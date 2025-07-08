Новый летний маршрут объединяет Ливерпуль с южным побережьем Турции.

Летом 2025 г. начнутся прямые рейсы между аэропортом Ливерпуля имени Джона Леннона и турецким городом Анталия. Сезонное сообщение будет осуществляться трижды в неделю с помощью самолетов Boeing 737. Это будет первая возможность для пассажиров летать напрямую из Ливерпуля в этот регион южной Турции, расширяющий список летних направлений, доступных из аэропорта, и добавляет еще один маршрут в Средиземноморье.

Новая услуга обеспечивает беспересадочное сообщение между Ливерпулем и южным побережьем Турции, избегая привычных пересадок, промежуточных остановок и времени, затраченного на навигацию в переполненных транзитных хабах. Для тех, кто привык путешествовать по большим аэропортам Великобритании, это новое сообщение предлагает более простую сезонную альтернативу вместе с несколькими практическими преимуществами:

Прямые вылета из Ливерпуля, устраняющего потребность путешествовать в большие хабы, такие как Манчестер или Лондон.

Отсутствие пересадочных рейсов по пути в Анталию.

Сокращение общего времени путешествия избегая остановок для пересадки.

Уменьшение потребности в наземном транспорте для доступа к международным рейсам.

Первый экипаж SunExpress приземлился в Ливерпуле. Источник: Liverpool John Lennon Airport (LJLA) Первый экипаж SunExpress приземлился в Ливерпуле. Источник: Liverpool John Lennon Airport (LJLA)

Этот недавно введенный маршрут добавляется к растущему количеству сезонных сообщений между региональными аэропортами Великобритании и популярными южноевропейскими направлениями. Он отражает более широкую тенденцию в развитии авиаперевозок, когда некритические аэропорты все чаще соединяются с районами высокого спроса в определенные периоды года. Для пассажиров это означает изменение возможностей доступа и способствует более равномерному распределению воздушного трафика по стране.

По прибытии в Анталию пассажиры окажутся в пределах досягаемости нескольких исторических и культурных памятников. Калеичи, исторический район города, отличается каменными аллеями, стенами римских времен и видами на старый порт. Недалеко расположена Перге, археологическая достопримечательность, содержащая хорошо сохранившиеся остатки колоннадных улиц, терм и большого амфитеатра, датируемые эллинистическим и римским периодами. Эти два места обычно посещают во время коротких поездок и до них можно добраться автобусом, такси или другими местными видами транспорта.

Путешественники могут исследовать природные и высокогорные ландшафты вблизи города. Водопады Дюден, расположенные в парковых зонах в пределах Анталии, предлагают виды на море и пешеходные тропы. Далее в глубь страны лежит Термессос, древний горный город в национальном парке Гюллюк Даги, окруженный лесными склонами. Эти места доступны автобусом или автомобилем и часто посещают интересующиеся природой и археологией.

Водопады Дюден расположены вблизи аэропорта Анталии. Источник: unsplash Водопады Дюден расположены вблизи аэропорта Анталии. Источник: unsplash

Этот недавно введенный маршрут добавляется к растущему количеству сезонных сообщений между региональными аэропортами Великобритании и популярными южноевропейскими направлениями. Он отражает более широкую тенденцию в развитии авиаперевозок, когда некритические аэропорты все чаще соединяются с районами высокого спроса в определенные периоды года. Для пассажиров это означает изменение возможностей доступа и способствует более равномерному распределению воздушного трафика по стране.