Мы завершаем КВН: пора этот балаган закрыть

Самонадеянные глубинарии как-то внезапно сдулись, и из их пасти полился матерный гной. А это в окрестности Москвы прилетели украинские беспилотники. И если совкопитеки радовались ударам по Киеву и другим городам Украины, будучи уверенными в том, что до них ничего не долетит, то удары дронов по их собственным жилым коробкам заставили вздрогнуть и заверещать. А где же ПВО? Оно косо стреляет или его вовсе нет, и поэтому вояки целятся в воздух из автоматов и рогаток? И вообще: почему Путин смылся на Валдай, зарывшись в бункере?

Он о чем-то знал и наложил в штаны, оставив пещеру на растерзание? В ночь на вторник, были атакованы подмосковные Раменское, Подольск, Домодедово, Люберцы и Коломна. Минобороны поспешило соврать о сбитии всех 144 беспилотников. Также атакам подверглись аэродром "Шайковка" в Калужской области и аэродром "Халино" в Курской. С "Шайковки" обычно взлетают рашистские бомбардировщики, а из "Халино" запускают Шахеды. Весело было и в столичных аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово. Это нескучное утро взбодрило телезрителей, пожирающих отбросы соловьевской ненависти и громко ржущих над тупыми шутками питомцев КВН. Кстати, шуточный Карабас – Масляков – аккурат накануне двинул кони и отошел в кобзонарий.

Мы завершаем КВН! О том, что это кровавое шоу с шерстяным хохотком пора заканчивать, говорят уже все: от Зеленского до Шольца. Правда, последний надеется, что можно все уладить, задобрив пещерного монстра частью захваченных им территорий. Но почему бы Шольцу не отдать плешивому ГДР, где как раз полно колбасных совкопитеков, любящих Рашку на расстоянии? Вопрос, конечно, риторический: Путин на Германию если и лает, то исключительно пастью того же Соловьева. Зато в Европе активизировались "хорошие русские" с очередной идеей "правительства в изгнании". Вдова агента ФСБ Навального – Юлия – внезапно стала политиком, а поскольку двух слов связать она не в состоянии – к ней приставили Владимира Кара-Мурзу, которому делал политическую историю еще покойный Немцов. Это он таскал Кара-Мурзу по Конгрессам США, продвигая Закон Магнитского, знакомил молодого коллегу с западными политиками, но умалчивал о некоторых темных сторонах его личности. Потом Немцова убили, а Кара-Мурзу удачно подобрали кураторы Лубянки и сотворили из него великомученика, который после спец-обмена моментально расцвел и завел шарманку о "народе-нипричемыше". Дескать, россияне – несчастные пацифисты, томящиеся под пятой диктатора, который украл у них страну и теперь воюет в одиночку, поскольку это – только его война. Этот старый гэбэшный репертуар и раньше исполнялся хором малохольных навальнят, но теперь в нем солирует сам Кара-Мурза, бывший соратник Немцова! Со сладкой парочкой наваленных карамурзилок встречаются, им кивают, но не воспринимают гэбэшные фантазии всерьез. Но у агентуры иная задача: выцарапать себе место под пещерным спец-солнцем, продавить на западе признание "правительства в изгнании" и от его имени сесть за стол переговоров с Украиной. За право войти в это "правительство" уже бьются за кулисами гудковы и пономаревы, яшины и волковы, фейгины и пивоваровы – весь оппозиционный КВН.

На могилу юморного Карабаса по понятным причинам не возложит венок и экс-чемпион КВН Зеленский. Его задача – свернуть свой "кровавый КВН", насхематозивший за последние годы столько денег, что морды чиновников вот-вот треснут, а союзники отвернутся. Коррупционный Киев становится чемоданом без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. Если отдашь Украину Путину – он победоносно расцветет и ломанется дальше. Но выиграть войну в условиях сумасшедшего воровства невозможно. Никто не станет выделять деньги, заведомо зная, что треть из них будет разворована. Они требуют еще и еще, намекая, что "если не дадите – будем отступать". "Кому война, а кому – мать родна" - это про них, веселых и находчивых чиновничков, окопавшихся в уютных кабинетах. Ситуация работает на них: пока идет война – новых выборов не будет, и пока они у власти – можно мыть деньги в кровавой воде, не думая об ответственности. Ведь разборки начнутся когда-нибудь потом, и это уже будет точно не администрация Байдена, к тому времени многое изменится, и удастся соскочить. Правда, старик Джо начинает давить, ему хочется уйти красиво и разгрести кучу развоевавшегося дерьма еще до своего ухода – так что придется завершать. Зеленский пообещал представить план окончания войны Байдену, Харрис и Трампу. Ранее на полях форума в Италии он раскрыл некоторые детали этого плана американским конгрессменам. Погасить пожар войны в Европе заинтересованы все, кроме тех, кто на ней бешено зарабатывает или продлевает власть. И тех, и других надо гнать поганой метлой, но как? В Украине, к счастью, можно будет потом, после войны, провести выборы и поставить прозападного лидера, который обеспечил бы зачистку коррупционного чертополоха и цивилизованное движение страны в сторону ЕС и НАТО. Россия же такого шанса не имеет. Она расчеловечена и криминализирована. Ее удел – погружаться в бездну невежества и безнадеги, внутреннего террора и тотальной деградации. И именно сейчас коллективный Запад всматривается в политические руины пещеры: остался ли кто-нибудь живой, с кем можно было бы поговорить о будущих непростых отношениях? Ведь агрессор будет платить за все по законным счетам, которых хватит на несколько поколений. Это значит, что нынешним российским детям гарантировано жалкое существование в анклаве криминальных вырожденцев, без шанса вырваться в цивилизацию – настолько хорошо погуляли и помародёрили их веселые и находчивые предки. Но вместо приличных собеседников система подсовывает Западу гэбэшных проходимцев и стукачей, издевательски намекая: "Хотите вы этого или нет, но лучше Путина все равно никого не найдете".

Рашисты активно строят военную логистику на Запорожском и Донецком направлениях. Путин готовится наступать по всему участку фронта – от Гуляй-Поля до Курахово. Он не отползет, покуда жив. А в бункере он неуязвим. И пусть бомбят Курск и Белгород, Воронеж и Москву. Да хоть Кремлевскую набережную – он от своего не отступится. Русские тараканы ползли, и будут ползти. Потихонечку. Растекаясь дерьмом и кровью по Украине. И улыбаться с кладбищенских портретов: хорошо погуляли, весело отожгли! Не посрамили КВН!