Москва не может долго тянуть резину в переговорах с США

После встречи в Джидде 11 марта осталась самая малость – уговорить кремлёвцев на 30-дневное прекращение огня. Кремлёвцы уговариваться не спешат. Как предполагалось, выбрали третий вариант – тянуть резину, а не согласиться или категорически отказаться от переговоров и прекращения огня. Поэтому песков ещё 10 марта заявил, что делегация от Москвы в Эр-Рияд 12 марта не приедет, не ждите.

В текущей ситуации кремлёвцы не могут совсем уклониться от сложного разговора с командой Трамп. Поэтому решили его отсрочить и провести по-домашнему в Москве, так как команда Трампа – это такие парни, которые не только из Овального кабинета, но и из дворца в Эр-Рияде могут запросто вытолкать взашей, ничуть не смущаясь, что дворец не их. Для этого достаточно было, чтобы лавров лишь вякнул в своём стиле – хочу Херсон и Запорожье. После этого Рубио и Уолтц открыли бы двери, пригласили бы журналистов и получился бы Овальный кабинет-2. Весь мир с удовольствием смотрел бы на московитов, сбегающих с переговоров в Эр-Рияде. После этого Трамп произнёс бы – все видели, мы старались, но с ними кашу не сваришь, поэтому переходим к планам Би, Си, Ди и далее по списку.

Поэтому кремлёвцы перенесли встречу в Москву, будучи твёрдо уверенными, что из кремля американцы их точно не выгонят. Есть и два других момента.

Первый, в кремле свято верят, что 20 апреля принципиально для Трампа. Поэтому если тянуть время, то ближе к этой дате Белый дом станет более сговорчивым. Заблуждение, но если оно нравится кремлёвцам, то нехай.

Второй, кремлёвцы хотят не 30 дней прекращения огня и затем перемирие на полгода, а сразу вечный мир с гарантиями, что ни Украина, ни НАТО, ни ООН, ни Канада вместе с Гренландией или по отдельности, никогда не буду требовать вернуть Крым и "коридор" в него. Все их разговоры о неких "гарантиях безопасности РФ" без конкретики – это именно про это. В общем, от Украины требуется как от Финляндии, отдать 20% своей территории и забыть.

После прошедших 11 марта выборов в Гренландии, где две партии националистов и присоединившиеся к ним социал-демократы получили более 60% голосов, стало ясно, что референдума о выходе из Датского королевства не избежать. Гренландские эсдэки всегда до заявлений Трампа были уверены, что вопрос о независимости острова вторичный, если не третичный, в сравнении с социальной справедливостью. Но Трамп их переагитировал и перед выборами они стали самыми реальными националистами на острове и получили за это больше всех голосов.

Но рост национализма в Гренландии встревожил Трампа, который сам его разбудил. На референдум может быть вынесен вопрос о союзе не только с США, но и с Канадой, где тоже живут инуиты. Трюдо может предложить слияние ряда северных островов Канады с Гренландией и создание большого государства инуитов с крайне малым населением и под своим патронатом. Поэтому Трамп сейчас очень разобиделся на Трюдо и Канаду, намекая, что этого делать не надо.

Всё, что происходит сейчас в Гренландии и вокруг неё, задаёт очевидный тренд, и его логично перенести и на РФ. Если инуиты Гренландии могут уйти из Датского королевства, то почему это запрещено инуитам Чукотки и не только им?

Высока вероятность, что референдум в Гренландии могут назначить на осень. То есть, близко к окончанию полугодичного перемирия в российско-украинской войне и выборам в Украине.

Это уже вызывает волнение в политикуме РФ и оттуда выплёскивается – такое им не подходит. Украина за полгода перевооружится, сменит на выборах интернационал кротов и крыс на нечто не идеальное, но более вменяемое, а европейские бюргеры поймут, что без пушек масло может быстро исчезнуть и появиться в Евразийской империи только к конце третьей пятилетке и не для всех, и не везде. Профессор Соловей уже выказал 10 марта обеспокоенность возможным уходом "демократической администрации Зеленского" этой осенью, но как учёный выразил уверенность, это маловероятно. Профессор бы сдержан, в отличие от Безуглой, начавшей ныть, злые американцы хотят уволить любимого Бубочку и назначить вместо него Арестовича, Залужного, Тимошенко или Порошенко. Интересно, а если предложить этот "мяч" Марьяне, она перестанет плакать? Марьяна ведь тоже может баллотироваться в президенты и от самой решительной военной партии.

Пока "мяч", как выразился Рубио, полетел из Джидды в сторону Москвы. Вслед за ним летят и переговорщики от Трампа. Вполне очевидно, что без ухода наших войск из района Суджи в кремле ни на какое прекращение огня не пойдут.

Но также очевидно, что положение у кремлёвцев не слишком устойчивое и по многим параметрам похоже на март 2022 г. Тогда они тоже вроде как наступали, но сами знали, ситуация может измениться, и были не меньше нас заинтересованы в переговорах и в неформальном прекращении огня. Если вспомнить сводки Генштаба за апрель-май 2022 г., то потери рашистов составляли в день 50-100 человек на тысячу километров фронта. Эта цифра – показатель того, что фронт замер, никто серьёзных наступательных действий не предпринимает и существует неофициальное военное затишье.

Американцы сейчас будут втолковывать кремлёвцам, что даже владением Крымом с "коридором" или без него, не спасает РФ от надвигающейся катастрофы, и что Трампу по силам ускорить её приближение. Трампу можно почти всё, потому что Трамп. Поэтому лучше не упорствовать и не злить его, а начать разбирать завалы поэтапно. Для начала согласиться на 30-дневное перемирие, а там видно будет. За месяц никто точно не сможет перевооружиться основательно.

Но поведение кремлёвцев, в отличие от партии Трампа, пока непредсказуемо. Однако, кремлёвцы не могут позволить себе слишком длительную непредсказуемость, в отличие от Трампа.