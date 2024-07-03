Не приложил ли Путин свою руку к дискредитированию Джо Байдена во время дебатов?

Ни для кого не секрет, что победа Дональда Трампа на выборах президента США является последней надеждой Путина сохранить свою власть и жизнь. Во время выборов президента США в 2016 и в 2020 годах было много обоснованных подозрений и убедительных доказательств, подтверждающих вмешательство путина в выборы президента США. Учитывая ту высокую цену для путина этих выборов президента США, можно без всякого сомнения предполагать, что он и сейчас не оставит эти выборы вне своего внимания и будет делать все возможное, чтобы повлиять на американских избирателей.

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Путін вже давно визначився зі своїм кандидатом - тепер йому залишилось лише вплинути на американських виборців і спонукати їх голосувати за свого кандидата. Зараз є багато різноманітних технологій, які дозволяють забезпечити масований вплив на величезні групи людей, а є технології, які дозволяють впливати на індивідуальному рівні. Багато хто звернув увагу на те, що під час дебатів Джо Байден почувався не впевненим, допускав багато неточностей, зупинявся, інколи втрачав логіку того, про що говорив і багато інших іноді не зовсім логічних дій чи відповідей на поставлене питання. Тобто, його поведінка під час дебатів була надзвичайно несподіваною і незрозумілою для американців. Таку його поведінку не можна було пояснювати лише поважним віком чи станом здоровʼя, адже вже наступного дня перед таким ж виборцями, Джо Байден виглядав зовсім по-іншому - впевнений, логічний, переконливий, гарно виглядав, досвідчений державний діяч!

У звʼязку з цим, у багатьох виникло обґрунтоване питання, а не доклав путін свою руку до того, щоб дискредитувати Джо Байдена під час дебатів перед багатомільйонною публікою телеглядачів - американських виборців. Впевнений у тому, що це припущення обовʼязково буде предметом глибокого дослідження американських спецслужб, як і питання чому саме в цей час, незважаючи на санкції, в один з аеропортів США приземлився величезний Іл 96-300 ПУ, який обслуговує вище керівництво РФ. Спочатку приземлився в Нью Йорку, а потім перелетів у Вашингтон. Чи не було це повʼязано з іншими завданнями, ніж перевезти у Росію декількох дипломатів, які закінчили свій строк дипслужби у США. Від путіна можна чекати будь-чого. Важливо памʼятати, що цей російський спеціальний літак прибув у США якраз напередодні дебатів і перебував там певний час. Влада рф ніяким чином не коментувала прибуття у США цього літака і не вказувала на офіційну версію чи мету такого вояжу в США.

Чи міг путін вплинути на Джо Байдена під час дебатів, важко сказати, але що це можливо, багато спеціалістів відповідає на це питання ствердно.

А тепер знову про президентські дебати.

Дебати, які нещодавно були проведені між Джо Байденом і Дональдом Трампом викликали шквал емоцій і коментарів. Зараз виборчі штаби аналізують ситуацію яка склалася і готують пропозиції щодо змін у виборчому процесі. Головний критерій, який може істотно вплинути на подальший перебіг цих виборів - соціологія, яка повинна дати обʼєктивну відповідь, як ці дебати вплинули на настрої виборців.

У мої плани не входить аналізувати проведені дебати, а тим більше давати їм оцінку і кожному із учасників цих дебатів. Це виключне право американців. Нехай вони аналізують і оцінюють. Єдине, що вважаю за можливе висловити свою особисту позицію, яка полягає у тому, що я не бачу ніякої катастрофи для Джо Байдена, як це вважають коментатори чи аналітики, особливо нагнітають негативну оцінку участі саме Джо Байдена у цих дебатах кремлівські пропагандисти і підконтрольні їм експерти і ЗМІ.

Все ще може змінитись і американці, оцінивши свій нинішній рівень життя, який за багато років є найвищим, що безумовно повʼязано із постаттю Джо Байдена і зроблять обґрунтоване рішення в день виборів в інтересах своєї країни і своєї сім’ї. Дуже важливо, що в такий відповідальний для Джо Байдена час, його сімʼя і особливо дружина, повністю підтримали наміри Джо Байдена продовжувати виборчий марафон і добитися справедливої перемоги. Не думаю, що наші поради для великого друга України Джо Байдена будуть мати якесь значення, але впевнений, що якби разом з ним на посаду віце-президента США балотувався, скажімо, губернатор Каліфорнії, це зняло б усі проблеми, які можливо існують. Але, це прерогатива Демократичної партії і Джо Байдена.

Гевін Ньюсон - чинний гебернатор Каліфорнії, очільник виконавчої влади штату, Головнокомандувач Національною Гвардією Каліфорнії та Гвардії штату Каліфорнія, колишній віце-губернатор і мер Сан-Франциско, 56 років. Дуже популярний серед виборців. Ерудований, харизматичний, досвідчений.

Що дуже важливо, що штат Каліфорнія є найбільшим штатом США за населенням, в якому проживає більше 40 мільйонів громадян, займає північну частину Західного узбережжя США. Гевін Ньюсон, активно займався бізнесом, серед його друзів є мільярдери. Сам він народився в елітарній сімʼї, дружина - кіноактриса.

Він вже більше 20 років займає керівні посади, має значний досвід регіонального менеджера. Надзвичайно активно підтримує Джо Байдена і виступає проти Трампа. Серед його недоліків - він харизматичний керівник одного із штатів США, хоч і найбільшого за кількістю виборців, але у нього немає загально- державного досвіду в управлінні країною. Як член Демократичної партії, він вже зараз розглядається як перспективний політик загальнодержавного рівня, але на 2028 рік.

У разі, якщо буде поєднано авторитет і величезний досвід чинного президента Джо Байдена і популярність та харизматичність Гевіна Ньюсена у Дональда Трампа не залишиться жодних шансів.

Але, це право американських виборів і це їм належить обирати нового президента США.

Нам українцям, надзвичайно важливо, щоб США залишались нашим надійним другом і партнером, незалежно від того, хто є президентом США.