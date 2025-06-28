Новый отель в Кейптауне: Canopy by Hilton открывается возле Company's Garden

Hilton представил свой лайфстайл-бренд Canopy в Южной Африке, открыв отель на 154 номера в районе Лонгклуфа в Кейптауне. Официальное открытие прошло в июне 2025 года. Отель расположен в районе City Bowl, вблизи горы Тейбл и центра города. Расположенный в отреставрированном историческом здании, он отражает исторический и творческий характер района, в то же время отвечая потребностям современных путешественников.

Лонгклуф, некогда менее известный район центра Кейптауна, превратился в оживленную городскую ячейку. Эта ранее промышленная зона теперь включает:

Коворкинг-пространства, популярные среди стартапов и фрилансеров

Современные жилые комплексы, интегрированные с исторической архитектурой

Творческие студии и малые предприятия, ориентированные на дизайн и медиа

Открытие гостиницы знаменует развитие Лонгклуфа как района, предназначенного для размещения как корпоративных гостей, так и отдыхающих. Эти изменения предоставляют путешественникам больше вариантов размещения и доступ к местным удобствам в пешей доступности от ключевых достопримечательностей.

Расположенный в отреставрированном историческом здании, отель подчеркивает трансформацию Лонгклуфа из промышленного района в творческий центр. Источник: Hilton Расположенный в отреставрированном историческом здании, отель подчеркивает трансформацию Лонгклуфа из промышленного района в творческий центр. Источник: Hilton

Гости, останавливающиеся в этом районе, найдут несколько достопримечательностей в пределах короткой прогулки от отеля. Улица Клуф известна разнообразными местными ресторанами, независимыми магазинами и уютными кафе, популярными как среди местных жителей, так и посетителей. Парк Де Ваал, одно из зеленых просторов города, предлагает спокойную атмосферу для прогулок под кронами старых деревьев. Недалеко от Company's Garden обеспечивает тихое место для прогулок с местными растениями, фонтанами и затененными местами для отдыха в самом сердце исторического города.

Путешественники, интересующиеся местной едой, мероприятиями по выходным и культурой дизайна, также найдут много интересного поблизости. Рынок Oranjezicht City Farm, проводимый еженедельно у побережья, известен свежими продуктами и уличными продуктовыми киосками. Улица Бри предлагает разнообразные концептуальные магазины, где гости могут попробовать региональные вина и почувствовать растущую кофейную культуру города. За короткую поездку расположен рынок Neighbourgoods в Old Biscuit Mill, который предлагает моду, ремесла и изысканную уличную еду в оживленном промысловом дворе.

Рынок Neighbourgoods отражает творческое возрождение Лонгклуфа и растущую привлекательность для городских путешественников. Источник: unsplash Рынок Neighbourgoods отражает творческое возрождение Лонгклуфа и растущую привлекательность для городских путешественников. Источник: unsplash

Открытие Canopy by Hilton добавляет новую опцию для путешественников, желающих исследовать Кейптаун пешком или на велосипеде, меньше полагаясь на транспорт. Отель расположен в районе, где старое сочетается с новым, отражая более широкие изменения в городском туризме, которые ценят пешеходные зоны, разнообразную кухню и аутентичные местные впечатления для путешественников как на короткие визиты, так и на длительное пребывание.