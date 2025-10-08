Моя позиция неизменна: пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны

Очень жаль, что имея возможность проверять информацию, именно отечественные медиа моментально разносят фейки в воюющей стране. И уже не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой. Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой.

Далее текст на языке оригинала.

Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою.

Допоки у мене є можливість служити державі – я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда. Лише обʼєднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій.