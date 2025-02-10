Мы можем остановить Россию

Верю в то, что мы можем остановить наступление РФ на Донбассе.

Их оружие – пехотный штурм.

Пехотный штурм.

В РФ больше ничего не осталось сейчас из козырей, кроме старого, как мир, пехотного штурма.

Они неспособны к тому, на что мы показали способность на Курщине – они не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну. У них нет преимущества, которое нам угрожает, в дронах. Благодаря отсутствию преимущества в дронах и ребах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБЫ, в общем-то, болезненная вещь, но не столь болезненная она для тех, кто знает, как надо.

Мы можем создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов. Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и у них не хватает людей. Их руководители говорят – дайте нам больше способных людей и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях.

Пехотный штурм. Это возможно в 21 веке? Как долго это возможно в нашем столетии?

Пока есть пехотный штурм – есть наступление. Пока есть наступление – есть смысл войны. Пока есть война – есть смысл существования режима. Пока есть режим – есть смысл существования РФ.

Остановим русскую пехоту под Покровском – у них исчезнет смысл жизни. Затрещат швы России, которые раньше она прятала.

***

Да, у нас есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется. В РФ победа возможна только тогда, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них – это поражение.

И она будет должна быть.