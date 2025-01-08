Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мир

Дания отдает все имеющееся оружие Украине. Потому что она у НАТО. И в случае чего его защитят США.

Трамп: отдайте нам Гренландию. Оно мне нужно

Великобритания наиболее активно выступает на стороне Украины с начала войны. Толкает союзников вперед.

Маск: то давайте выбросим на помойку британских политиков, у них есть там прикольные пророссийские фашисты, то пусть будут они и мы сделаем Британию частью США.

Канада всегда занимала радикальную проукраинскую позицию, первой поддерживала санкции против России

Трамп: это канадцы мечтают стать 51-м штатом США.

Только не понятно, при чем здесь Панама….

Если серьезно, то пока все это выглядит ужасающе. Единственная надежда, что говорящий Трамп очень часто остается лишь тем, что говорит Трамп. Как часто говорят дипломаты, Трамп нужно воспринимать серьезно, а не буквально. А люди часто воспринимают его буквально, а не серьезно.

Однако очень сложно игнорировать такое. Очень трудно игнорировать, когда избранный президент США повторяет российскую пропаганду вступления Украины в НАТО. Очень трудно игнорировать то, когда лидер сильнейшего государства в мире, которое гарантирует или хотя старается гарантировать мировой порядок со времен Второй Мировой говорит, что не исключает применения силы в отношении своих союзников чтобы аннексировать часть территории, которая является ключевой для их безопасности. Да, кстати, когда-то Путин о Крыме говорил. Однако очень трудно игнорировать, когда ближайший миллиардер Трампа и самый богатый человек мира вмешивается в политические процессы ключевых европейских стран, продвигая там фашистские пророссийские партии.

Это уже новая действительность. И мир, которому в определенный момент времени может стать не поддержка Украины….

Украинцы много критиковали Байдена. Очень часто с позиции "нам все виноваты". Забыв не только то, что нам никто ничего не должен, но и то, что без поддержки глобального Запада мы не могли бы продержаться против России. И эта поддержка была организована именно президентом США, который смог объединить достаточно разобщенный после предыдущего президентства Трампа мир и выступать с единой позицией. Сейчас мы говорим, что если что-нибудь, нам поможет Европа. Но эта помощь Европы стала возможна в первую очередь благодаря активной работе Байдена.

А что теперь?

Теперь же мечта китайцев и россиян реализуется в прямом эфире. США атакуют своих ближайших союзников вербально, разрушая это единство. Да, это пока просто слова. Но слова тоже имеют силу. И словом, вы не построите стену на границе, но можете выстроить стены в доверии между ближайшими людьми или союзниками.

И как это игнорировать? Между тем очень трудно понять, какова цель у этих действий Трампа. Какая-то приемлемая логическая цель. И в такие моменты очень трудно не склониться к теории заговоров. Ибо просто неопределенность и хаос просто так умоляют твой мозг найти простое и рациональное объяснение. Но его нет. И это был бы очень веселый сериал, который превосходит ожидания в новом сезоне, если бы мы жили где-то в Новой Зеландии и смотрели на это как зритель, с пивом и попкорном. Но, к сожалению, мы давно уже не просто зрители.