Москва играет с Трампом в ''русскую рулетку''

Бомбардировка рашистами в Полтавской области объектов добычи и транспортировки газа произошла утром 11 февраля, когда самолёт со Стивеном Уиткоффом летел в Москву за Марком Фогелем. На следующей день была ракетная атака по Киеву и начало заседаний Рамштайна с участием Пита Хегсета, нового главы Пентагона. Все эти события соединяет нежелание кремлёвцев пока согласиться на схему Трампа. Но Трамп над этим работает, и регулярно сообщает о телефонных беседах с "путиным". Даже цитирует его, чем заставил пескова размышлять вслух, разрешается ли в РФ цитировать Трампа.

Некоторые в Украине обиделись на Трампа из-за того, что Пит Хегсет не объявил на Рамштайне, что в понедельник 17 февраля США нанесут ракетный удар по Москве, если она не выведет свои оккупационные войска. Максимум во вторник, после обеда. Странные претензии от тех, кто вылил на Трампа и республиканцев тонны грязи. Тем более, что он никогда не оглашал дату ракетного удара по Москве и лишь обещал выпилить её с рынка нефти

Хагсет мог нечто такое произнести, поскольку в первую каденцию Трампа предлагал бомбить Иран и поддержал решение о ракетном ударе по генералу Сулеймани. Но он не призвал к ракетному удару ни по Москве, ни по бункеру "путина", поскольку "не на часі".

Вместо этого обязал Москву вести переговоры с европейцами о прекращении войны и о гарантиях безопасности, на которых поведены в кремле. "Путин" явно поспешил назвать 2 февраля европейцев "собачками у ног Трампа". Теперь Трамп и Хагсет спустили на тупого медведя свору собак. Заодно порекомендовали европейцам потратить 5% ВВП на оружие, но Писториус ответил, что сами США не тратят 5% ВВП и предложил сойтись на 3-3,5%.

Это решение об участии европейцев в переговорах с РФ будет как-то формализовано на конференции по безопасности в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Глава МИД Эстонии Маргус Цахан уже 12 февраля сообщил компании "Эстонское национальное телерадиовещание", что Эстония обязательно примет участие в таких переговорах. Он также назвал решённым вопрос об отправке миротворческого контингента в Украину при заключении перемирия и готовности Эстонии вступить в войну с РФ, если та нарушит его. Беседу с журналистом он начал с того, что в Эстонии тоже есть редкоземельные металлы, но правительство не хочет обменять их на стеклянные бусы, и предпочитает иметь дело с Канадой. Принять жителей Газы он отказался.

Итак, кремлёвцы в результате нежелания прекратить стрелять за 24 часа получили от Трампа подарок в виде нового переговорщика из стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и, возможно, Лихтенштейна и Монако. Швейцария тоже захочет участвовать. Не надо было лаврову оскорблять её. В отместку она сообщила 12 февраля о присоединении к 15 пакету санкций ЕС и отказе принимать во внимание решения судов РФ. Для членов ЕС участие в переговорах дело добровольное, но Орбан с Фицо вряд ли откажутся. Впрочем, Фицо может до них и не дожить из-за Великого Словацкого восстания.

После оглашения Хегсетом этого плана Трамп из-за океана снисходительно похлопал "путина" по плечу и написал в "Социальной правде" как мило беседовал с ним обо всём. А мог написать в стиле покойного Задорнова, какие русские тупые, и был бы абсолютно прав.

Исходные предложения Трампа к кремлёвцам были предельно просты – подписываете за 24 часа перемирие с Украиной, быстро согласовываем график вывода войск и снятия с РФ части санкций и возвращаете всех пленных. Затем проводим международную мирную конференцию по всем вопросам, вплоть до гарантий безопасности в космосе.

Такие конференции дело не быстрое. Переговоры о мире после заключения в Компьене в ноябре 1918 г. соглашения о прекращении огня шли два года и де-юре Первая мировая закончилась только в 1920 г. Переговоры о мире по окончанию Второй мировой войны начали ещё в её разгар в январе 1943 г. со встречи Черчилля и Рузвельта в Касабланке, на которую Сталин попасть не смог. Затем были переговоры в Тегеране, Ялте и в Потсдаме в мае 1945 г.

Нет оснований полагать, что переговоры о завершении текущей Третьей мировой будут идти быстрей. В частности потому, что Эстония требует от РФ вернуться к границам по Тартускому мирному договору 1920 г., о чём Цахан в очередной раз напомнил Москве в указанном интервью. Правительство Японии тоже напомнило Москве 7 февраля о своих Северных территориях и заверило, что не собирается от них отказываться. Де-факто эти переговоры ведутся с 2023 г. на конференциях в Копенгагене, в Эр-Рияде, на Мальте и на Форуме мира в Швейцарии – используется опыт Второй мировой войны.

Москва могла бы облегчить свою участь, если бы согласилась на предложение Трампа и подписала бы через 24 часа после его инаугурации соглашение с Украиной о прекращении огня и обмене всех на всех, как сделали Израиль и Хамас до неё.

Трамп смог бы с чувством глубокого удовлетворения указывать на этот факт и принять условия Москвы – вести дальнейшие переговоры о выводе войск и остальном только на троих – между США, Украиной и РФ. Но вместо этого кремлёвцы полезли в залупу, как сказали бы лавров и медведев. Кремлёвцы стали предлагать всякие гнусные варианты, в том числе исключение Финляндии, Швеции и стран Балтии из НАТО и называть всё это гарантиями безопасности для себя. Отзвуком их стали слова президента Финляндии, что она очень удачно успела вступить в НАТО, сейчас это было бы почти невозможно.

Трамп, подобно Байдену, может согласиться не принимать Украину в НАТО, как 70 лет не принимали Финляндию, Хагсет об этом прямо и сказал на Рамштайне. Но если в НАТО не сопьются и будут держать РФ на мушке, как держали СССР, то для нас это приемлемый вариант.

Но реальной целью кремлёвцев в переговорах с Трампом было не это и не перемирие через 24 часа. Реальной целью был срыв их методом выдвижения неприемлемых условий, типа исключения Финляндии и других из НАТО. Москва пробовала взять Трампа на слабо, из-за чего он через Келлога и пообещал поднять ей санкции с 3 до 6 по 10-бальной шкале.

Кремлёвцы играют с Трампом в "русскую рулетку". В Украине это называют – "Пан або пропав", но приставили револьвер к своей голове, а не его. Смысл игры – добиться у США признания территориальных захватов РФ в Украине и на этом закончить без переговоров с европейскими "собачками" и без наказаний и извинений за украденные 11 лет жизни. Если "собачки" не согласны, то это их проблемы. Могут и дальше не признавать захват Крыма и других регионов Украины, как не признавали 50 лет оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии, но оккупацию Пруссии признали.

Поэтому кремлёвцы за день до Рамштайна и ударили по газодобыче на Полтавщине и по Киеву в качестве демонстрации решительности. Москва хотела показать, что может сделать если не всю Украину, то по крайней мере её столицу, ещё более непригодной для жизни, чем Газу, где весь год тепло. Если по Киеву били как получится, то бомбардировку Полтавской области готовили явно давно. Лавров называет это улучшением переговорной позиции.

Улучшить явно удалось – Хагсет отправил РФ на собеседование с Европой, Марк Рютте обещал набить морду РФ, если сунется в сторону Альянса, и все на Рамштайне в Брюсселе дружно скинулись вооружениями Украине. Обещали продолжение в Мюнхене. В Киеве 12 февраля приехал министр финансов США, чтобы подписать купчую на редкоземельные металлы в "исконно новых регионах" РФ, наплевав на её конституцию. Советский анекдот – евреи продали россию, как можно получить свою долю, обретает новое звучание. Шольц из-за этого ещё 4 февраля обвинил Трампа в эгоизме и выразил уверенность, если Украине дать больше оружия, то она выйдет на границу 2014 г. Если партия Шольца после выборов 23 февраля окажется в оппозиции, то в Бундестаге будет двухпартийное единство по теме оружия и границы.

Можно изводить себя размышлениями, чем вызван неожиданный интерес Трампа к дедам США и СССР, которые совместно воевали. Трамп хочет так объяснить Москве, кто старший брат или намекает, что за ней остался должок? Но это ещё менее бесполезное занятие, чем разгадывать катрены Нострадамуса.

Гораздо интересней, что 12 февраля условный "путин" позвонил лидеру "бармалеев" Ахмеду Шараа, и что-то говорил о базах. Накануне 11 февраля новая сирийская полиция остановила колону из 30 машин РФ с ракетами, выехавшую с авиабазы Хмеймим в порт Тартус, чтобы уплыть, а не улететь. Сирийцы несколько часов продержали колону и таки заставили вернуться в Хмеймим. Если уже сирийцы учат расеян летать, то чем закончится их игра с Трампом в "русскую рулетку". Странно лишь то, что Нетаньяху даже не пытался разбомбить эту колону, чтобы не досталась джихадистам или ещё кому-то. Опять Моссад всё проспал или Нетаньяху снова хочет постоять в Москве на мавзолее?