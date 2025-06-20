Можно ли брать дезодорант в самолет: оставайтесь в безопасности на протяжении всего путешествия

Путешествия в жаркую пору всегда ассоциируются с повышенным потоотделением и появлением неприятных запахов. Дезодоранты отлично справляются с этой проблемой, помогая сохранять ощущение свежести на протяжении всего путешествия. Единственный нюанс – перед посадкой нужно пройти проверку в аэропорту. В этой статье мы хотим подробно рассказать, можно ли брать дезодорант с собой в самолет и какие нюансы связаны с этой темой.

Особенности перевозки жестких и жидких дезодорантов в самолетах

Отметим сразу, что жесткие дезодоранты гораздо легче брать с собой в самолет, чем жидкие. Если вы хотите сохранить любимое средство гигиены с собой, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Жесткие дезодоранты можно свободно перевозить в ручной клади и зарегистрированном багаже. Это самый практичный и безопасный выбор для любой поездки.

Жесткие дезодоранты можно свободно брать с собой в самолет. Источник: Pixels Жесткие дезодоранты можно свободно брать с собой в самолет. Источник: Pixels

Кроме твердых существуют дезодоранты в жидкой и полужидкой форме, которые представлены в аэрозольной, гелевой, кремовой и пастообразной формах.

Важно! Если вы планируете перевозить дезодорант в жидкой или полужидкой форме, действует ограничение – можно брать средство гигиены в специальной таре объемом до 100 мл. Его необходимо поместить в застегивающийся прозрачный пластиковый пакет. Объем пакета примерно 1 литр, а его размеры – 20x20 см.

Другими словами, при перевозке жидких дезодорантов применяется правило 3-1-1, которое означает, что вы можете перевозить дезодорант в жидкой форме в таре не более 3,4 унции, то есть примерно 100 мл.

Правило 3-1-1 было введено Управлением транспортной безопасности США (TSA), но оно действует в разных странах Европейского Союза, Великобритании и во всем мире. Важно понимать, что есть исключения. Они касаются детского питания и молока, а также медицинских жидкостей, для которых оформлена необходимая документация. Мы хотим сделать еще одно важное дополнение. Жидкие дезодоранты могут пройти проверку, если они были приобретены в беспошлинных магазинах в аэропорту. При этом они должны быть упакованы в защитный пакет. Желательно положить чек об оплате в пакет так, чтобы он был виден.

Важно! В случае нарушения указанных правил, Управление транспортной безопасности США (TSA) может наложить штраф и даже конфисковать дезодорант.

Теперь рассмотрим, можно ли перевозить дезодорант в жидкой или аэрозольной форме в зарегистрированном багаже. Да, можно, и правило 3-1-1 на это не распространяется. Жидкие дезодоранты свыше 100 мл можно перевозить в зарегистрированном багаже.

Какие существуют ограничения?

Вероятно, вы интересуетесь, почему введен строгий контроль за перевозкой жидких и аэрозольных дезодорантов. Такие ограничения впервые появились в 2006 году, когда полиция Великобритании предотвратила террористический акт, в котором планировалось использование жидких взрывчатых веществ.

Ужесточенный контроль личных вещей необходим для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Источник: Freepik Ужесточенный контроль личных вещей необходим для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Источник: Freepik

После этого опасного инцидента редкие дезодоранты включили в список запрещенных предметов. Это помогает предотвращать ситуации, угрожающие жизни пассажиров и экипажа.

Выводы

Самый безопасный вариант для перевозки в самолетах – порошковый дезодорант и жесткий сток. Их можно перевозить в ручной клади без ограничений по количеству. Дезодоранты в форме гелей и аэрозолей подпадают под правило 3-1-1, согласно которому в ручной клади можно перевозить средство гигиены максимальным объемом 3,4 унции. Жидкие дезодоранты свыше 100 мл можно перевозить в зарегистрированном багаже. Наш совет: Обязательно проверьте объем вашей тары перед поездкой. Он должен превышать 100 мл. Это поможет избежать проблем перед вылетом.

Приятных путешествий без труда на пунктах контроля! И, конечно, ощущение свежести на протяжении всей поездки.