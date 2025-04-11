Россия готовится расширить зону боевых действий. В ближайшее время оккупанты ворвутся в Днепропетровскую область. Об этом сообщает CNN. Друзья, а давно у нас не было страшных новостей, верно?

Ну потому что мы сначала проверяем информацию, а потом думаем, советуемся и делаем выводы. Привычка, выработанная годами войны, стресса и информационных штормов. Спасибо добрым людям, они заботятся, чтобы мы здесь не скучали. Итак, все напрягаемся, жители Днепра и области, готовьтесь к эвакуации.

СМИ пишет, что Россия желает расширения боевых действий. И лопнет в Днепропетровскую область. Оккупация части региона даст Кремлю серьезный рычаг давления на переговорах с Киевом. Они уже туда прорываются, осталось всего шесть километров. Вот такой сенсацией с элементами крушения порадовало нас известное издание. Со ссылкой то ли на неназванных украинских военных, то ли на аналитиков из редакционной курилки. Теперь же в реальность.

В своей попытке окружить Покровские оккупанты действительно серьезно продвинулись к западу и юго-западу от города. И приблизилась к границам Днепропетровской области. Даже не на 6 км, а местами на четыре. Это верно. Правда и то, что они вошли в Котлине.

Но дальше все пошло не так. 25-я десантная бригада ВСУ обработали в Котлином окупантов, как Бог черепаху. Остаткам удалось вырваться и отступить. Им бы вообще при словах "25-я бригада ДШВ" стоило сразу бежать, но они не знали. Теперь знают.

В итоге 25 отбила у противника часть позиций. В то же время 110 омбр ВСУ остановила штурм на Покровском направлении, разбила наступающих и выбила их с прежних позиций.

В общей сложности через неделю в районе Покровска Силы Обороны Украины в шести местах не просто отбивали штурмы, а продвигались вперед. На z-каналах выли о страшном украинском контрнаступлении и нехватке людей у окупантов для обороны. Это было три недели тому назад! И всеобщая картина под Покровском не изменилась.

Ну и скажите мне, почему вдруг русские войска, выгребающие по полной программе под Покровском, вдруг обрели второе дыхание? И не просто нашли, но решили уже не размениваться в окружение Покровска, а сразу идти в Днепропетровскую область. Чтоб что? Получить рычаг давления на переговорах? Ну, да, очевидно.

Захватить Донецкую область не смогли, штурм и оцепление Покровска провалились. Но мы пересекли границы Днепропетровской области, вот такой у нас рычаг. Киев – сдавайся! Ну и мы такие, сразу – конечно. Если вы вошли в Днепропетровскую область хоть на пару километров, все это меняет. Признаем вас второй армией мира и отдадим все, что вы скажете. Так это смотрится из редакции CNN?

Резюмирую. Западное СМИ ради громкого заголовка снова выдало левую совершенно сенсацию. В которой нет ни капли логики и отражения состояния с боевыми действиями в этом направлении. Это еще офицеры по коммуникациям ССУВ "Хортица" не видели (надеюсь) новости, они вообще дар речи потеряют от такого "эксклюзива". Ну а мои собратья на Покровском направлении просто от утреннего кофе откажутся – состояние шока бодрит сильнее.

Никакого серьезного вторжения в Днепропетровскую область не будет по двум причинам.

Первое – противнику важнее расширить этот плацдарм и заниматься охватом Покровска, а не лезть на запад. Но на это уже почти месяц не хватает сил и ресурсов, уперлись наглухо – только назад.

Второе – даже в порядке бреда ни одного рычага на переговорах пара квадратных километров Днепропетровской области противнику не дает. Совершенно.

Для нас это такая же Украина, как Донецкая или Запорожская области. Днепр они могут только бомбить ракетами и Шахедами, наступать на него не могут.