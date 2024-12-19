Назад в СССР и десятилетка войны с НАТО

Кремлёвцы решили вернуть РФ к экономике государственного распределения времён СССР, но не уверены, что это даст желаемый результат. Поэтому действуют осторожно, а не в стиле красногвардейской атаки на капитал, как призывал Ленин.

На этот раз они выбрали национализацию методами долговой кабалы и судебных решений, а не маузером и декретом. Решение о национализации есть, но не всего и не сразу, а роль краснозвёздных комиссаров играют судебные исполнители с двуглавыми орлами на печатях. Большой передел крупных предприятий с конфискацией большей части средних и мелких, о начале которого осенью 2022 г. предупреждали аналитики, входит в решающую фазу и должен набрать обороты в 2025 г., если не заклинит.

Абсолютно прав экономист Игорь Липсиц, когда говорит о ликвидации элементов рыночной экономики в РФ и возврате её к командно-административным моделям СССР. Чемезов уже пропел в фильме "Властелины неба" оду благодарности "путину" за то, что тот в "нулевые" соединил предприятия ВПК в несколько государственных холдингов и подвёл их под казённое управление и финансирование. Теперь подобное разворачивают в других секторах под лозунгом перехода от маленькой войны с Украиной к большой войне с НАТО на десять лет.

Белоусов и "путин" в понедельник 16 декабря объявили десятилетку войны с НАТО. Это можно считать ответом кремлёвцев на утверждение 15 декабря избрания президентом Трампа. Того самого, о котором в РФ и не только, много писали, как о её большом друге и агенте. НАТО на своём собрании 18 декабря начнёт изучать это предложение кремлёвцев и заодно варианты отправки миротворческих войск в Украину.

Трамп на пресс-конференции 16 декабря воздержался от комментариев о десятилетке войны. Возможно, ему ещё не доложили, что Москва её объявила. В результате он сказал лишь о желании побыстрее закончить российско-украинскую войну. Движения Орбана с планом рождественского прекращения огня тоже не комментировал. За него это сделал советник Майк Уолц, одобрив это как идею. Но так как в наступлении находится армия РФ, а не Украины, то логично, что именно Москва должна первой одобрить идею Орбана. Вместо этого "путин" объявил десятилетку войны и продолжение отъёма имуществ в казну.

Этот отъём приведёт к изменениям в социальной структуре, что не менее интересно, чем сам процесс и его макроэкономические результаты.

КПРФ, левенькие и поклонники потребительского равенства могут не радоваться, его не будет. К тому же путинисты скоммуниздили у КПРФ её программу, и теперь совсем не понятно, зачем нужна эта партия. КПРФ это уже такой же атавизм, как и коммунисты при лукашенке, – хвост, который не виляет, но и никак не отвалится.

Путинские изменения коснутся в первую очередь средних и мелких бизнесменов. Им из владельцев бизнесов предстоит превратиться в их условных держателей. В нечто типа помещиков Московии, державших свои деревеньки с обязательством явиться на службу с отрядом боевых холопов по царскому слову. Помещиков ежегодно проверяли на предмет соответствия вооружения отряда размерам деревеньки, и могли деревеньки лишить.

Для государства в РФ и сейчас не большая проблема отнять бизнес, если очень надо, но проблема, что с ним потом делать. Вводить госадминистрацию и самим им заниматься не всегда с руки и хочется, ибо можно бизнес угробить. Кремлёвцам наступать на эти грабли коммунизма не хочется, но хочется поднять его доходность административными методами. Можно поднять налоги, но тогда многие обанкротятся или полностью уйдут в тень. Потом ищи в тёмной комнате чёрную кошку, которая не хочет ловить мышей. Проще всех сразу в ГУЛАГ и в шаражки, но это уже было.

Путинисты намерены открутить назад то, что сделал Горбачёв, который был недоволен низкой эффективностью советского менеджмента и решил пойти по пути Ден Сяопина – наплодить разноцветных кошек капитализма и пусть принесут горы мышей. Путинисты решили – это уже не эффективно, надо надеть на кошек поводки и ввести ленинский учёт пойманных ими мышей. Свободная охота закрывается, а поводки нужны, чтобы кошки не забастовали, не объявили себя банкротами и не улетели массово с деньгами в Азию или ещё куда, чтобы там ловить мышей и кушать припасённую сметану.

Отток кошек и денег из РФ идёт и без этого, но может усилиться. Путинисты к такому были готовы давно. Вначале даже испытывали оптимизм – пусть бегут. "Чекисты" найдут их и за рубежом, будут исправно доить и перекачивать деньги в РФ. Кто не владеет азами рэкета, тот не настоящий "чекист". Но в 2022 г. РФ отключили от СВИФТ и подобных ему систем, перевод денег в неё стал сложным и дорогим, а зарубежные "чекисты" стали доить беглых кошек всё больше себе в карман, так как получение командировочных с родины тоже стало затруднительным.

В результате у кремлёвцев в 2024 г. пропал былой оптимизм. Поднять им настроение не смогли даже "хорошие русские" в эмиграции, убеждавшие США и ЕС, что надо РФ не от банковских систем отключать, а наоборот – снять все преграды для перетока денег. Но настоящие финансисты и ЦРУ на эту манную кашу не клюнули.

Теперь у путинистов новая линия партии, даже две.

Первая, пусть сбегают, но деньги и бизнесы пусть оставляют в РФ и потом судятся, как Герцен с самодержавием за свои деревеньки. Если решатся. Не все такие настырные как акционеры Юкоса. Вторая – отправить контуженных участников войны с Украиной на курсы "смотрящих" за бизнесом, по типу курсов красных директоров и профессоров 1920-ых, и заменить ими уехавших и банкротов.

Как любил говорить Горбачёв: "Процесс пошёл". Сейчас он мог бы добавить: "Пошёл в обратную сторону". Осталось лишь утвердить вилки зарплат для всех должностей и отраслей как в СССР, с допустимыми размерами премий, и будет опять экономика распределения.

Путинисты намерены банально уменьшить размеры зарплат в частном секторе, забрав разницу в госбюджет, но не через налоги, а через де-факто ликвидацию частного сектора. Так как без банкротств и закрытий предприятий это не обойдётся, то увольняемые будут стремиться уйти в отрасли ВПК к чемезову, где зарплаты выше. Вольные пахари станут бюджетниками. Это позволит холдингам чемезова закрыть на какое-то время дефицит в работниках, так как Валька-стакан, назначенная 9 декабря ответственной за рождаемость, не скоро им специалистов нарожает и вырастит.

Этот переток приведёт к изменению социального статуса, финансового состояния, и частично места жительства для нескольких миллионов. Не стоить видеть в нём пролог к восстанию, но какие-то социоментальные подвижки произойдут.

Начатый путинистами откат в прошлое отразится также на статусе олигархов и госслужащих. Высокая закредитованность населения, как составная часть отката, тоже внесёт свои изменения в социальный менталитет.

Кремлёвцы реализуют этот план "Назад в прошлое" так как сомневаются, что смогут удерживать РФ на плаву, не меняя её социальную систему и государственный менеджмент. Причина не столько кризисные явления в экономике, как углубление коллапс системы. Они полагаю, что сумеют снивелировать и то, и другое, если смогут вернутся к модели СССР, где все живут ради процветания ВПК. Поэтому и заявили на пробу десятилетку войны с НАТО. Попутно надеются, что это также спасёт РФ от распада на несколько государств.

Определённая логика в их расчётах есть, но есть и много корректирующих её факторов. Похоже, кремлёвцы плохо представляют значимость некоторых из них. Но самое занятное, кремлёвцы не очень уверены, что смогут реализовать план "Назад в прошлое" и при этом не сорваться в пропасть. Поэтому стараются передвигаться согласно плану, но мелкими шажками, на ширине которых сказываются самые разные непредвиденные события, как например, революция в Сирии.