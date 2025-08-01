Невероятные путешествия и захватывающие виды: безвизовая поездка в Казахстан всего за $55

Казахстан — гостеприимная страна для туристов с безвизовым въездом во многие направления. Кроме того, путешественников привлекают низкие цены на авиабилеты и богатая природная красота.

В частности, FlyArystan, бюджетная авиакомпания, начала полеты в Казахстан с прямым обратным рейсом из Дели в Шимкент. Дочерняя компания Air Astana и первая лоукост-авиакомпания Казахстана начала выполнять рейсы в и из Индии, пишет Traveller.

Теперь маршруты расширяются, и туристы смогут летать между Дели и Шимкентом. Рейсы выполняются с 12:00 до 15:35, а в обратном направлении – с 8:20 до 10:55. Для туристов цена билета составляет $55 в одну сторону. Но есть также варианты с ценами на билеты от $53.

После того, как Казахстан ввел безвизовый режим для Индии, Китая и Ирана, путешественники открывают новый маршрут. Теперь граждане этих стран могут посещать Казахстан в среднем до 42 дней в течение 180 дней, если продолжительность каждого пребывания не превышает 14 дней.

Что посмотреть в Казахстане

Большое Алматинское озеро. Источник: Pexels Большое Алматинское озеро. Источник: Pexels

Туристам есть несколько увлекательных мест для посещения. Настоящей изюминкой есть возможность поплавать в Каспийском море. Регион имеет богатый ландшафт - от гор и хребтов до солончаков, скал разных цветов и кремниевых самородков. А на побережье Каспия можно насладиться необычными развлечениями, такими как виндсерфинг и парасейлинг.

Еще одна особенность республики – удивительные ледниковые озера в Алматинской области. Ландшафты сменяются друг за другом — вы увидите национальные парки, Большое Алматинское озеро, а также священную гору Отпан, самую высокую точку региона, а также леса с ясеневыми рощами.

Казахстан также известен своими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, туристов привлекают пять объектов, включая коридор Тянь-Шань на Шелковом пути и Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, один из наиболее сохранившихся архитектурных памятников периода Тимуридов.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Источник: cntraveller.in Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Источник: cntraveller.in

Столица Казахстана, Астана, привлекает туристов непревзойденными достопримечательностями. Среди них — Дворец мира и примирения, поразительное пирамидальное сооружение с пятью этажами треугольников.

Дворец мира и примирения. Источник: cntraveller.in Дворец мира и примирения. Источник: cntraveller.in

Поездка в Казахстан не будет полной, если туристам не будет предложено почувствовать местную культуру, обычаи и традиции местных жителей. Здесь гостям предлагают погрузиться в давние ритуалы, и туристы не смогут отказаться от традиционного казахского гостеприимства, такого как Конакасы, особый ужин, проводимый в честь гостя.