Мировые доходы от киберспорта впервые превысят $1 млрд — данные исследования

Индустрия киберспорта перестала быть нишевой: глобальные доходы в этой сфере впервые перейдут в $1 миллиард уже в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Statista Market Insights, обнародованные порталом Esports Insider .

За восемь лет сектор показал стабильный рост. Если в 2017 году доходы составляли $339,3 млн, то в 2024-м уже $982,8 млн. Аналитики прогнозируют, что 2025 год станет переломным: ожидается превышение отметки в $1 млрд.

Эволюция маркетинга: от логотипов до фан-опыта

В отчете отмечается, что современный киберспортивный маркетинг значительно расширился. Речь идет не только о традиционном брендировании команд или арен, но и о создании глубоко интегрированного контента, сотрудничестве с лидерами мнений и поддержке сообществ.

"Киберспорт не является нишевым рынком. Компании инвестируют в полноценные кампании, выходящие за рамки традиционного логотипа. Растет спрос на контент-маркетинг, сотрудничество с игроками и создание встроенных фан-опытов", — отмечается в отчете.

Новые коммуникации с молодой аудиторией

Цифровые трансляции, стриминговые платформы, прямое общение с фанами именно эти форматы стали основой новой модели коммуникации. По словам экспертов, бренды, которые пытаются выйти на рынок киберспорта, должны адаптироваться к языку коммьюнити, а не переносить туда классическую телевизионную или баннерную рекламу.

"Киберспорт – это уже не просто игра. Это отдельная экосистема с мощной молодой аудиторией, реагирующая не на баннеры, а на настоящую вовлеченность. Бизнесам следует научиться говорить с этой аудиторией на ее языке", — прокомментировал Александр Бабенко, директор Casino . ua .

Как гемблинг интегрируется в киберспортивное пространство

Гемблинг-индустрия также активно интегрируется в киберспорт — не только из-за спонсорства турниров, но и благодаря развитию легальных продуктов, основанных на прогнозах результатов матчей. К примеру, платформы внедряют инструменты геймификации : персональные рейтинги, виртуальные вознаграждения, тематические викторины или live-аналитику в реальном времени.

Кроме того, киберспорт стимулирует развитие ответственных моделей взаимодействия с прозрачными условиями, системами ограничений и адаптивной персонализацией. Это позволяет игрокам получать развлекательный опыт, сохраняя контроль над участием в цифровой среде.

"Гейминг и киберспорт – это уже не параллельные реальности, а взаимосвязанные пространства. С развитием персонализации, live-контента и мобильных платформ мы видим все больше точек пересечения", – добавляет директор Казино ЮА Александр Бабенко.

Украинский контекст

Несмотря на сложную ситуацию, украинские геймеры сохраняют активность. По оценкам локальных аналитиков, доля украинской аудитории на мировых платформах стриминга не уменьшается, а по отдельным направлениям даже растет. Это открывает новые возможности для партнерств, локальных турниров и привлечения брендов к молодежным инициативам.

Источник: Statista Market Insights / Esports Insider