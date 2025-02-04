Началось Трампотрясение. К чему все идет в США

Началось! Первые вспышки тарифной войны в мировой экономике и "Трампотрясение" во внутренней политике США. Таможенные тарифы Трамп, кажется, рассматривает как волшебную палочку, которая решает все экономические и политические проблемы, а еще и как оружие мести за разные обиды в сторону США, которые он видит, или просто придумывает для себя.

Но Трамп не один. Есть еще и Илон Маск. Они вдвоем как всадники антилиберального и антиглобалистского апокалипсиса. Или как "ленин" и "троцкий" консервативно-популистской революции. Причем Маск, как и Троцкий, стремится к мировой революции. И где-то там ждет своей очереди потенциальный MAGA-сталин? Может, на эту роль претендует Джей Ди Вэнс (он сейчас подозрительно затих), или Дональд Трамп (младший). Были кланы Кеннеди, Бушев. Почему бы не явиться политическому клану Трампов.

Шутки шутками, но Трамп, Маск и вся эта MAGA-братва – это как "бич божий", как наказание за все грехи и деформации либеральной политики и экономики. Они играют разрушительную роль. Дай бог, чтобы не разрушили "до основания" и американскую демократию и лидерскую роль США в мире. Надеюсь, что за ними придут те, кто начнет строить (или восстанавливать) на фундаменте демократических ценностей.

Что касается Украины, то Трамп нас сейчас больше интересует как миротворец. Однако "Трампотрясение" частично трогает и нас, в том числе и проблему помощи Украины. Для этого приходится приспосабливаться к Трампу. Но как и при каждой стихийной беде, а "Трампотрясение" это политическое стихийное бедствие, нужно заранее заботиться о предохранителях и спасательных средствах.