Новая гостиница в центре Катманду меняет туристическую карту города

Катманду теперь имеет новый отель под брендом Marriott's Autograph Collection, знаменующий первое появление этого бренда в Непале. Отель The Soaltee Kathmandu, расположенный в районе города Тахачал, был интегрирован в глобальный портфель Marriott после своей предыдущей истории как независимый отель. Этот шаг приносит обновленную инфраструктуру и доступ к международному бронированию, сохраняя при этом местную идентичность заведения. Это изменение, вероятно, повлияет на то, как путешественники будут выбирать жилье в столице.

Внутри гостиница насчитывает 285 номеров, где можно заметить элементы непальской культуры, такие как резные вручную деревянные детали и искусство, что выглядит так, будто его привезли прямо из местной ярмарки ремесел. Хотя сам отель не новый, его присоединение к глобальному бренду обеспечивает стабильность сервиса, привлекающего посетителей, предпочитающих надежность. Расположение отеля в городе позволяет путешественникам оставаться рядом с основными культурными и религиозными достопримечательностями, не завися от транспорта из отдаленных туристических зон.

Сочетание современной планировки с местными элементами дизайна. Источник: unsplash Сочетание современной планировки с местными элементами дизайна. Источник: unsplash

Небольшая прогулка от отеля приведет к Саду мечтаний – тихому уголку в городе, где старые стены и ухоженная зелень дают путешественникам редкую возможность посидеть, расслабиться и почувствовать, как шум Катманду отступает на второй план. Рядом с садом расположена Библиотека Кайзера — спокойное место, заполненное запыленными книгами и тихими уголками, в здании, которое выглядит так, будто его перенесли из Европы, а не с окрестных улиц. Оба места предлагают мирные альтернативы шумным улицам Катманду и дают путешественникам возможность ощутить более медленные, более задумчивые стороны города, оставаясь в центральных районах.

Недолгая поездка или даже прогулка от отеля приведет к Ступе Своямбунатх — места на вершине холма, где молитвенные флаги трепещут на ветру, а город раскидывается внизу, как живая карта. Недалеко от отеля расположен рынок Калимати, где ритм города проявляется через ряды продуктовых тележек, уголки с ароматом специй и маленькие лавочки, зажатые в извилистых переулках, полных шума и движения. До этих мест легко добраться пешком или взяв такси, что делает отель удобной отправной точкой для исследования местной культуры поблизости.

Исторический Боднатх в окружении шума Катманду. Источник: unsplash Исторический Боднатх в окружении шума Катманду. Источник: unsplash

Если вы планируете поездку в Катманду, этот отель дает вам еще один способ организовать свое путешествие и выбрать проживание, которое соответствует вашему стилю. Он предлагает путешественникам возможность остановиться в месте, близком к культуре и истории, не теряя при этом доступа к хорошим дорогам, стабильному электроснабжению или рабочему Wi-Fi. Гости не должны выбирать между уютными местами с ограниченным количеством номеров или большими отелями, расположенными вдали от исторического наследия города. Теперь они могут остановиться там, где уют и культура сочетаются в одном месте. Это развитие отражает изменения в том, как город может удовлетворять будущий туристический спрос.