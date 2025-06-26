Момент упущен: иранский режим нужно было добивать

Иранский режим, к сожалению, удержался. Сейчас он будет проводить тотальную зачистку внутри страны — и вся эта кровь будет на руках Дональда Трампа.

Этот режим нужно было добивать, и Трамп вместе с Израилем могли это сделать — никто в мире не сказал бы ни слова. Иран был ослаблен, и, что важно, Путин сейчас не в состоянии ему помочь.

Эта операция показала, что если Америка захочет — разнесёт всё вдребезги, и никто ей на это ничего не скажет. Сколько нам говорили, что если напасть на Иран, начнётся третья мировая война? Ну и где она?

Если ставится цель смены режима, она достигается — но для этого нужна стратегия. Как мы видим, у Трампа стратегии нет. Трамп — это шоу: побомбили, заявили, что, якобы, всё разрушили — и разошлись. К сожалению, момент для смены иранского режима упущен.