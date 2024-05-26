Некоторым пенсионерам доплатят по 1000 грн в середине июня: кто может рассчитывать на выплаты

Кто из пенсионеров сможет получить прибавку в июне

С 1 июня 2024 года в Украине будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, отвечающих определенным критериям. Благодаря этому, некоторые граждане смогут получить доплату в размере 1000 гривен.

Это лишь пример расчета с сайта gsminfo.com.ua. Реальная сумма доплаты может несколько отличаться. Подробную информацию о перерасчете пенсий можно получить на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Кто получит доплату?

Доплату 1000 гривен в июне 2024 года получат работающие пенсионеры, которые:

получают пенсию в размере 5842 гривны;

имеют 35 и более лет стажа на момент ухода на пенсию;

продолжали работать после ухода на пенсию;

за время работы после ухода на пенсию получили не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа.

Как будет произведен перерасчет?

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров производится каждые два года при условии, что за это время пенсионер наработал дополнительно 24 месяца страхового стажа.

В этом году перерасчет будет произведен задним числом – с 1 апреля 2024 года. Это значит, что в апреле и мае пенсионеры получат выплаты в старом размере, а уже в июне им будет досчитана доплата за три месяца.

Какова будет сумма доплаты?

Сумма доплаты будет рассчитана индивидуально для каждого пенсионера в зависимости от его стажа и размера пенсии.

Вот пример:

Пенсионер имеет 35 лет стажа и получает пенсию 5 842 гривны.

После пересчета ему будет доплачиваться 333 гривны в месяц.

Таким образом, в июне он получит дополнительно 1000 гривен.

В дальнейшем его пенсия будет составлять 6175 гривен ежемесячно.

Раньше мы рассказывали, кто в 2024 году может получить пенсию по возрасту.

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