Новый год в СССР: как праздновали и откуда пошли традиции

Да, друзья, сегодня будет большой и интересный пост о том, как праздновали Новый год в СССР. Многие традиции в современном праздновании Нового года появились именно в ту эпоху, тогда же сложился и классический "новогодний стол".

Любители СССР часто выступают с замечаниями, что в ту эпоху всё было как-то веселее и душевнее, но думаю что я нашел этому объяснение — не в последнюю очередь "ощущение новогоднего чуда" в СССР складывалось из того, с каким трудом обычные граждане находили всё необходимое для праздника — продукты для новогоднего стола нужно было покупать за несколько месяцев, предстояло найти хорошую ёлку, а ещё нужно было подумать о том, где достать подарки для близких и друзей — и когда всё, наконец, получалось — появлялось ощущение чуда и праздника. Сейчас всё это сделать намного проще, и от этого Новый год стал восприниматься более буднично — собственно, вот и вся загадка?

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как праздновали Новый год в СССР. Сегодня в честь приближающихся праздников — без сильных набросов и троллинга.

Ёлка и телевизоры.

С ёлкой в СССР произошла интересная история. Об этом сейчас мало кто вспоминает, но собственно празднование Нового года в СССР разрешили только в послевоенное время, в 1947 году, тогда же 1 января был сделан выходным днём. До этого считалось, что ёлку ставят только буржуйские подпевалы, которые в тайне от советской власти праздную старые царские праздники.

Ёлку вернули только в 1947 году, и через несколько лет установка новогодней ёлки дома уже стало традицией. Что интересно — до самых последних дней в СССР так и не появилась налаженная "ёлочная индустрия" живые ёлки доставали кто где — в крупных городах местами существовали ёлочные базары, но чаще всего там продавался откровенный шлак и веники — более-менее приличные ёлки вероятнее всего расходились за небольшую доплату по своим людям и не попадали в массовую торговлю. Вполне нормальным считалось просто поехать в лес и срубить ёлочку — которую часто присматривали ещё осенью или даже летом.

Также в СССР не существовало и толковых подставок под ёлки, тут делали кто во что горазд — кто-то сбивал из досок деревянную крестовину, кто-то сыпал в ведро песок, а кто-то крепил ёлку к привязанной к табуретке кастрюле с водой — в такой конструкции ёлка сохранялась дольше, для чего в воду ещё дополнительно кидали таблетки аспирина, который не давал развиваться гнилостным бактериям. А ещё одно время были популярны искусственные ёлки из полиэтилена — особым шиком считалась ёлка серебристого цвета, на фото ниже как раз такая:

Где-то в семидесятые годы появилась традиция встречать Новый год у телевизора — к тому времени телевизоры уже довольно массово распространились, стали появляться передачи вроде "Голубого огонька", а в 1970 году Брежнев впервые в СССР зачитал "новогоднее обращение к народу". В 1986 году произошло интересное событие — Горбачёв поздравил с Новым годом США, а жителей СССР с Новым годом поздравил американский президент Рейган:

Новогодний стол и дефицит.

К созданию новогоднего стола советские граждане начинали готовиться заранее, за несколько недель, если не месяцев — новогодние продукты были дефицитными, и покупать их нужно было задолго до застолья. Продуктовая классика для создания советского новогоднего стола выглядела как-то так — венгерский зелёный горошек Globus, прибалтийские шпроты, дальневосточные кальмары (позже — крабовые палочки), сырокопченая колбаса (в особых случаях — венгерское салями), абхазские мандарины, обязательно майонез и "советское шампанское" — этим громким словом обычно именовали какой-то малопонятный винный продукт вроде шипучего сидра.

Изредка эти товары появлялись в продаже незадолго до Нового года, что обычно именовалось словом "выбросили" — "Валя, беги скорее, там в гастрономе на углу выбросили мандарины".

Ещё правилом хорошего тона считалось наличие на столе покупных пирожных и тортов — чаще всего они уступали по качеству домашним (готовились на маргарине, были политы жирным маслянистым кремом и украшены жирными розочками кислотного цвета), но тут скорее ценилось не качество, а статус вещи — "покупной" торт, добытый в очередях, считался дорогим и труднодоступным угощением.

Вот этот кадр снят как раз в очереди за тортами — хвост очереди стоит на улице, а на заднем плане фото можно увидеть, как из магазина выходит счастливый покупатель, победоносно подняв в верх две руки с честно отвоёванными тортами — чтобы их не помяли при выходе. Если домой предстояло ехать на советском общественном транспорте — то рука с советским тортом взвивалась над толпой ещё выше.

За сырокопченой колбасой тоже выстраивались немалые очереди — такая колбаса ценилась тем, что в неё было практически невозможно напихать бумаги (как в варёную колбасу либо в сосиски), что делало её вполне неплохим мясным продуктом. Колбасу покупали как в виде деликатеса на праздничный стол, так и в виде подарка — прийти в гости с палкой сырокопченой колбасы и магазинным тортиком считалось чем-то вроде правила хорошего тона.

Что в итоге представлял из себя советский новогодний стол? Если вы успели отстоять несколько очередей за дефицитной колбасой и тортами, а также заранее (ещё осенью) позаботились о приобретении нужных консервов, то ваш новогодний стол мог выглядеть примерно так — салат оливье, селедка под шубой, салат "мимоза", нарезка из 2-3 видов колбасы, бутерброды со шпротами и красной икрой, консервированные овощи из банок (со свежими в СССР было сложно). На десерт — торт, мандарины и конфеты, из алкоголя — советское шампанское, водка и красное сухое вино (если удавалось достать). Опционально могло быть горячее — чаще всего печеная в духовке курица с картошкой либо буженина.

Ещё всегда на стол резали много хлеба — как чёрного, так и белого. Лично я хлеб сейчас вообще не покупаю (у меня дома даже нет хлебницы), а в СССР это считалось признаком достатка и сытой жизни и существовал даже отдельный культ хлеба.

Гости и подарки.

На Новый год в СССР было принято ходить в гости — к чему тоже начинали готовиться задолго до. В гостях нужно было обязательно показать себя с лучшей стороны — мужчина должен был быть в костюме или как минимум в наглаженной рубашке, а женщинам было принято приходить "с причёсками" — в предновогодние дни парикмахерские работали в усиленном режиме.

Что было принято дарить хозяевам, которые пригласили вас на Новый год? Как я уже написал выше, неплохим подарком считалось угощение к столу — покупной торт, набор пирожных (в который обычно входили "картошка", "грибочки", песочные корзиночки с кремом и нарезанный бисквит), фрукты или какое-нибудь грузинское вино. Также можно было принести коробку конфет или просто пакет мандаринов.

Если хотелось подарить что-то посерьёзнее, то тут уже нужно было подсуетиться — отстояв очередь либо имея знакомого продавца, можно было купить в подарок банку хороших консервов (особенным шиком считалась красная или черная икра), хороший чай или какую-нибудь дефицитную парфюмерию.

Лично мне всегда было жаль советских домохозяек — обычно на их плечи ложились все хлопоты по приготовлению праздничного стола и подготовке квартиры к приёму гостей, в то время как супруг носился по магазинам и знакомым, "доставая" всё необходимое)

Такие дела. А вы помните, как праздновали Новый год в СССР? Было интереснее тогда или сейчас?

Может быть, знаете какие-то интересные новогодние истории из той эпохи?