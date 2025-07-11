Ночная жизнь Рима: от скрытых баров и танцполов на набережной до модных клубов и живой музыки

Рим остается полон жизни даже ночью, собирая любителей вечеринок на лучшие вечеринки в Италии. С 19:00 площади и улицы становятся все более людными, когда люди переходят от бара к бару, а затем в ночные клубы в поисках лучших танцполов и ярких развлечений. Ночная жизнь Рима полна приключений и ярких цветов. После полуночи веселье только начинается. Какой бы стиль ночной жизни вы ни предпочитали, в Вечном городе вы найдете все. Используйте этот путеводитель по лучшим ночным клубам Рима и другим местам, чтобы веселиться до самого утра.

1. Jerry Thomas Speakeasy

Это заведение считается лучшим из секретных ночных баров Рима. Снаружи дом в районе Понте выглядит конечно, но только знающие могут попасть в частный клуб, скрытый внутри. Для этого нужно заранее забронировать место и узнать секретный пароль на сайте. Попав внутрь, вы словно отправляетесь в историческое путешествие и чувствуете Нью-Йорк времен сухого закона, находясь в одном из лучших ночных клубов Рима, Италия. Интерьер с винтажным декором, музыка и атмосфера соответствуют модной публике. Список напитков поразительный, особенно ассортимент отличных коктейлей. Обязательно попробуйте коктейль на основе мескаля. Бар работает ежедневно: открывается в 21:00 и закрывается в 3:30 в среду и четверг, в 4:30 в пятницу и субботу и в 2:30 в воскресенье.

2. Baja

Хороший напиток, музыка и прекрасный вид на реку: идеальный микс для интересного вечера. Источник: Image Bajaroma.it Хороший напиток, музыка и прекрасный вид на реку: идеальный микс для интересного вечера. Источник: Image Bajaroma.it

Ресторан и лаундж-бар Baja может возглавить список лучших ночных заведений Рима по красоте и эстетике. Он расположен на старинной портовой барже, и если вы придете сюда за напитком и хорошим настроением, вы плывете по реке Тибр, наслаждаясь увлекательным видом на город. Ресторан предлагает разнообразное меню, включая веганские блюда, а лаундж — широкий выбор вин, крепких напитков и вкусных коктейлей. Это один из самых знаменитых ночных клубов Рима, где часто играет живая музыка, а самая модная публика города собирается, чтобы насладиться изысканной атмосферой до позднего вечера или праздновать события. Baja работает ежедневно с 11:30 до 15:30 и с 18:30 до 1:00 (до 2:00 в пятницу и субботу).

3. Ma Che Siete Venuti A Fà

Это питейное заведение в модном районе Трастевере – один из самых трендовых баров Рима. Он смотрится маленьким, но имеет несколько залов, где можно присесть с напитком. Атмосфера расслаблена, типична для дайв-бара. Чего еще ждать от заведения, название которого примерно переводится как "Что вы здесь делаете?". Люди часто выходят на улицу, чтобы пообщаться у бара или на близлежащей площади Трилусса. Это обязательное место для посещения Рима. Идеальное место, чтобы попробовать разные крафтовые пива и завести новых друзей. Бар открыт ежедневно с 11:00 до 2:00.

4. Bar del Fico

Этот богемный бар у площади Навона собирает местных хипстеров и модников для вечеринки в Риме, а также старшее поколение в более позднее время. Первых привлекает потрепанный изысканный интерьер, стеклянный атриум и отличные коктейли с живой музыкой, а вторых — столики под инжирным деревом на патио, где можно сыграть несколько партий в шахматы в компании любителей игры. Это историческое заведение появилось более ста лет назад и до сих пор входит в список лучших баров и клубов Рима. Он предлагает круглосуточное обслуживание и коктейльную карту с классическими напитками и специалистами. Бар работает всю неделю, кроме понедельника, с 8:30 до 1:00.

5. Ai Tre Scalini

Ресторан с интересным декором подходит для приятного вечера с бокалом. Источник: Image Aitrescalini.org Ресторан с интересным декором подходит для приятного вечера с бокалом. Источник: Image Aitrescalini.org

Классический итальянский ресторан старой школы радует свою публику теплым интерьером, отличным выбором вина по разумным ценам и простой и вкусной едой. Это заведение в модном районе Монти всегда полон местных жителей и туристов, ведь многие путеводители рекомендуют его для ночной жизни Рима. Возможно, придется записать свое имя в список и ждать улицы, сидя на одноименных "трех ступенях". Кроме сотен сортов вина, в списке напитков есть крафтовое пиво и хороший выбор лонг-бревенков. В меню – прекрасные сырные и мясные тарелки и вкусная итальянская кухня. Скорее всего, здесь вы попробуете самую лучшую грибную лазанью в своей жизни. После ужина продолжайте вечер в лучших ночных клубах Рима или прогуляйтесь до площади Пьяццетта, где Вуди Аллен снимал Римские приключения. Ресторан работает ежедневно с 12:30 до 1:00.

6. Vinile

Район ночной жизни Остенсе в Риме давно гудит весельем и музыкой: здесь расположены многие самые популярные ночные клубы Рима, среди которых Vinile считается новичком в районе. Однако он только выглядит новым, ведь раньше на этом месте был другой известный клуб, 45 Giri. Высокие потолки и тот же бар заставят вас подумать, что вы в нью-йоркском ночном клубе. Сегодня заведение предлагает живую музыку от местных и международных артистов в разных жанрах – от рока, фолка и свинга до блюза и джаза, а также сети диджеев в позднее время. Уроки танцев свинга проводятся перед выступлениями артистов. Эта вечеринка в Риме дополняется качественной едой и широким ассортиментом крепких напитков и коктейлей. Клуб работает ежедневно с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 2:00 (в пятницу и субботу – до 4:00).

7. Marmo

Коктейльный бар в самом сердце оживленного района Сан-Лоренцо, где проходят лучшие вечеринки Рима, занимает бывшую мраморную мастерскую, которая дала ему название, рядом с кладбищем Верано. Он специализируется исключительно на живой музыке и идеально подходит для отдыха с вкусным напитком, например фирменные коктейли, созданные одним из лучших миксологов Рима, и аперитивы в стиле буфета. Это просторное заведение с большим количеством зелени имеет террасу, где можно начать ночную жизнь Рима с друзьями или устроить свидание. В воскресенье проводятся вечера открытых микрофонов, так что вы можете продемонстрировать свои вокальные таланты. Бар работает ежедневно, кроме понедельника, с 18:00 до 1:00 (до 2:00 в субботу и воскресенье).

8. Alcazar

Бывший старый кинотеатр, являвшийся центром культурных событий в Трастевере в Риме, теперь является одним из самых необычных ночных заведений Италии. После трансформации он стал концептуальным пространством, принимающим различные культурные мероприятия — от художественных выставок и показов артхаусного кино до джазовых групп и джем-сейшенов. Стильный бар, где можно поужинать, выпить и наблюдать за действом на сцене, расположен на верхнем этаже. Это один из самых универсальных ночных баров Рима, объединяющий музыку, искусство и изысканную кухню. Атмосфера эклектична, привлекает как местных, так и туристов, и вы точно будете поражены акустикой зала. Клуб работает с четверга по воскресенье с 19:00 до 2:00.

9. Sharivari

Один из самых популярных танцполов гудит до самого утра. Источник: Image Sharivari.it Один из самых популярных танцполов гудит до самого утра. Источник: Image Sharivari.it

Одна из центральных зон вечеринок Рима расположена в этом трехэтажном здании в центре города. Это популярный ночной клуб и ресторан, собирающий стильную публику Рима для лучших танцевальных вечеринок и тематических ночей. Посетители могут ожидать разных музыкальных жанров – от хауса и танцевальной музыки до ретро и хип-хопа на каждом из трех этажей. Это привлекательное место для любителей танцев до утра и световых шоу. Если вы не регулярный гость на танцполах ночных клубов Рима, можете сесть из мартини за столиками и наблюдать за энергичной публикой. Начните вечер с закусок и легкого ужина

и продолжайте танцами до утра и фирменными коктейлями. Клуб работает ежедневно с 19:00 до 4:00.

10. Voodoo Bar

Один из лучших ночных клубов Рима, Voodoo Bar, объединяет бар и развлечения. Здесь живые выступления, сеты диджеев, закуски и коктейли со всего мира, а также крафтовое пиво. Бесспорным преимуществом является бесплатный вход. Пройдите по дорожке, освещенной свечами, и вы окажетесь на вечеринке в клубе с латиноамериканским духом. Этот топовый ночной клуб Рима открылся в 2017 году и быстро завоевал популярность благодаря легкой атмосфере, хорошим напиткам и веселым мероприятиям – от массажей до росписи лица. После танцев устройтесь на шезлонге и наслаждайтесь фруктовым коктейлем и тапасом. Бар работает ежедневно с 18:00 до 3:00 в первой половине недели и до 4:00 с четверга по воскресенье.