло в Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Похожим путём ползут Марокко и Саудовская Аравия, король которой в 2018 г., наконец, разрешил женщинам водить автомобили, а не одних верблюдов.

Но у каких-то партий может возникнуть желание никогда не покидать наблюдательный совет за государством, как это с 2020 г. происходит, например, в Грузии. Тогда более 30% протоколов о выборах в парламент были сфальсифицированы, а теперь это повторилось. Зачастую бюрократия в своём большинстве не имеет ничего против того, чтобы состав наблюдательного совета за ней не менялся. Не будем погружаться в её мотивы, так как они могут быть разными, и финансовые интересы могут оказаться не самыми главными.

В таком случае происходит сращивание наблюдательного совета с бюрократией, и общество теряет главный инструмент контроля и влияния на государство. Демократия сменяется авторитаризмом, когда группа, захватившая государство, начинает в союзе с бюрократией диктовать свою волю гражданскому обществу, а не наоборот. Близкие и свежие примеры – персоналистский режим лукашенки и кремлёвское "политбюро" под вывеской бренда "путин", а их застарелые аналоги – марксистская династия Кимов и Политбюро коммунистов в Китае.

Но такой союз группы Иванишвили с бюрократией сейчас даёт очевидные трещины по многим причинам. Бюрократия всё активней и на самых разных уровнях демонстрирует своё неприятие пророссийского выбора партии Иванишвили. Зурабишвили вышла у него из повиновения, десятки послов и тысячи госслужащих отказываются ему подчиняться и присоединяются к восставшему обществу. В ответ на увольнения госслужащие заявляют о создании собственного профсоюза, а юрист Кабахидзе кричит, что бюрократия не имеет права бастовать.

С Иванишвили торгуются даже его собственные депутаты, заявившие, что повышение им с 1 января зарплаты в два раза мало, и выбившие повышение в 2,5 раза. Кавелашвили это соглашение между ними оформил в виде своего указа, и понял, что самое время и ему вить верёвки из Иванишвили. Криминальные авторитеты, дающие Иванишвили титушек, тоже скоро задумаются о чём-то таком, если уже не делают это.

Протесты идут второй месяц, и бюрократия всё глубже погружается в вопрос – надо ли ей это всё, и не проще ли послать Иванишвили вслед за русским кораблём, рекомендовав ему воспользоваться вёслами. В этой ситуации Иванишвили остаётся лишь пить и ждать инаугурации Трампа, надеясь, что Орбан сможет выхлопотать у него признание выборов, как обещал, а Евросоюз не станет активно противиться решению США, и Москва тоже сдержит своё слов. Шольц заявил о сворачивании немецких программ в Грузии на 230 млн. евро и грядущий Фридрих Мерц из ХДС/ХСС их точно не вернёт. Так что Москва должна компенсировать Иванишвили все такие потери, если хочет сохранить его и свою "Мечту". Но вопрос в том, а нужен ли он уже Москве?

Кремлёвцы вполне могут безболезненно для себя списать Иванишвили и "Мечту" как отработанный материал и согласиться на проведение новых выборов. Согласие на это они могут использовать как бонус Трампу при переговорах по российско-украинской войне, которые выйдут на поверхность после 20 января.

Если это решение Москва проведёт руками влюблённого в неё Кавелашвили, то партия Иванишвили будет точно отработанным материалом и уйдёт в резерв как медведчуковский "Украинский выбор" после Майдана 2014 г. Вместо неё точкой сборки для промосковских и совковых грузин станет новая партия Кавелашвили, подобно Оппоблоку Новинского и Бойко в Украине. С базовой массой "Мечты" произойдёт то, что произошло с украинскими регионалами – они разошлись по новым партиям и даже надули шарик для партии Шария.

Можно полностью согласиться с аналитикой Гелы Васадзе, нынешняя революционная волна в Грузии – это не повторение "Революции роз" и обоих украинских Майданов, при наличии всех очевидных параллелей. История XXI века это уже точно история революций, вопреки заклинаниям "путина", что некая расея лимит на них исчерпала.