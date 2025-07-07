Новый флот AirAsia открывает больше прямых дальнемагистральных рейсов для путешественников

AirAsia Berhad, дочерняя компания Capital A Berhad, объявила о расширении своего флота, заказав 50 самолетов Airbus A321XLR с опцией на дополнительные 20 самолетов. 5 июля 2025 г. в Париже авиакомпания подписала соглашение на сумму 12,25 миллиарда долларов США, подчеркивая свой переход к модели глобального лоукост-перевозчика. Поставки самолетов запланированы с 2028 по 2032 год, что дает авиакомпании время для разработки стратегии расширения сети.

Соглашение подписано в Париже в присутствии премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, и очерчивает планы AirAsia по расширению международных операций. Эти самолеты пополнят флот Airbus авиакомпании, поддерживая планы ввода новых маршрутов между континентами. Основные характеристики самолетов включают в себя:

Расширенный диапазон полета до 8700 км,

Повышенная топливная эффективность для дальнемагистральных операций,

Совместимость с текущим флотом одного производителя AirAsia,

Применимость для прямых, точка-точка рейсов между удаленными городами.

Эти усовершенствования обеспечивают путешественникам более простой доступ к удаленным направлениям, которые раньше были сложнее или дороже добраться. Благодаря расширенному диапазону A321XLR авиакомпания может ввести прямые рейсы, соединяющие Азию с Европой, Ближним Востоком и Австралией. Это развитие может увеличить количество рейсов между региональными городами, обычно недостаточно обслуживаемыми традиционными полносервисными перевозчиками.

Снижение расходов топлива и операционных расходов новых самолетов может способствовать поддержанию более доступных и стабильных цен на билеты. Путешественники получат более быстрые путешествия, сокращенное время пересадок и более разнообразных маршрутных опций. Этот сдвиг особенно актуален для пассажиров с меньших рынков, где международные поездки часто ограничены. Повышенная эффективность этих самолетов также отвечает возрастающим требованиям к более экологичному и устойчивому авиасообщению.

"Мы рады подтвердить это соглашение, поскольку AirAsia Group начинает новый этап развития. Восстановив траекторию роста, которую мы приветствуем и поддерживаем, авиакомпания создает прочную эффективность флота, что позволяет расширить глобальную сеть." – Кристиан Шерер, генеральный директор коммерческих самолетов Airbus

Результаты AirAsia отражают более широкую тенденцию в авиации, где дальнемагистральные узкофюзеляжные самолеты изменяют способ соединения континентов авиакомпаниями. Пассажиры, вероятно, увидят, что дальние путешествия станут доступнее, удобнее и экономичнее. С вводом этих самолетов пассажиры получат улучшенный доступ к дальним рейсам без необходимости пересадок в ключевых хаб-аэропортах.