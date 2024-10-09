Новая беларуско-российская калийная война

Снова октябрь и вновь задержания российских калийщиков в Минске.

Итак в Минске случилось давно ожидаемое и неожиданное - задержание людей, напрямую связанных с Уралхимом (точнее Уралкалием). В этот раз под раздачу попали бывший совладелец Уралкалия Дмитрий Лобяк и бывший топ-менеджер сего предприятия Евгений Шавель. Оба в прекрасных отношениях (и личных и деловых) с теперешним владельцем Уралхима Дмитрием Мазепиным. Все трое вместе учились в минском суворовском училище. И, что забавно, с ними Лукашенко связывал надежды завершения старой войны "за объединение" калийных активов.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в 2013 тоже в октябре на фоне интенсификации "интеграционных процессов" (тогда Москва первый раз сыграла в игру "помоги с новыми санциями против Лукашенко - получи интеграционный бонус") арестовывались российские калийщики. Руководитель Беларуской калийной компании (БКК -- СП Беларуськалия и Уралкалия по сбыту удобрений) Владислав Баумгертнер был задержан в августе, а в октябре из Москвы беларуское КГБ пыталось похитить менеджера Уралхима господина Самойлова.

В обоих случаях официальные претензии заключались в экономической сфере - уплате налогов и таможенных пошлин. В реальности речь шла об интеграции и политике.

Для понимания ситуации начну издалека.

Беларусь и Россия вместе контролируют до 30% мирового рынка калийных удобрений. В Беларуси работает Беларуськалий, в России Уралкалий и Сильвинит (сегодня они объединены в Уралхим).

В далёкие 2004-05 годы стороны решили избежать конкуренции и создать совместное предприятие по сбыту продукции. Так возникла ЗАО Беларуская калийная компания, где формально акции были разделены 50/50, но в реальности Миск за счёт нехитрых манипуляций получил чуть больше да и офис БКК был в столице Беларуси.

Уралкалием на тот момент владел Сулейман Керимов, который на начальном этапе демонстрировал дружбу с Александром Лукашенко. Но игры в совместный сбыт ему не слишком нравились. Он пытался договориться о покупке Беларуськалия, либо слиянии с Уралкалием. Но вначеле Лукашенко запросил слишком много, а в 2007 и вовсе отказал в приёме. В том же 2007 беларуские власти попытались наладить отношения со странами ЕС и выйти из-под санкций (да, кто не знал, санкции против Беларуси - это не новость).

Керимов, видимо, обиделся. А у него в собственности была такая мелочь как "Национальные телекоммуникации" - компания, владевшая сетями кабельного ТВ и имевшая доли в НТВ и "первом канале" российского телевидения.

Как вы догадались, медийные атаки на Лукашенко были делом техники, тем более, что санкция Кремля на такие игры была получена. И уже ближе к 2010 году (году выборов президента) активно ходили слухи об интересе Керимова к беларуской политике. Оппозиционной.

В декабре 2010 проходят выборы, протесты, аресты активистов, включая всех альтернативных кандидатов в президенты. Беларусь под санкциями, РФ фактически покупает членство Минска в таможенном союзе и начинает давить дальше. Обсуждаются так называемые союзные интеграционные проекты. Большая часть из которых заключается в объединении ряда промышленных активов. МАЗ и КАМАЗ, Беларуськалий и Уралкалий и другие. Перед этим Керимов заводит в БКК свой менеджмент. И, чтобы Минск был более сговорчив, начинает прикрывать схемы, позволявшие оставлять больше прибыли от реализации в Беларуси, чем отправлять в РФ.

Дальше были аресты, политический скандал между Минском и Москвой. ЗАО БКК была ликвидирована, а на её месте создано ОАО, чьи акции разделены между тремя беларускими государственными компканиями. А что Кремль? Кремль был вынунужден выкупить Баумгертнера. А Керимов вынужден был продать Уралкалий Дмитрию Мазепину. На которого Лукашенко возлагал большие надежды. Как никак есть "беларуские корни", а его ключевые партнёры (те самые одноклассники по суворовскому училищу) так и вовсе имеют два паспорта - беларуский и российский.

Дальше был 2014 год, Москва не смогла полностью реализовать план "новороссии" и были Минские соглашения. А Беларусь внезапно выскочила как "площадка" для переговоров и Лукашенко стал рукопожимаемым на Западе.

Время шло, Мазепин "не оправдал надежд" - отказался работать через БКК, хотя на начальном этапе выражал готовность. Более того, в 2018-2020 годах Уралкалий, который сам любит поиграть на понижении цены, обвинял Беларуськалий в демпинге. И это (о, внезапно) подхватили ряд беларуских оппозиционных изданий. А по Минской политической тусовке пошёл слух о Мазепине и его интересе в оппозиционном движении.

Потом был 2020, вновь санкции. В том числе отношении БКК и Беларуськалия. Но параллельно с этим были проблемы с логистикой - единственным вариантом для экспорта вскоре стала российская территория. Идеальный вариант для Уралхима и новой попытки объединения. Более того, после 2022 года активы Мазепина вроде как попали под санкции. Но стоит вспомнить пресловутую "Зерновую сделку". Одним из условий РФ был вывод из-под санкций как раз производителей удобрений. Что и было сделано - в США санкции не отменяли, но просто выдали Generl License 6 которая на полгола исключала все (!) удобрения из режима санкционных ограничений. Сегодня действует пролонгация документа под номером 6D, подписанная 24 июня. С вероятным появлением в 2025 документа под номером 6Е.

Попытки Минска вписаться в зерновую сделку транзитом через свою территорию в обмен на аналогичное решение по Беларуськалию были безуспешными. Не без помощи РФ. Как только дипломаты Лукашенко заявляли об инициативе, или были близки к подписанию некоего меморандума, в Беларусь влетали российские ТУ и запускали ракеты по Украине. Так было в июле и сентябре 2022 года.

Таким образом, Уралхим не под санкциями, Беларуськалий под. Мазепин ведёт работу по принуждению к слиянию. Но вмешивается КНР и в 2023 фактически спасает независимость беларуской калийки уменьшив импорт продукции Уралхима в 2,5 раза и заместив её поставками из Беларуси. В начале 2024 схема не повторилась - в Минске решили что "поймали Бога за бороду" и не выполнили "домашнего задания из Пекина", которое касалось изменения политики, среди прочего. В результате на китайском направлении для беларуских калийщиков первые 6 месяцев 2024 стали провалом. А тут ещё и ограничения в перевозках по железной дороге (оказывется у РЖД бывает дефицит локомотивов). Одним словом, новая попытка принуждения к слиянию.

Но, как и в 2013, подул свежий ветер. Посте деморстрации готовности прислушиваться к партнёрам, КНР резко активизировала своё присутствие в Беларуси. А в Украине (вновь параллели) запахло началом мирных переговоров. Да и Минск вновь пытается начать игру в "нормализацию" отношений с соседями.

Факторы сошлись. И deja vu - в Беларуси вновь октябрь и вновь арестовывают крупных бизнесменов, связанных с российской калийной отраслью.

Одним словом, игра началась.

Дальше будет веселее.