Новые маршруты Etihad открывают прямой доступ в Краков и Салалу.

Etihad Airways добавляет два новых летних маршрута к расписанию 2026 года, предлагая путешественникам свежие варианты сезонных путешествий вне привычных направлений. Рейсы из Абу-Даби в Краков в Польше и Салалы в Омане будут действовать с мая по сентябрь, ориентируясь на пиковый туристический спрос в регионе. Рейсы в Краков начнутся 16 июня и пройдут трижды в неделю до 5 сентября. Полеты в Салалу стартуют 21 мая, сначала дважды в неделю, а с середины июня станут ежедневными из-за роста спроса.

Эти новые маршруты предлагают практическую альтернативу пересадкам в переполненных международных аэропортах и созданы для упрощения путешествий к направлениям, обычно не имеющим прямых рейсов из стран Персидского залива. Если вам надоели обычные летние места отдыха и вы ищете что-то более прохладное или просто другое, эти маршруты открывают двери к местам, которые раньше могли не попасть в ваш список. Благодаря частым рейсам в течение сезона планировать скорый отдых или решать о поездке в последнюю минуту стало значительно проще без стресса из-за ограниченных вариантов.

Ежедневные рейсы в Салалу начнутся в середине июня 2026 года. Источник: Etihad Airways Ежедневные рейсы в Салалу начнутся в середине июня 2026 года. Источник: Etihad Airways

Новый маршрут в Краков обеспечивает пассажирам прямой доступ к одному из наиболее исторически богатых городов Польши. В сердце Старого города Платный зал на Главной рыночной площади открывает средневековые пласты города с сохранившимися дорожками, артефактами и интерактивными выставками. Недалеко от центра Кракова возвышается Курган Кракуса, откуда открываются широкие виды на город и спокойное место, объединяющее местные легенды с открытым зеленым пространством. Некоторые говорят, что под курганом похоронен легендарный основатель города, но сегодня это просто тихий холм, где можно освежить мысли или насладиться видом на город без толпы.

В Салале летний муссон, известный как Хаreef, кардинально изменяет климат и пейзаж, превращая обычно засушливый регион в пышный и зеленый. Вади Дарбат становится популярным местом с сезонными водопадами, ручьями и доступными пешеходными тропами. Еще одно место, достойное посещения — Археологический парк Аль-Балид, тихое место у моря, где можно прогуляться среди каменных остатков древнего торгового города, когда-то соединявшего Оман с дальними портами через торговлю ладаном через океан.

Прибрежная Салала трансформируется во время летнего муссона. Источник: unsplash Прибрежная Салала трансформируется во время летнего муссона. Источник: unsplash

Эти места могут быть не такими известными, как столицы, но они имеют свой шарм и характер, что делает их достойными посещения. Для путешественников это означает возможность посетить места, которые ощущаются настоящими и укорененными в местной жизни, без необходимости сталкиваться с длинными пересадками или сложными планами путешествий. Это решение также отвечает растущему спросу на прямые и разнообразные варианты путешествий из Абу-Даби во время высокого сезона.